አብዛኛውን የዋልማርት ባለቤት ማነው?
በችርቻሮ አለም ውስጥ፣ ዋልማርት በሰፊው የሱቆች አውታረመረብ እና በመስመር ላይ መገኘት ገበያውን በመቆጣጠር እንደ ብሄሞት ይቆማል። ግን የዚህ ግዙፍ ችርቻሮ ባለቤት ማን እንደሆነ ጠይቀህ ታውቃለህ? ወደ ዋልማርት የባለቤትነት መዋቅር እንመርምር እና ከስኬቱ ጀርባ ያሉትን ቁልፍ ተዋናዮች እንግለጥ።
የዋልተን ቤተሰብ፡- አብዛኛው የዋልማርት ባለቤትነት በዋልተን ቤተሰብ እጅ ነው የዋልማርት መስራች ሳም ዋልተን ዘሮች። እ.ኤ.አ. ከ2021 ጀምሮ የዋልተን ቤተሰብ በአጠቃላይ 50% የሚሆነውን የWalmart አክሲዮኖች በባለቤትነት ይይዛል። ይህም በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ እጅግ ባለጸጋ ቤተሰብ እና በዓለም ላይ ካሉት እጅግ ባለጸጎች አንዱ ያደርጋቸዋል። የቤተሰቡ ሀብት በዋነኝነት የሚገኘው በዋልማርት ካለው የባለቤትነት ድርሻ ነው።
ሌሎች ባለአክሲዮኖች፡- የዋልተን ቤተሰብ ትልቁን ድርሻ ሲይዝ፣ የዋልማርት ድርሻ ያላቸው ሌሎች ብዙ ባለአክሲዮኖች አሉ። እነዚህ እንደ የጋራ ፈንድ፣ የጡረታ ፈንድ እና ሌሎች የኢንቨስትመንት ድርጅቶችን የመሳሰሉ ተቋማዊ ባለሀብቶችን ያካትታሉ። በተጨማሪም፣ ግለሰብ ባለሀብቶች የዋልማርትን አክሲዮኖች በአክሲዮን ገበያው በኩል ባለቤት ማድረግ ይችላሉ።
በየጥ:
ጥ፡- ባለአክሲዮን ምንድን ነው?
መ: ባለአክሲዮን በአንድ ኩባንያ ውስጥ የአክሲዮን ወይም የአክሲዮን ባለቤት የሆነ ግለሰብ ወይም አካል ነው። ባለአክሲዮኖች በኩባንያው ውስጥ የገንዘብ ፍላጎት አላቸው እና የትርፍ ድርሻ ሊያገኙ ወይም የድምጽ መስጠት መብቶች ሊኖራቸው ይችላል።
ጥ፡- ባለአክሲዮኖች የአክሲዮን ባለቤትነት ተጠቃሚ የሆኑት እንዴት ነው?
መ፡- ባለአክሲዮኖች አክሲዮን በመያዝ በዲቪደንድ (ዲቪደንድ) በመያዝ ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ ይህም የኩባንያው ትርፍ ለባለ አክሲዮኖች የሚከፋፈለው ክፍል ነው። የአክሲዮኑ ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከጨመረ ከካፒታል አድናቆት ሊጠቀሙ ይችላሉ።
ጥ፡ የዋልማርትን አክሲዮን መግዛት የሚችል አለ?
መ፡ አዎ ማንም ሰው የዋልማርትን አክሲዮን በደላላ መለያ መግዛት ይችላል። እንደ ኒው ዮርክ የአክሲዮን ልውውጥ ባሉ የአክሲዮን ልውውጦች ላይ “WMT” በሚለው ምልክት ስር አክሲዮኖች ይሸጣሉ።
በማጠቃለያው፣ አብዛኛው የዋልማርት ባለቤትነት የተያዘው 50% የሚሆነውን የኩባንያውን አክሲዮኖች በያዙት የዋልተን ቤተሰብ ነው። ተቋማዊ እና ግለሰብ ባለሀብቶችን ጨምሮ ሌሎች ባለአክሲዮኖችም በችርቻሮው ግዙፍ ድርሻ አላቸው። ይህ የባለቤትነት መዋቅር በዋልማርት እድገት እና ስኬት ውስጥ በዓመታት ውስጥ ጉልህ ሚና ተጫውቷል።