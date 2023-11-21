ለምንድነው አንዳንድ ሰዎች ከኮቪድ የተያዙት?
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአለም ላይ ተጽእኖ ማሳደሩን በቀጠለ ቁጥር ሳይንቲስቶች ቫይረሱን እና በሰው አካል ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሲሰሩ ቆይተዋል። አንድ አስገራሚ ገጽታ በግለሰቦች መካከል ለቫይረሱ የተጋላጭነት ደረጃ ይለያያል። በኮቪድ-19 ብዙ ሰዎች ታመው ህይወታቸውን አልፎ ተርፎም ሕይወታቸውን ያጡ ሲሆኑ፣ ሌሎች ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅም ያላቸው የሚመስሉ ወይም ቀላል የሕመም ምልክቶች የሚያዩ አሉ። ታዲያ ለምንድነው አንዳንድ ሰዎች ከኮቪድ የሚከላከሉት?
የበሽታ መከላከልን መረዳት
የበሽታ መከላከል የሰውነትን በሽታ የመከላከል እና የመከላከል አቅምን ያመለክታል. ነጭ የደም ሴሎችን፣ ፀረ እንግዳ አካላትን እና የማስታወሻ ሴሎችን ጨምሮ የተለያዩ አካላትን ያካተተ ውስብስብ ሥርዓት ነው። አንድ ሰው ለቫይረስ ሲጋለጥ የበሽታ መከላከያ ስርአቱ እንደ ባዕድ ወራሪ ይገነዘባል እና እሱን ለማጥፋት መከላከያ ይሠራል. ይህ ምላሽ ግለሰቦችን ከመታመም ወይም ከባድ ምልክቶችን ከማሳየት የሚጠብቃቸው ነው።
ተፈጥሯዊ መከላከያ
አንዳንድ ግለሰቦች ለኮቪድ-19 ተፈጥሯዊ መከላከያ ሊኖራቸው ይችላል። ይህ ማለት የበሽታ ተከላካይ ስርዓታቸው በተፈጥሮ ቫይረሱን ለመለየት እና ያለ ቅድመ ተጋላጭነት ለማስወገድ የታጠቁ ነው ። የሳይንስ ሊቃውንት ይህ የተፈጥሮ በሽታ የመከላከል አቅም በጄኔቲክ ምክንያቶች ወይም ቀደም ሲል ለተመሳሳይ ቫይረሶች ለምሳሌ እንደ ጉንፋን ወይም ሌሎች የኮሮኔቫቫይረስ በሽታዎች መጋለጥ ሊሆን ይችላል ብለው ያምናሉ።
የተገኘ የበሽታ መከላከያ
ሌላው የበሽታ መከላከያ ዘዴ የበሽታ መከላከያ ነው, ይህም የአንድ ሰው የበሽታ መከላከያ ስርዓት ከተጋለጡ ወይም ከክትባት በኋላ ለተለየ በሽታ አምጪ ምላሽ ሲሰጥ ነው. በኮቪድ-19 ላይ፣ በቫይረሱ የተያዙ እና ያገገሙ ግለሰቦች ወደፊት ከሚመጡ ኢንፌክሽኖች የሚከላከሉ ፀረ እንግዳ አካላት ሊፈጠሩ ይችላሉ። ይህ የተገኘው የበሽታ መከላከያ በቆይታ እና በውጤታማነት ሊለያይ ይችላል፣ አንዳንድ ግለሰቦች ከሌሎቹ የበለጠ ጠንካራ እና ረጅም ጊዜ የሚቆይ ጥበቃ አላቸው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ሁሉም ሰው ከኮቪድ-19 በሽታ የመከላከል አቅምን ማዳበር ይችላል?
መ: አብዛኛዎቹ ግለሰቦች በተወሰነ ደረጃ የበሽታ መከላከያዎችን ማዳበር ቢችሉም, የዚህ የበሽታ መከላከያ ጥንካሬ እና የቆይታ ጊዜ ሊለያይ ይችላል.
ጥ፡ ህጻናት ከኮቪድ-19 ይከላከላሉ?
መ: ህጻናት ቫይረሱን ሊይዙ እና ሊያስተላልፉ ይችላሉ, ነገር ግን በአጠቃላይ ከአዋቂዎች ጋር ሲነፃፀሩ ቀለል ያሉ ምልክቶች ያጋጥማቸዋል.
ጥ፡- የበሽታ መከላከያ ከእናት ወደ ልጅ ሊተላለፍ ይችላል?
መልስ፡- አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ፀረ እንግዳ አካላት በእርግዝና ወቅት ከእናት ወደ ልጅዋ ሊተላለፉ ይችላሉ ይህም በተወሰነ ደረጃ መከላከያ ነው።
በማጠቃለያው አንዳንድ ሰዎች ከኮቪድ-19 የሚከላከሉበት ምክንያት አሁንም በስፋት እየተጠና ነው። ተፈጥሯዊ መከላከያ እና የተገኘ የበሽታ መከላከያ ሁለቱም ግለሰቦችን ከቫይረሱ ለመጠበቅ ሚና ይጫወታሉ። እነዚህን ዘዴዎች መረዳቱ ውጤታማ ክትባቶችን እና ህክምናዎችን ለማዳበር ይረዳል, በመጨረሻም የወረርሽኙን ስርጭት ለመቆጣጠር ይረዳል.