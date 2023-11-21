የሺንግልዝ ክትባት መውሰድ የሌለበት ማን ነው?

የሺንግልዝ ክትባት መውሰድ የማይገባው ማነው?
የሄርፒስ ዞስተር በመባልም የሚታወቀው ሺንግልዝ በቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ የሚመጣ የሚያሰቃይ የቫይረስ ኢንፌክሽን ነው። በተለምዶ አረጋውያንን እና የተዳከመ የበሽታ መቋቋም ስርዓት ያላቸውን ግለሰቦች ይጎዳል። ይህንን ሁኔታ ለመከላከል የሺንግልዝ ክትባት አለ. ይሁን እንጂ ሁሉም ሰው ይህን ክትባት ለመውሰድ ብቁ አይደለም. የሺንግልዝ ክትባት ማን መራቅ እንዳለበት እና ለምን እንደሆነ እንመርምር።
በየጥ:
ጥ፡ ሺንግልዝ ምንድን ነው?
መልስ፡ ሺንግልዝ የሚያሰቃይ ሽፍታ የሚያመጣ የቫይረስ ኢንፌክሽን ነው። በቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ, ተመሳሳይ ቫይረስ ኩፍኝን ያመጣል.
ጥ፡ የሺንግልዝ ክትባት ምንድን ነው?
መ፡ የሺንግልዝ ክትባቱ የሽንኩርት በሽታ የመያዝ እድልን የሚቀንስ ወይም ከተከሰተ የበሽታውን ክብደት የሚቀንስ የመከላከያ እርምጃ ነው። ዕድሜያቸው 50 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች ይመከራል።
ጥ፡ የሺንግልዝ ክትባት መውሰድ ያለበት ማነው?
መ: የሺንግልዝ ክትባቱ በአጠቃላይ ለብዙ ሰዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። ሆኖም ግን, ጥቂት የማይካተቱ ነገሮች አሉ. በሚከተሉት ምድቦች ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ክትባቱን ከመውሰድ መቆጠብ አለባቸው:
1. የተዳከመ የበሽታ መቋቋም ስርዓት ያላቸው; እንደ ኤችአይቪ/ኤድስ፣ ካንሰር፣ ወይም የአካል ክፍል ሽግግር ባሉ ሁኔታዎች ምክንያት የመከላከል አቅሙ የተዳከመ ከሆነ፣ የሺንግልዝ ክትባቱ ለእርስዎ ተስማሚ ላይሆን ይችላል። ለግል ብጁ ምክር የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያማክሩ።
2. ነፍሰ ጡር ሴቶች የሺንግልዝ ክትባቱ በቀጥታ የተዳከመ ቫይረስ ስላለው በማደግ ላይ ላለው ፅንስ አደጋ ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ ነፍሰ ጡር ሴቶች ከወለዱ በኋላ ክትባቱን ከመውሰድ መቆጠብ አለባቸው.
3. ከባድ አለርጂ ያለባቸው ሰዎች; እንደ ጄልቲን ወይም ኒኦማይሲን ላሉ የሺንግልዝ ክትባቱ አካላት ከባድ አለርጂ ካለብዎ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ማሳወቅ አስፈላጊ ነው። ክትባቱ ለእርስዎ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ወይም ሌላ አማራጭን ሊወስኑ ይችላሉ።
4. በአሁኑ ጊዜ ሺንግልዝ ያጋጠማቸው ሰዎች፡- በአሁኑ ጊዜ ንቁ የሺንግልዝ ወረርሽኝ እያጋጠመዎት ከሆነ ክትባቱን እንዲወስዱ አይመከርም። ክትባቱን ከማሰብዎ በፊት ምልክቶቹ እስኪቀንስ ድረስ ይጠብቁ.
የሺንግልዝ ክትባትን በተመለከተ ማንኛውንም ውሳኔ ከማድረግዎ በፊት ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር መማከር አስፈላጊ ነው። በህክምና ታሪክዎ እና አሁን ባለው የጤና ሁኔታዎ ላይ ተመስርተው የግል ሁኔታዎን መገምገም እና ግላዊ ምክሮችን ሊሰጡ ይችላሉ።
ለማጠቃለል፣ የሺንግልዝ ክትባቱ በአጠቃላይ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ውጤታማ ቢሆንም፣ የተወሰኑ ግለሰቦች ክትባት ከመውሰድ መቆጠብ አለባቸው። የተዳከመ የበሽታ መቋቋም ስርዓት ያለባቸው፣ እርጉዝ ሴቶች፣ ለክትባት አካላት ከባድ አለርጂ ያለባቸው ግለሰቦች እና በአሁኑ ጊዜ የሺንግልዝ ችግር ያለባቸው ሰዎች መመሪያ ለማግኘት የጤና እንክብካቤ አቅራቢቸውን ማማከር አለባቸው። ያስታውሱ፣ መከላከል ቁልፍ ነው፣ ስለዚህ ለእርስዎ የተለየ ሁኔታ የተሻለውን የእርምጃ አካሄድ ለማረጋገጥ አማራጮችዎን ከህክምና ባለሙያ ጋር መወያየት አስፈላጊ ነው።