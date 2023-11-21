ለምንድነው ሰዎች ከዋልማርት የበለጠ ኢላማን ይወዳሉ?
በችርቻሮ ግዙፎች ዓለም ውስጥ ሁለት ስሞች ተለይተው ይታወቃሉ-ዒላማ እና ዋልማርት። ሁለቱም መደብሮች የተለያዩ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ የሚያቀርቡ ቢሆንም፣ ኢላማ የበርካታ ሸማቾችን ልብ ለመማረክ የቻለ ይመስላል። ግን ለምን ሰዎች ከ Walmart ይልቅ ኢላማን ይመርጣሉ? የዚህ ክስተት መንስኤ የሆኑትን አንዳንድ ምክንያቶች እንመርምር.
ዒላማን ከሚለዩት ቁልፍ ነገሮች አንዱ አስደሳች የግዢ ልምድን ለመፍጠር ያለው ትኩረት ነው። የዒላማ መደብሮች ብዙውን ጊዜ ንፁህ እና የተደራጁ አቀማመጦችን ስለሚመሰገኑ ደንበኞች በቀላሉ እንዲጓዙ እና የሚፈልጉትን እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል። በአንፃሩ የዋልማርት መደብሮች በመጠን መጠናቸው እና በተጨናነቁ መተላለፊያዎች ምክንያት አንዳንድ ጊዜ ከባድ ስሜት ሊሰማቸው ይችላል።
ሸማቾችን ወደ ዒላማ የሚስብ ሌላው ገጽታ በቅጥ እና ዲዛይን ላይ ያተኮረ ነው። ኢላማ ከበርካታ ከፍተኛ ደረጃ ምርቶች እና ዲዛይነሮች ጋር በመተባበር ለደንበኞች ተመጣጣኝ እና ወቅታዊ አማራጮችን ይሰጣል። ይህ በፋሽን ኢንደስትሪ ውስጥ ካሉ ታዋቂ ስሞች ጋር ያለው ሽርክና ኢላማ እራሱን እንደ ዋልማርት የበለጠ ፋሽን እና የላቀ አማራጭ አድርጎ እንዲመሰርት ረድቶታል።
በተጨማሪም ኢላማ ለደንበኛ ተስማሚ በመሆን መልካም ስም በማዳበር ረገድ ስኬታማ ሆኗል። ኩባንያው ሰራተኞቻቸው እውቀት ያላቸው እና አጋዥ መሆናቸውን በማረጋገጥ ለደንበኞች አገልግሎት ስልጠና ላይ ብዙ ኢንቨስት አድርጓል። ይህ እጅግ በጣም ጥሩ አገልግሎት ለመስጠት ቁርጠኝነት በዒላማ የሚያገኙትን ግላዊ እርዳታ ከሚያደንቁ ሸማቾች ጋር አስተጋባ።
በየጥ:
ጥ፡ ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ምንድነው?
መ: የችርቻሮ ግዙፍ ድርጅት በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ብዙ መደብሮችን የሚያንቀሳቅስ እና ከፍተኛ ገቢ የሚያስገኝ ትልቅ እና ተደማጭነት ያለው ኩባንያን ያመለክታል።
ጥ፡- “ከፍ ያለ” ማለት ምን ማለት ነው?
መ፡ “አቅጣጫ” የሚያመለክተው ከፍተኛ ጥራት ያለው፣ የቅንጦት ወይም ከፍ ያለ ማህበራዊ ደረጃ ያለው ነገር ነው።
ጥ፡ ኢላማ ከከፍተኛ ደረጃ ብራንዶች ጋር እንዴት ይተባበራል?
መ፡ ኢላማ ብዙውን ጊዜ ከታዋቂ ዲዛይነሮች እና ብራንዶች ጋር በመደብራቸው ውስጥ የሚሸጡ ልዩ ስብስቦችን ይፈጥራል። እነዚህ ትብብሮች ኢላማ ለደንበኞች የዲዛይነር ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
በማጠቃለያው፣ ኢላማ የሰጠው ትኩረት አስደሳች የግዢ ልምድን ለመፍጠር፣ ለቅጥ እና ዲዛይን ላይ ያለው ትኩረት እና ለደንበኛ አገልግሎት ያለው ቁርጠኝነት በገዢዎች ዘንድ ተወዳጅነት እንዲኖረው አስተዋጽኦ አድርጓል። ዋልማርት አስፈሪ ተፎካካሪ ሆኖ ቢቆይም፣ ዒላማው የበለጠ የላቀ እና አስደሳች የግዢ ልምድ በማቅረብ ለራሱ ምቹ ቦታ መፍጠር ችሏል።