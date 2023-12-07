ማጠቃለያ:
ChatGPT በOpenAI የተሰራ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ የምርምር ላብራቶሪ የላቀ የቋንቋ ሞዴል ነው። ሆኖም የቻትጂፒቲ ባለቤትነትን መወሰን ቀላል ስራ አይደለም። OpenAI የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን ያቀፈ ውስብስብ ድርጅት ነው፣ ተመራማሪዎችን፣ መሐንዲሶችን፣ ባለሀብቶችን እና ተጠቃሚዎችን ጨምሮ። ይህ መጣጥፍ የቻትጂፒቲ ባለቤት ማን ነው የሚለውን ጥያቄ በጥልቀት ያብራራል እና በባለቤትነት ዙሪያ ያሉትን የተለያዩ አመለካከቶች ይዳስሳል።
ChatGPT ማን ነው ያለው?
የ ChatGPT ባለቤትነትን መወሰን በ OpenAI ውስብስብ መዋቅር ምክንያት የተዛባ ጉዳይ ነው። OpenAI በርካታ ባለድርሻ አካላትን የሚያካትት ድርጅት ነው፣ እያንዳንዱም የተለያየ ደረጃ ያለው ተጽዕኖ እና የባለቤትነት መብት አለው። የተካተቱት ዋና ዋና አካላት የሚከተሉት ናቸው።
1. OpenAI እንደ ድርጅት፡- ክፍት አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ አጭር የሆነው OpenAI፣ ChatGPTን የማዘጋጀት ኃላፊነት ያለው የምርምር ላብራቶሪ ነው። እ.ኤ.አ. በ 2015 የተመሰረተ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከግል ባለሀብቶች እና የመንግስት ዕርዳታዎችን ጨምሮ ከተለያዩ ምንጮች የገንዘብ ድጋፍ አግኝቷል ።
2. ተመራማሪዎች እና መሐንዲሶች፡ በ OpenAI የሚገኙ የተመራማሪዎች እና መሐንዲሶች ቡድን ቻትጂፒትን ለማዳበር እና ለማሻሻል ያላቸውን እውቀት እና ጥረት ያበረክታሉ። የአምሳያው አቅም እና ተግባር በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
3. ባለሀብቶች፡- OpenAI ከበርካታ አካላት ከፍተኛ ኢንቨስትመንቶችን ተቀብሏል፣የቬንቸር ካፒታል ኩባንያዎችን እና የቴክኖሎጂ ኩባንያዎችን ጨምሮ። እነዚህ ባለሀብቶች ለ OpenAI የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣሉ እና በድርጅቱ ውሳኔዎች ላይ በተወሰነ ደረጃ ተጽእኖ ሊኖራቸው ይችላል.
4. ተጠቃሚዎች፡ ChatGPT ከአምሳያው ጋር በተለያዩ አፕሊኬሽኖች እና መድረኮች ለሚገናኙ ተጠቃሚዎች እንዲደርስ ተደርጓል። ተጠቃሚዎች የአምሳያው አፈጻጸምን ለማሻሻል እና ለማሻሻል የሚረዱ ግብረመልሶችን፣ ጥቆማዎችን እና ውሂብን ይሰጣሉ።
በባለቤትነት ላይ ያሉ አመለካከቶች፡-
1. የOpenAI አተያይ፡- OpenAI የሰው ሰራሽ ጀነራል ኢንተለጀንስ (AGI) ሁሉንም የሰው ልጅ ተጠቃሚ ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት አፅንዖት ሰጥቷል። ዓላማቸው የትኛውንም የኃይል ክምችት ለማስወገድ ነው እናም በ AGI ላይ ያገኙትን ማንኛውንም ተጽእኖ ለሁሉም ሰው ጥቅም ላይ ለማዋል ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል።
2. የሕዝብ ባለቤትነት፡- ቻትጂፒቲ በሕዝብ የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለት የምርምርና ልማት ውጤት እንደመሆኑ የሕዝብ ሀብት ተደርጎ መወሰድ አለበት ሲሉ አንዳንዶች ይከራከራሉ። በአምሳያው ልማት እና ስምሪት ላይ ግልፅነት፣ ተጠያቂነት እና ዲሞክራሲያዊ ቁጥጥር እንዲጨምር ይደግፋሉ።
3. የባለሀብቶች ተጽእኖ፡- በOpenAI ውስጥ ከተደረጉ የፋይናንስ ኢንቨስትመንቶች አንፃር፣ አንዳንዶች ባለሀብቶች በውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ ጉልህ የሆነ አስተያየት ሊኖራቸው እንደሚችል ያምናሉ። ይህ አመለካከት ሊፈጠሩ ስለሚችሉ የጥቅም ግጭቶች እና ከሕዝብ ደህንነት ይልቅ ለትርፍ ቅድሚያ መሰጠት ስጋትን ይፈጥራል።
4. የተጠቃሚ አስተዋጽዖ፡ ተጠቃሚዎች ከቻትጂፒቲ ጋር ሲገናኙ እና ጠቃሚ አስተያየት ሲሰጡ አንዳንዶች በአምሳያው ልማት እና አስተዳደር ላይ አስተያየት ሊሰጡ ይገባል ብለው ይከራከራሉ። ይህ አተያይ የ ChatGPTን የወደፊት ሁኔታ በመቅረጽ ረገድ የተጠቃሚ እይታዎችን ማካተት አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል።
በየጥ:
ጥ፡ ChatGPT የአንድ አካል ነው?
መ፡ አይ፣ የቻትጂፒቲ ባለቤትነትን መወሰን ውስብስብ ነው ምክንያቱም OpenAI እንደ ድርጅት፣ ተመራማሪዎች፣ መሐንዲሶች፣ ባለሀብቶች እና ተጠቃሚዎችን ጨምሮ የበርካታ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ነው።
ጥ፡ OpenAI በባለቤትነት ላይ ያለው አቋም ምንድን ነው?
መ፡ OpenAI አላማው AGI ሁሉንም የሰው ልጅ የሚጠቅም መሆኑን እና የትኛውንም የሃይል ክምችት እንዳይኖር ለማድረግ ነው። በAGI ላይ የሚያገኙትን ማንኛውንም ተጽእኖ ለሁሉም ሰው ጥቅም ለመጠቀም ቆርጠዋል።
ጥ፡ ባለሀብቶች በቻትጂፒቲ ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራሉ?
መ፡ ባለሀብቶች ለOpenAI የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣሉ እና በድርጅቱ ውሳኔዎች ላይ የተወሰነ ተጽእኖ ሊኖራቸው ይችላል። ይሁን እንጂ የእነሱ ተጽዕኖ መጠን በግልጽ አልተገለጸም.
ጥ፡ ChatGPT የህዝብ ሃብት ተደርጎ መወሰድ አለበት?
መ፡ አንዳንዶች በህዝብ የገንዘብ ድጋፍ የተደረገ የምርምር ውጤት እንደመሆኖ ቻትጂፒቲ የህዝብ ሃብት ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል ብለው ይከራከራሉ። ግልጽነት፣ ተጠያቂነት እና ልማቱና ማሰማራቱ ላይ ዴሞክራሲያዊ ቁጥጥር እንዲደረግ ይደግፋሉ።
ጥ፡ ተጠቃሚዎች ለቻትጂፒቲ እድገት አስተዋፅኦ ማድረግ ይችላሉ?
መ፡ አዎ ተጠቃሚዎች የአምሳያው አፈጻጸም ለማሻሻል የሚረዱ ግብረመልሶችን፣ ጥቆማዎችን እና መረጃዎችን በማቅረብ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ሆኖም በአምሳያው ልማት እና አስተዳደር ላይ የተጠቃሚው ተፅእኖ ምን ያህል እንደሆነ ገና አልተገለጸም።
ምንጮች:
- የ OpenAI ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ https://openai.com/
- ክፍት AI ቻርተር; https://openai.com/charter/