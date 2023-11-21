አብዛኛውን የዋልማርት አክሲዮን ባለቤት ማነው?
በችርቻሮ አለም ውስጥ፣ ዋልማርት በሱቆች ሰፊ አውታር እና በመስመር ላይ መገኘት ገበያውን በመቆጣጠር እንደ ትልቅ ሃይል ቆሟል። ግን አብዛኛው የዋልማርት አክሲዮን ባለቤት ማን እንደሆነ አስበህ ታውቃለህ? የዚህን ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ባለቤት የባለቤትነት መዋቅር እንመርምር እና ቁልፍ በሆኑ ተጫዋቾች ላይ ብርሃን እንስጥ።
የባለቤትነት መዋቅር፡
ዋልማርት በይፋ የሚሸጥ ኩባንያ ነው፣ ይህ ማለት የኩባንያው አክሲዮን አክሲዮን በያዙ በርካታ ባለአክሲዮኖች መካከል ባለቤትነት የተከፋፈለ ነው። እነዚህ አክሲዮኖች የሚገዙት እና የሚሸጡት እንደ ኒው ዮርክ የአክሲዮን ልውውጥ ባሉ የአክሲዮን ልውውጦች ላይ ሲሆን ይህም ባለሀብቶች የኩባንያው ቁራጭ ባለቤት እንዲሆኑ ያስችላቸዋል።
የዋልተን ቤተሰብ፡-
ከዋልማርት ጋር በመገናኘታቸው የሚታወቁት የዋልተን ቤተሰብ በኩባንያው ውስጥ ትልቁን ድርሻ ይይዛሉ። በሳም ዋልተን የተመሰረተው የቤተሰቡ ባለቤትነት ከዋልማርት መስራች የመጀመሪያዎቹ ቀናት ጀምሮ ነው። ዛሬ፣ የዋልተን ቤተሰብ በአጠቃላይ 50% የሚሆነውን የዋልማርት አስደናቂ አክሲዮኖች በባለቤትነት ይዘዋል። ይህም በኩባንያው አሠራር እና ውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ በማሳደር አብላጫ ባለአክሲዮን ያደርጋቸዋል።
ተቋማዊ ባለሀብቶች
ከዋልተን ቤተሰብ በተጨማሪ የተለያዩ ተቋማዊ ባለሀብቶች በዋልማርት ውስጥ ትልቅ ድርሻ አላቸው። እነዚህ የጋራ ፈንዶች፣ የጡረታ ፈንድ እና ሌሎች የኢንቨስትመንት ድርጅቶችን ያካትታሉ። በዋልማርት ውስጥ ታዋቂ የሆኑ ተቋማዊ ባለሀብቶች The Vanguard Group፣ BlackRock እና State Street Corporation ያካትታሉ። እነዚህ ተቋማት ገንዘቦችን በግለሰብ ባለሀብቶች ወክለው ያስተዳድራሉ እና የኩባንያውን የባለቤትነት ገጽታ በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
በየጥ:
1. የአክሲዮን ባለቤት ምንድን ነው?
ባለአክሲዮን በአንድ ኩባንያ ውስጥ የአክሲዮን ባለቤት የሆነ ግለሰብ ወይም አካል ነው። ባለአክሲዮኖች ለኩባንያው ስኬት የፋይናንሺያል ፍላጎት ያላቸው እና ከትርፋቸው የተወሰነ ክፍል የማግኘት መብት አላቸው፣ ይህም ዲቪደንድ በመባል ይታወቃል።
2. የአክሲዮን ልውውጥ ምንድን ነው?
የአክሲዮን ልውውጥ በሕዝብ የሚሸጡ ኩባንያዎች አክሲዮኖች የሚገዙበት እና የሚሸጡበት የገበያ ቦታ ነው። ኢንቨስተሮች ደህንነቶችን ለመገበያየት መድረክን ያቀርባል፣ ይህም የገንዘብ ልውውጥን እና የዋጋ ግኝትን ያረጋግጣል።
3. ተቋማዊ ባለሀብቶች ከግለሰብ ባለሀብቶች በምን ይለያሉ?
ተቋማዊ ባለሀብቶች እንደ የጡረታ ፈንድ ወይም የጋራ ፈንድ ያሉ ብዙ ባለሀብቶችን በመወከል ብዙ ገንዘብ ያስተዳድራሉ። በሌላ በኩል የግለሰብ ባለሀብቶች የራሳቸውን ገንዘብ በቀጥታ በአክሲዮኖች ወይም በሌሎች የፋይናንስ መሳሪያዎች ላይ ኢንቨስት ያደርጋሉ።
በማጠቃለያው፣ አብዛኛው የዋልማርት ባለቤትነት የተያዘው በዋልተን ቤተሰብ ሲሆን በግምት 50% የሚሆነው የኩባንያው የላቀ ድርሻ ነው። በዋልማርት የባለቤትነት መዋቅር ውስጥ ተቋማዊ ባለሀብቶችም ጉልህ ሚና ይጫወታሉ። እንደ ዋልማርት ያለ የኩባንያውን የባለቤትነት ተለዋዋጭነት መረዳቱ በውሳኔ አሰጣጡ ሂደቶቹ እና የወደፊት ህይወቱን በሚቀርጹ ባለድርሻ አካላት ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።