የዋልማርት 51% ባለቤት ማነው?
በችርቻሮ ግዙፎች አለም ዋልማርት በጣም ከሚታወቁ እና ተደማጭነት ካላቸው ኩባንያዎች አንዱ ሆኖ ይቆማል። በሱቆች ሰፊ አውታረመረብ እና የተለያዩ የምርት አይነቶች፣ Walmart በዓለም ዙሪያ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሸማቾች የቤተሰብ ስም ሆኗል። ነገር ግን በዚህ የችርቻሮ ብሄሞት ውስጥ አብላጫውን ድርሻ ያለው ማን እንደሆነ ጠይቀህ ታውቃለህ? ወደ ዋልማርት የባለቤትነት መዋቅር እንመርምር እና የኩባንያውን 51% ባለቤት ማን እንደሆነ እንወቅ።
የባለቤትነት መዋቅር፡
ዋልማርት በይፋ የሚሸጥ ኩባንያ ነው፣ ይህ ማለት የኩባንያው አክሲዮን አክሲዮን በያዙ በርካታ ባለአክሲዮኖች መካከል ባለቤትነት የተከፋፈለ ነው። እስካሁን ድረስ በዋልማርት ውስጥ 51% ተቆጣጣሪ የሆነ አንድ አካል ወይም ግለሰብ የለውም። ይልቁንም የባለቤትነት መብቱ በተለያዩ ተቋማዊ እና ግለሰብ ባለሀብቶች መካከል ተበታትኗል።
ዋና ባለአክሲዮኖች፡-
ከዋልማርት ዋና ዋና ባለአክሲዮኖች መካከል የኢንቨስትመንት አስተዳደር ድርጅቶችን፣ የጡረታ ፈንድ እና የጋራ ፈንዶችን ያካትታሉ። እነዚህ አካላት የደንበኞቻቸውን ኢንቨስትመንቶች ያስተዳድራሉ እና የፖርትፎሊዮቻቸውን የተወሰነ ክፍል ለዋልማርት አክሲዮን ይመድባሉ። አንድም ባለአክሲዮን አብላጫውን ድርሻ ባይይዝም፣ ከትልቅ ተቋማዊ ባለአክሲዮኖች መካከል አንዳንዶቹ The Vanguard Group፣ BlackRock እና State Street Corporation ያካትታሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ወሳኝ የሆነ የዋልማርት ክፍል ባለቤት ነው?
መ፡ አዎ የዋልተን ቤተሰብ፣ የዋልማርት መስራች ሳም ዋልተን ዘሮች፣ የኩባንያው አክሲዮኖች ትልቅ ድርሻ አላቸው። ነገር ግን፣ የእነርሱ ጥምር ባለቤትነት 51% ነጥብ ላይ አልደረሰም።
ጥ፡ የዋልማርት የባለቤትነት መዋቅር ወደፊት ሊለወጥ ይችላል?
መ: አዎ፣ አክሲዮኖች በአክሲዮን ገበያ ሲገዙ እና ሲሸጡ የማንኛውም በይፋ የሚሸጥ ኩባንያ የባለቤትነት መዋቅር በጊዜ ሂደት ሊለወጥ ይችላል። ሆኖም፣ ማንኛውም ጉልህ የሆነ የባለቤትነት ለውጥ ለማግኘት ወይም ለመሸጥ ከፍተኛ መጠን ያለው አክሲዮን ያስፈልገዋል።
ጥ፡ አብላጫ ባለቤት መኖሩ የዋልማርትን የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት አይጎዳውም?
መ፡ አይ፣ የዋልማርት የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት የሚተዳደረው በዳይሬክተሮች ቦርድ ነው፣ እሱም በባለአክሲዮኖች የተመረጡ ግለሰቦችን ያቀፈ ነው። ቦርዱ ከአስፈፃሚው አስተዳደር ቡድን ጋር በመሆን ለኩባንያው ስልታዊ ውሳኔዎችን የመስጠት ኃላፊነት አለበት.
በማጠቃለያው፣ Walmart 51% ተቆጣጣሪ የሆነ አንድ ባለቤት የለውም። ይልቁንም የባለቤትነት መብቱ በተለያዩ ተቋማዊ እና ግለሰብ ባለአክሲዮኖች መካከል በስፋት ተበታትኗል። የኩባንያው የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት የሚመራው በዳይሬክተሮች ቦርድ ስለሆነ አብላጫ ባለቤት ባለመኖሩ ተጽዕኖ አይኖረውም።