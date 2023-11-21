የዋልማርት ዒላማ ታዳሚ ማን ነው?
በችርቻሮ አለም ውስጥ፣ የታለመላቸውን ታዳሚዎች መረዳት ለስኬት ወሳኝ ነው። ዋልማርት፣የአለም አቀፍ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን፣ ግዛቱን የገነባው የተወሰነ የስነ-ሕዝብ ሁኔታን በማስተናገድ ነው። ግን በትክክል የዋልማርት ዒላማ ታዳሚ ማን ነው?
የዋልማርትን ዒላማ ታዳሚ መግለፅ፡-
ዋልማርት በዋነኛነት የሚያነጣጥረው ዋጋ ያላቸው ሸማቾች በተለያዩ ምርቶች ላይ ተመጣጣኝ ዋጋ የሚፈልጉ ናቸው። እነዚህ ሸማቾች በተለምዶ ከመካከለኛ እስከ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ግለሰቦች እና ቤተሰቦች በጥራት ላይ ሳይጣረሱ ገንዘብ መቆጠብን ቅድሚያ የሚሰጡ ናቸው። የዋልማርት ስትራቴጂ በየቀኑ ዝቅተኛ ዋጋዎችን በማቅረብ ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም በጀትን ለሚያውቁ ሸማቾች ማራኪ አማራጭ ያደርገዋል።
ስነ ሕዝብ-
የዋልማርት ዒላማ ታዳሚ የተለያዩ የስነ-ሕዝብ መረጃዎችን ያካትታል። ከተለያዩ የዕድሜ ቡድኖች፣ የገቢ ደረጃዎች እና ጎሳዎች የመጡ ሰዎችን የሚስብ ቢሆንም፣ አብዛኛው ደንበኞቹ መካከለኛ ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ናቸው። ይህ በከፊል የጥንት ትውልዶች ብዙውን ጊዜ የተደላደለ የግዢ ልማዶች ስላላቸው እና ገንዘብን ለመቆጠብ ቅድሚያ የመስጠት ዕድላቸው ከፍተኛ ነው.
ጂኦግራፊያዊ ተደራሽነት፡
የዋልማርት ዒላማ ታዳሚ በአንድ የተወሰነ ክልል ወይም አገር ብቻ የተገደበ አይደለም። በዩናይትድ ስቴትስ፣ በካናዳ፣ በሜክሲኮ እና በተለያዩ አገሮች የሚገኙ አካባቢዎችን ጨምሮ በዓለም ዙሪያ ከ11,000 በላይ መደብሮች ያሉት ዋልማርት ዓለም አቀፍ መገኘት አለው። በከተማም ሆነ በገጠር የተለያዩ ሸማቾችን የማዳረስ መቻሉ ለስኬታማነቱ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
በየጥ:
ጥ፡ Walmart ኢላማ የሚያደርገው ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ግለሰቦች ብቻ ነው?
መ፡ ዋልማርት የበጀት ግንዛቤ ያላቸውን ሸማቾች በመሳብ ቢታወቅም፣ ከተለያዩ የገቢ ደረጃዎች የመጡ ደንበኞችን ያገለግላል። አቅሙ ገቢያቸው ምንም ይሁን ምን በጀታቸውን ለማራዘም ለሚፈልጉ ግለሰቦች እና ቤተሰቦች ይስባል።
ጥ፡ የዋልማርት ዒላማ ታዳሚ ለተወሰነ የዕድሜ ቡድን ብቻ የተገደበ ነው?
መ: አይ፣ Walmart በሁሉም የዕድሜ ቡድኖች ላሉ ደንበኞች ያቀርባል። ነገር ግን፣ በግዢ ልማዳቸው እና ቅድሚያ በሚሰጧቸው ነገሮች ምክንያት በመካከለኛ እና በዕድሜ የገፉ ሸማቾችን የመሳብ አዝማሚያ አለው።
ጥ፡ ዋልማርት በብሔረሰብ ደረጃ የተወሰነ የታለመ ታዳሚ አለው ወይ?
መ፡ የዋልማርት ዒላማ ታዳሚ የተለያየ ነው እና ከተለያዩ ጎሳ የመጡ ሰዎችን ያካትታል። የኩባንያው አላማ ከየትኛውም የህብረተሰብ ክፍል የተውጣጡ ደንበኞችን የማገልገል አላማው ምንም ይሁን ምን።
በማጠቃለያው፣ የዋልማርት ዒላማ ታዳሚዎች በጥራት ላይ ሳይጋፉ በተመጣጣኝ ዋጋ ቅድሚያ የሚሰጡ ዋጋ ያላቸው ሸማቾችን ያካትታል። ይግባኙ በተለያዩ የስነ-ሕዝብ፣ የገቢ ደረጃዎች እና የዘር ዳራዎች ላይ ያተኮረ ነው። በአለምአቀፍ ተደራሽነቱ እና በየቀኑ ዝቅተኛ ዋጋዎችን ለማቅረብ ባለው ቁርጠኝነት፣ Walmart ተመጣጣኝ የገበያ አማራጮችን የሚፈልጉ ብዙ ደንበኞችን መሳብ ቀጥሏል።