Walmarts በአሜሪካ ውስጥ ለምን ይዘጋሉ?
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ የዋልማርት መደብር የመዘጋት አዝማሚያ ይታያል። ይህ ብዙ ሰዎች እነዚህ በአንድ ወቅት ያደጉ ግዙፍ የችርቻሮ ነጋዴዎች ለምን በራቸውን እንደሚዘጉ እንዲያስቡ አድርጓል። በእያንዳንዱ መዘጋት ላይ የሚሰራ አንድም መልስ ባይኖርም፣ በርካታ ምክንያቶች ለዚህ ክስተት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
የዋልማርት መዘጋት ዋና ምክንያቶች አንዱ ወደ የመስመር ላይ ግብይት የሚደረግ ሽግግር ነው። እንደ አማዞን ያሉ ኢ-ኮሜርስ እየጨመረ በመምጣቱ ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣ ሸማቾች አካላዊ ሱቆችን ከመጎብኘት ይልቅ ግዢያቸውን በመስመር ላይ ለማድረግ እየመረጡ ነው። ይህ የሸማቾች ባህሪ ለውጥ የእግር ትራፊክ እና የጡብ እና የሞርታር ቸርቻሪዎች ሽያጭ እንዲቀንስ አድርጓል፣ ዋልማርትን ጨምሮ።
ሌላው ምክንያት የገበያው ሙሌት ነው። ዋልማርት በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ለብዙ አሥርተ ዓመታት የበላይ ኃይል ነው፣ በመላ አገሪቱ ስፍር ቁጥር በሌላቸው ቦታዎች መደብሮችን ይከፍታል። ነገር ግን፣ ገበያው በዋልማርት መደብሮች ሲሞላ፣ ኩባንያው ስራቸውን ለማመቻቸት እና የበለጠ ትርፋማ በሆኑ አካባቢዎች ላይ ለማተኮር አፈጻጸም የሌላቸውን ቦታዎች ለመዝጋት ይመርጣል።
በተጨማሪም፣ የስነ ሕዝብ አወቃቀር እና የኢኮኖሚ ሁኔታዎች መለወጥ በመደብሮች መዘጋት ውስጥ ሚና ይጫወታሉ። የህዝብ ቁጥር ሲቀያየር እና ማህበረሰቦች በዝግመተ ለውጥ፣ አንዳንድ የዋልማርት መደብሮች የህዝብ ቁጥር እየቀነሰ ወይም እየታገለ ያለው ኢኮኖሚ ባለባቸው አካባቢዎች ሊገኙ ይችላሉ። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች፣ ኩባንያው እነዚህን መደብሮች ክፍት ማድረግ በገንዘብ ረገድ አዋጭ ላይሆን ይችላል።
በየጥ:
ጥ፡ በቅርብ ዓመታት ውስጥ ስንት የዋልማርት መደብሮች ተዘግተዋል?
መ፡ ትክክለኛው ቁጥሩ ቢለያይም፣ ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ የዋልማርት መደብሮች በአሜሪካ ውስጥ እንደተዘጉ ይገመታል።
ጥ፡ ሁሉም የዋልማርት መዘጋት በመስመር ላይ ግብይት ምክንያት ነው?
መ፡ አይ፣ የመስመር ላይ ግብይት ወሳኝ ነገር ቢሆንም፣ እንደ የገበያ ሙሌት እና የስነ-ሕዝብ ለውጥ ያሉ ሌሎች ምክንያቶች ለማከማቻ መዘጋት አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
ጥ፡ ሁሉም የዋልማርት መደብሮች በመጨረሻ ይዘጋሉ?
መ: ሁሉም የዋልማርት መደብሮች ይዘጋሉ ተብሎ የማይታሰብ ነው። ኩባንያው በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቀጠል የሸማቾችን አዝማሚያ በመለወጥ እና በኢ-ኮሜርስ ላይ ኢንቨስት ማድረግን ቀጥሏል።
ጥ፡ የዋልማርት ሱቅ ሲዘጋ ሰራተኞች ምን ይሆናሉ?
መ፡ የዋልማርት ሱቅ ሲዘጋ ኩባንያው ለተጎዱት ሰራተኞች በአቅራቢያ ወደሚገኙ ቦታዎች እንዲዘዋወሩ እድል ይሰጣል። በአንዳንድ ሁኔታዎች ሠራተኞቹ የሥራ ስንብት ፓኬጆችን ወይም አዲስ ሥራ ለማግኘት እርዳታ ሊሰጣቸው ይችላል።
በማጠቃለያው፣ በዩኤስ ውስጥ የዋልማርት መደብሮች መዘጋታቸው በተለያዩ ምክንያቶች ማለትም የመስመር ላይ ግብይት መጨመር፣ የገበያ ሙሌት እና የስነ-ሕዝብ ለውጥን ያካትታል። ይህ አዝማሚያ ለአንዳንዶች አሳሳቢ ሊሆን ቢችልም፣ ዋልማርት የረዥም ጊዜ ስኬቱን ለማረጋገጥ በዝግመተ ለውጥ እና በችርቻሮ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ መላመድ ይቀጥላል።