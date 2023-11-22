አሁን ኮስታኮ የማን ነው?
በችርቻሮ ግዙፎች ዓለም ውስጥ ኮስትኮ ጅምላ ኮርፖሬሽን ያለምንም ጥርጥር ለራሱ ስም አስገኝቷል። በግዙፍ መጋዘኖቹ እና በጅምላ ግዢ ሞዴል የሚታወቀው ኮስትኮ በዓለም ዙሪያ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሸማቾች መዳረሻ ሆኗል። ግን የዚህ የችርቻሮ ኃይል ባለቤት ማን ነው?
እስካሁን ድረስ የ Costco ትልቁ ባለአክሲዮኖች ተቋማዊ ባለሀብቶች ናቸው። እነዚህ የጋራ ፈንዶች፣ የጡረታ ፈንድ እና ሌሎች የኢንቨስትመንት ድርጅቶችን ያካትታሉ። የኩባንያው ትልቁ ተቋማዊ ባለአክሲዮን የሆነው The Vanguard Group ነው፣ እሱም 8 በመቶ የሚሆነው የኮስትኮ አክሲዮኖች ባለቤት ነው። ሌሎች ዋና ዋና ተቋማዊ ባለሀብቶች ብላክሮክ፣ የስቴት ስትሪት ኮርፖሬሽን እና Fidelity Investments ያካትታሉ።
ነገር ግን ኮስትኮ በይፋ የሚሸጥ ኩባንያ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል፡ ይህም ማለት የኩባንያው አክሲዮን አክሲዮን በያዙ በርካታ ግለሰቦች እና ተቋማዊ ባለሀብቶች መካከል ባለቤትነት የተስፋፋ ነው። ይህ መዋዕለ ንዋይ ለማፍሰስ አቅም ያለው ማንኛውም ሰው የኮስትኮ ከፊል ባለቤት እንዲሆን ያስችላል።
በየጥ:
ጥ: አንድ ኩባንያ በይፋ መገበያየት ማለት ምን ማለት ነው?
መ: አንድ ኩባንያ በይፋ ሲሸጥ, አክሲዮኖቹ በአጠቃላይ ህዝብ በአክሲዮን ልውውጥ ለመግዛት ይገኛሉ ማለት ነው. ይህም ግለሰቦች እና ተቋማዊ ባለሃብቶች አክሲዮን እንዲገዙ እና እንዲሸጡ, የኩባንያው ከፊል ባለቤቶች እንዲሆኑ ያስችላቸዋል.
ጥ፡ አሁንም ጉልህ የሆነ የኮስትኮ ክፍል ባለቤት የሆኑ መስራች አባላት ወይም ቤተሰቦች አሉ?
መ፡ አይ፣ በአሁኑ ጊዜ ጉልህ የሆነ የኮስትኮ ክፍል ባለቤት የሆኑ መስራች አባላት ወይም ቤተሰቦች የሉም። ኩባንያው ወደ ይፋዊ የንግድ ኮርፖሬሽን የተሸጋገረ ሲሆን የባለቤትነት መብት አሁን በተለያዩ ባለአክሲዮኖች መካከል ተሰራጭቷል።
ጥ: የ Costco ባለቤትነት በጊዜ ሂደት ሊለወጥ ይችላል?
መ: አዎ፣ አክሲዮኖች በአክሲዮን ገበያ ላይ ስለሚገዙ የ Costco ባለቤትነት በጊዜ ሂደት ሊለወጥ ይችላል። ባለሀብቶች ይዞታቸውን ሊጨምሩ ወይም ሊቀንሱ ይችላሉ፣ ይህም የኩባንያውን የባለቤትነት መዋቅር ሊለውጥ ይችላል።
ለማጠቃለል ያህል፣ ኮስትኮ በተለያዩ የግለሰብ እና ተቋማዊ ባለሀብቶች ባለቤትነት የተያዘ ቢሆንም፣ ከፍተኛ ባለአክሲዮኖቹ በአሁኑ ጊዜ እንደ ቫንጋርድ ግሩፕ ያሉ ተቋማዊ ባለሀብቶች ናቸው። በይፋ የሚሸጥ ኩባንያ እንደመሆኑ፣ ባለቤትነት ሊለዋወጥ ይችላል፣ ነገር ግን ኩባንያው ሰፊ የባለአክሲዮኖች መሠረት ያለው የችርቻሮ ንግድ ድርጅት ነው።