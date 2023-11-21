አንዳንድ ሰዎች ለምን በኮቪድ አይያዙም?
እየተካሄደ ባለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መካከል፣ አንዳንድ ግለሰቦች ለምን ከሌሎች ይልቅ ቫይረሱን የሚቋቋሙ እንደሚመስሉ ግራ የሚያጋባ ጥያቄ ነው። ቫይረሱ በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ቢያጠቃም፣ በአጠቃላይ ቫይረሱን ለመከላከል የቻሉ አሉ። ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች ይህንን ክስተት በትጋት ሲያጠኑ ቆይተዋል፣ እና ምንም እንኳን ትክክለኛ መልስ ባይኖርም ፣ አንዳንድ ሰዎች ለምን COVID እንዳያገኙ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ብዙ ምክንያቶች ተፈጥረዋል።
የጄኔቲክ ምክንያቶች አንዱ ማብራሪያ በጄኔቲክ ሜካፕ ውስጥ ነው። እንደሚታወቀው ግለሰቦች ከወላጆቻቸው የተለያዩ የጄኔቲክ ባህሪያትን ይወርሳሉ, እና ከእነዚህ ባህሪያት ውስጥ አንዳንዶቹ ከቫይረሱ የተወሰነ ጥበቃ ሊሰጡ ይችላሉ. አንዳንድ ጂኖች በሽታን የመከላከል ምላሽ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳርፉ ይችላሉ፣ ይህም አንዳንድ ግለሰቦችን ለኮቪድ-19 የበለጠ እንዲቋቋሙ ያደርጋቸዋል።
የበሽታ መከላከያ ስርዓት ምላሽ; ሌላው ወሳኝ ነገር የበሽታ መከላከያ ስርዓት ጥንካሬ እና ውጤታማነት ነው. ጠንካራ የበሽታ መከላከያ ስርዓት ኮቪድ-19ን ጨምሮ ኢንፌክሽኖችን ለመከላከል በተሻለ ሁኔታ የታጠቀ ነው። ጤናማ የበሽታ መቋቋም ስርዓት ያላቸው ሰዎች ቫይረሱን ከፍተኛ ጉዳት ከማድረሱ በፊት የበለጠ ገለልተኛ ሊሆኑ ይችላሉ።
ቀደም ሲል ያለ የበሽታ መከላከያ; አንዳንድ ግለሰቦች ከዚህ ቀደም ለተመሳሳይ ኮሮና ቫይረስ በመጋለጣቸው ከኮቪድ-19 አስቀድሞ ያለ የበሽታ መከላከያ ሊኖራቸው ይችላል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት በሌሎች የኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ለምሳሌ ለጉንፋን ተጠያቂ የሆኑ ሰዎች ከኮቪድ-19 የተወሰነ የመከላከል ደረጃ ሊኖራቸው ይችላል።
የስነምግባር ምክንያቶች፡- የግል ባህሪያት እና የመከላከያ እርምጃዎችን ማክበርም ጉልህ ሚና ይጫወታሉ. እንደ ጭምብል ማድረግ፣ ማህበራዊ ርቀትን መለማመድ እና ጥሩ ንፅህናን መጠበቅ ያሉ የሚመከሩ መመሪያዎችን በተከታታይ የሚከተሉ ግለሰቦች በቫይረሱ የመያዝ እድላቸው አነስተኛ ነው። እነዚህ ጥንቃቄዎች የመጋለጥ እና የመተላለፍ አደጋን ይቀንሳሉ.
በየጥ:
ጥ፡- ማንም ሰው ኮቪድ-19ን ሙሉ በሙሉ መከላከል ይችላል?
መ፡ ቫይረሱን ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ከባድ ቢሆንም የመከላከያ እርምጃዎችን መውሰድ በኮቪድ-19 የመያዝ እድልን በእጅጉ ይቀንሳል።
ጥ፡ አንዳንድ ሰዎች በተፈጥሯቸው ከኮቪድ-19 ይከላከላሉ?
መልስ፡ ማንም ሰው ሙሉ በሙሉ የመከላከል አቅም ባይኖረውም፣ አንዳንድ ግለሰቦች ቫይረሱን የበለጠ እንዲቋቋሙ የሚያደርጋቸው የጄኔቲክ ወይም የበሽታ መቋቋም ስርዓት ምክንያቶች ሊኖራቸው ይችላል።
ጥ፡- ከዚህ ቀደም ለሌሎች የኮሮና ቫይረስ መጋለጥ ከኮቪድ-19 ጥበቃ ሊሰጥ ይችላል?
መ፡ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከዚህ ቀደም ለሌሎች የኮሮና ቫይረስ መጋለጥ ከኮቪድ-19 የተወሰነ የመከላከል ደረጃ ሊሰጥ ይችላል።
በማጠቃለያው፣ አንዳንድ ሰዎች በኮቪድ-19 የማይያዙባቸው ምክንያቶች ዘርፈ ብዙ ናቸው። የጄኔቲክ ምክንያቶች ፣ ጠንካራ የበሽታ መከላከያ ስርዓት ፣ አስቀድሞ ያለ የበሽታ መከላከል እና የመከላከያ እርምጃዎችን መከተል አንድ ሰው ቫይረሱን እንዳይይዝ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ሳይንቲስቶች ይህንን ክስተት ማጥናታቸውን ሲቀጥሉ፣ ሁሉም ሰው ነቅቶ መጠበቅ እና እራሳቸውን እና ሌሎችን ከኮቪድ-19 ለመከላከል የሚመከሩትን የመከላከያ እርምጃዎች ቅድሚያ መስጠት አስፈላጊ ነው።