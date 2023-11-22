ለምን ዋልተን በጣም ሀብታም የሆኑት?
በሀብትና በሀብት መስክ፣ ጥቂት ስሞች እንደ ዋልተን ጠንከር ብለው ያስተጋባሉ። በድምሩ ከ200 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሀብት ያለው፣ የዋልተን ቤተሰብ በዓለም ላይ ካሉ እጅግ ሀብታም ቤተሰቦች አንዱ ሆኖ ራሱን መስርቷል። ግን የሀብታቸው ምንጭ በትክክል ምንድን ነው? ከዋልተን ሀብት ጀርባ ያለውን ታሪክ እንመርምር።
ዋልተኖች ሰፊ ሀብታቸውን በዋነኛነት በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው የሁለገብ ናሽናል የችርቻሮ ኮርፖሬሽን የዋልማርት ባለቤትነት ነው። የኩባንያው ስኬት የዕለት ተዕለት ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ላይ በሚያተኩረው ዝቅተኛ ወጭ የቢዝነስ ሞዴል ነው ሊባል ይችላል።
የሳም ዋልተን ዘሮች እንደመሆናቸው መጠን፣ ዋልተኖች የዋልማርትን አክሲዮኖች ጉልህ ድርሻ ወርሰዋል። ድርጅቱ እየሰፋ ሲሄድ እና በእነሱ አስተዳዳሪነት እያደገ ሲሄድ ሀብታቸው ጨመረ። ዛሬ፣ ቤተሰቡ በአጠቃላይ 50% የሚሆነው የዋልማርት አክሲዮኖች ባለቤት ሲሆን ይህም በኩባንያው ስራዎች እና የፋይናንስ ውሳኔዎች ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል።
በየጥ:
ጥ፡ ዋልተኖች እንዴት ሀብታም ሆኑ?
መ፡ የዋልተኖች ሀብት በዋነኝነት የሚመነጨው በዓለም ትልቁ ቸርቻሪ ከሆነው ዋልማርት ባለቤትነት ነው።
ጥ፡ የዋልማርት የንግድ ሞዴል ምንድን ነው?
መ፡ Walmart አነስተኛ ዋጋ ያለው የንግድ ሞዴል በመቅጠር ተመጣጣኝ ምርቶችን በማቅረብ ላይ ያተኩራል።
ጥ፡ ዋልተኖች ምን ያህል የዋልማርት ባለቤት ናቸው?
መ፡ ዋልተኖች በአጠቃላይ 50% የዋልማርት አክሲዮኖች በባለቤትነት ይዘዋል።
ጥ፡ ዋልማርት እንዴት ስኬታማ ሊሆን ቻለ?
መ፡ የዋልማርት ስኬት የዕለት ተዕለት ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ላይ ባለው ትኩረት ሊወሰድ ይችላል።
ዋልማርት የዋልተን ቀዳሚ የሀብት ምንጭ ሆኖ ቢቆይም፣ በዓመታት ውስጥ ኢንቨስትመንቶቻቸውን አበዙ። ቤተሰቡ በሪል እስቴት፣ በፋይናንስ እና በሥነ ጥበብ ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች ኢንቨስት አድርጓል። የእነርሱ ኢንቨስትመንቶች ቀድሞውንም ከፍተኛ የሆነ ሀብታቸውን የበለጠ አጠናክረዋል።
የዋልተን ግዙፍ ሀብት ያለ ውዝግብ እንዳልነበረ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ተቺዎች የዋልማርት ስኬት የመጣው በጥቃቅን ንግዶች እና በሰራተኞች መብት ላይ ነው ሲሉ ይከራከራሉ። ኩባንያው ዝቅተኛ የደመወዝ ክፍያ፣ ደካማ የስራ ሁኔታ እና የፀረ-ህብረት አሠራሮች ክስ አጋጥሞታል። እነዚህ ጉዳዮች የገቢ አለመመጣጠን እና የዋልማርት የንግድ ልምዶች ስነምግባር ላይ ክርክሮችን አስነስተዋል።
ለማጠቃለል ያህል፣ የዋልተን አስደናቂ ሀብት የዓለማችን ትልቁ ቸርቻሪ በሆነው ዋልማርት ባለቤትነት ምክንያት ሊባል ይችላል። በኩባንያው ውስጥ ባላቸው አክሲዮኖች ቤተሰቡ ኢንቨስትመንቶቻቸውን እንዲያሳድጉ እና በፕላኔታችን ላይ ካሉ በጣም ሀብታም ቤተሰቦች መካከል አንዱ ለመሆን የሚያስችላቸውን ሀብት አከማችተዋል። ነገር ግን፣ የዋልማርት የንግድ አሠራር ምርመራ ስላጋጠማቸው እና ስለሠራተኞች መብት ስጋት ስላደረባቸው ስኬታቸው ያለ ትችት አልነበረም።