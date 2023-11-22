የዋልማርት ትልቁ ተቀናቃኝ ማን ነው?
በጣም ተወዳዳሪ በሆነው የችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ፣ ዋልማርት በሰፊው የሱቆች አውታረመረብ እና በተለያዩ ምርቶች የሚታወቅ የበላይ ኃይል ሆኖ ቆይቷል። ሆኖም፣ የችርቻሮ መልክዓ ምድሩ መሻሻል እንደቀጠለ፣ ብዙውን ጊዜ የሚነሳው አንድ ጥያቄ፡ የዋልማርት ትልቁ ተቀናቃኝ ማን ነው?
Amazon: የ ኢ-ኮሜርስ ግዙፍ
የዋልማርትን የበላይነት መገዳደርን በተመለከተ አማዞን እጅግ በጣም አስፈሪ ተቀናቃኝ ሆኖ ጎልቶ ይታያል። አማዞን የዓለማችን ትልቁ የመስመር ላይ ቸርቻሪ እንደመሆኑ መጠን ብዙ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ሰዎች በሚገዙበት መንገድ ላይ ለውጥ አድርጓል። ምቹ በሆነው የመስመር ላይ መድረክ እና ፈጣን የማድረስ አገልግሎት አማዞን የዋልማርትን ባህላዊ የደንበኞች መሰረት በመጣስ የችርቻሮ ገበያውን ጉልህ ክፍል በተሳካ ሁኔታ በመያዙ።
ዒላማ፡ The Bullseye ቸርቻሪ
ሌላው የችርቻሮ የበላይነትን ለማስፈን በሚደረገው ጦርነት ውስጥ ዋነኛው ተፎካካሪ ኢላማ ነው። በዘመናዊ እና በተመጣጣኝ ዋጋ የሚታወቀው ዒላማ ለራሱ ምቹ ገበያ ፈልፍሎ ወጣቱን እና የበለጠ ፋሽንን የሚያውቅ የስነ ሕዝብ አወቃቀርን ይስባል። በሚያማምሩ የቤት ማስጌጫዎች፣ አልባሳት እና የውበት ምርቶች ላይ አፅንዖት በመስጠት፣ ታርጌት እራሱን ከዋልማርት ለመለየት ችሏል፣ ይህም የተለየ ደንበኛን ይስባል።
Costco: የመጋዘን ክለብ ጃይንት
ዋልማርት በየእለቱ በዝቅተኛ ዋጋዎች ላይ ሲያተኩር ኮስትኮ በአባልነት ላይ በተመሰረተው የመጋዘን ክበቦች የጅምላ ምርቶችን በቅናሽ ዋጋ በማቅረብ ዋና ተቀናቃኝ ሆኗል። በታማኝ የደንበኛ መሰረት እና በጥራት ምርቶች ታዋቂነት ያለው ኮስትኮ ከዋልማርት ጋር ልዩ የሆነ የግዢ ልምድ እና ማራኪ ስምምነቶችን በተለያዩ እቃዎች በማቅረብ መወዳደር ችሏል።
በየጥ
ጥ፡ Walmart በዓለም ላይ ትልቁ ቸርቻሪ ነው?
መ: አዎ፣ Walmart በአሁኑ ጊዜ በገቢ ላይ በመመስረት በዓለም ላይ ትልቁ ቸርቻሪ ነው።
ጥ: Amazon ከ Walmart ጋር እንዴት ይወዳደራል?
መ፡ Amazon በመስመር ላይ እጅግ በጣም ብዙ ምርቶችን፣ ፈጣን የማድረስ አገልግሎቶችን እና ተወዳዳሪ ዋጋ በማቅረብ ከዋልማርት ጋር ይወዳደራል።
ጥ፡ ኢላማን ከዋልማርት የሚለየው ምንድን ነው?
መ፡ ኢላማ በወቅታዊ እና በተመጣጣኝ ዋጋ ባላቸው ሸቀጦች ላይ በማተኮር እራሱን ከዋልማርት ይለያል፣ለወጣት እና የበለጠ ፋሽንን የሚያውቅ ደንበኛን ይስባል።
ጥ፡ Costco ከ Walmart ጋር የሚወዳደረው እንዴት ነው?
መ፡ ኮስትኮ ታማኝ የደንበኞችን መሰረት በመሳብ የጅምላ ምርቶችን በቅናሽ ዋጋ በማቅረብ ከዋልማርት ጋር ይወዳደራል።
በማጠቃለያው፣ ዋልማርት የችርቻሮ ግዙፍ ድርጅት ሆኖ ቢቀጥልም፣ እንደ Amazon፣ Target እና Costco ካሉ ተቀናቃኞች ከባድ ፉክክር ይገጥመዋል። እያንዳንዳቸው እነዚህ ኩባንያዎች የራሳቸው ልዩ ጥንካሬዎች እና ስልቶች አሏቸው, ለተለያዩ የደንበኞች ክፍሎች ይማርካሉ. የችርቻሮው መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ፣ በነዚህ ተቀናቃኞች መካከል ያለው የበላይ ለመሆን የሚደረገው ትግል እንደሚጠናከረው ጥርጥር የለውም፣ በመጨረሻም ሸማቾችን የበለጠ ምርጫ እና ተወዳዳሪ ዋጋዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል።