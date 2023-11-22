መጀመሪያ ሳምስ ወይም ኮስትኮ ማን ነበር?
በመጋዘን ክለቦች ዓለም ውስጥ ሁለት ግዙፍ ሰዎች የሳም ክለብ እና ኮስትኮ ይቆማሉ። እነዚህ ግዙፍ የችርቻሮ ነጋዴዎች ለደንበኞች በቅናሽ ዋጋ በብዛት እንዲገዙ እድል በመስጠት ከጅምላ ግብይት ጋር ተመሳሳይ ሆነዋል። ግን ለዚህ የግዢ አብዮት መንገዱን የጠረገ ማን ነበር?
የሳም ክለብ፣ የዋልማርት ክፍል፣ በ1983 ተመሠረተ። የዋልማርት መስራች ሳም ዋልተን የሳም ክለብ የፈጠራ ችሎታ አነስተኛ የንግድ ሥራ ባለቤቶችን እና እቃዎችን በጅምላ በመግዛት ገንዘብ ለመቆጠብ የሚፈልጉ ግለሰቦችን ለመርዳት ነው። በአባልነት ላይ በተመሰረተው ሞዴል፣ የሳም ክለብ በፍጥነት ተወዳጅነትን አገኘ እና የቤተሰብ ስም ሆነ።
በሌላ በኩል በ1983 የተመሰረተው ኮስትኮ ትንሽ ለየት ያለ መነሻ ታሪክ አለው። በመጀመሪያ የዋጋ ክለብ በመባል የሚታወቀው፣ በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ፈር ቀዳጅ የሆነው የሶል ፕራይስ ፈጠራ ነው። ፕራይስ ክለብ ለአነስተኛ ንግዶች በተመጣጣኝ ዋጋ የሸቀጣ ሸቀጦችን ለማቅረብ ያለመ ነው። እ.ኤ.አ. በ 1993 የዋጋ ክለብ ከ Costco ጋር ተቀላቀለ እና ኩባንያው ዛሬ የምናውቀውን የ Costco ጅምላ ኮርፖሬሽን ስም ተቀበለ።
ታዲያ መጀመሪያ ማን ነበር? በቴክኒክ ሁለቱም የሳም ክለብ እና ኮስትኮ የተመሰረቱት በተመሳሳይ አመት ነው። ነገር ግን የሳም ክለብ የመጀመሪያውን የመጋዘን ክለብ ከዋጋ ክለብ ጥቂት ወራት በፊት ከፍቷል, ይህም በገበያው ውስጥ የመጀመሪያው በመሆን ረገድ መጠነኛ ደረጃን ሰጥቷል.
በየጥ:
ጥ፡ የመጋዘን ክለብ ምንድን ነው?
መ፡ የመጋዘን ክለብ ደንበኞች በቅናሽ ዋጋ እቃዎችን በጅምላ እንዲገዙ እድል የሚሰጥ የችርቻሮ መደብር አይነት ነው። እነዚህ መደብሮች ምርቶቻቸውን እና አገልግሎቶቻቸውን ለማግኘት በተለምዶ አባልነት ይፈልጋሉ።
ጥ፡ በአባልነት ላይ የተመሰረተ ሞዴል ምንድን ነው?
መ፡ በአባልነት ላይ የተመሰረተ ሞዴል ደንበኞች የአንድ የተወሰነ መደብር ወይም ድርጅት አባል ለመሆን ክፍያ የሚከፍሉበት የንግድ ስትራቴጂ ነው። በምላሹ፣ አባላት ልዩ ምርቶችን፣ አገልግሎቶችን እና ቅናሾችን ያገኛሉ።
ጥ፡ የሳም ክለብ እና ኮስትኮ ብቸኛ የመጋዘን ክለቦች ናቸው?
መልስ፡ ሳም ክለብ እና ኮስትኮ በጣም የታወቁ የመጋዘን ክለቦች ሲሆኑ በገበያው ውስጥ ሌሎች ተጫዋቾች እንደ ቢጄ ጅምላ ክለብ እና የተለያዩ የክልል መጋዘን ክለቦች አሉ።
በማጠቃለያው፣ ሁለቱም የሳም ክለብ እና ኮስትኮ የመጋዘን ክለቦችን ጽንሰ ሃሳብ በማስተዋወቅ ሰዎች በሚገዙበት መንገድ ላይ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። የሳም ክለብ ከዋጋ ክለብ ጥቂት ወራት በፊት በሩን የከፈተ ቢሆንም፣ ሁለቱም ኩባንያዎች በችርቻሮ ኢንዱስትሪው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድረዋል እና ዛሬም ማደግ ቀጥለዋል። ታማኝ የሳም ክለብ አባልም ሆንክ ታማኝ ኮስትኮ ሸማች፣ እነዚህ የመጋዘን ክለቦች በምንገዛበት መንገድ ላይ ያሳደሩትን ተጽእኖ መካድ አይቻልም።