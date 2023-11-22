የዋልማርት ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሴት ልጅ ማን ናት?
በንግዱ ዓለም ውስጥ, የተወሰኑ ስሞች ትልቅ ክብደት አላቸው, እና አንዱ እንደዚህ ያለ ስም Walmart ነው. በዓለም ላይ ካሉት ትላልቅ የችርቻሮ ኮርፖሬሽኖች አንዱ እንደመሆኑ፣ Walmart ከምቾት እና ከተመጣጣኝ ዋጋ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የቤተሰብ ስም ሆኗል። በዚህ የችርቻሮ ነጋዴ መሪነት ከ2014 ጀምሮ በዋና ስራ አስፈፃሚነት እያገለገለ ያለው ዳግ ማክሚሎን ነው። ስለ ማክሚሎን አመራር እና ስኬቶች ብዙ ቢታወቅም፣ በቤተሰብ ህይወቱ በተለይም በሴት ልጁ ዙሪያ የማወቅ ጉጉት አለ።
የዋልማርት ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሴት ልጅ
የዳግ ማክሚሎን ሴት ልጅ ኤማ ማክሚሎን ምንም እንኳን የአባቷ ከፍተኛ ቦታ ቢኖራትም በአንፃራዊነት ዝቅተኛ መገለጫዋን ለመጠበቅ ችላለች። በዩናይትድ ስቴትስ ተወልዳ ያደገችው ኤማ ማክሚሎን ከሕዝብ ዓይን ርቃ የግል ሕይወት መምራትን መርጣለች። በውጤቱም፣ ስለግል እና ሙያዊ ጥረቷ ብዙ መረጃ በቀላሉ አይገኝም።
ኤማ ማክሚሎን የህዝብ ሰው ላይሆን ይችላል፣ የአባቷ ሚና የዋልማርት ዋና ስራ አስፈፃሚ በመሆን በህይወቷ ላይ በተለያዩ መንገዶች ተጽዕኖ እንዳሳደረ ጥርጥር የለውም። በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ በጥልቅ በተሳተፈ ቤተሰብ ውስጥ በማደግ በንግዱ ዓለም እና ስለሚያስገኛቸው ተግዳሮቶች እና እድሎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሳታገኝ አትቀርም።
በየጥ
ጥ፡ የዋና ሥራ አስፈፃሚ ሚና ምንድን ነው?
መ: ዋና ሥራ አስፈፃሚው ወይም ዋና ሥራ አስፈፃሚው በአንድ ኩባንያ ውስጥ ከፍተኛው የሥራ አስፈፃሚ ነው። ዋና ዋና የድርጅት ውሳኔዎችን የማድረግ፣ አጠቃላይ ስራዎችን የማስተዳደር እና ድርጅቱን ወደ አላማው የመምራት ሃላፊነት አለባቸው።
ጥ፡ ዳግ ማክሚሎን የዋልማርት ዋና ስራ አስፈፃሚ ሆኖ ለምን ያህል ጊዜ ኖሯል?
መ፡ ዳግ ማክሚሎን ከ2014 ጀምሮ የዋልማርት ዋና ስራ አስፈፃሚ ሆኖ እያገለገለ ነው። ዋና ስራ አስፈፃሚ ከመሆኑ በፊት በኩባንያው ውስጥ የተለያዩ የስራ መደቦችን ፣በሸቀጦች እና ሎጅስቲክስ ውስጥ አስፈፃሚ ሚናዎችን ጨምሮ አገልግሏል።
ጥ፡ ዋልማርት ለምን ጠቃሚ ነው?
መ: ዋልማርት በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ካለው ሰፊ መጠን እና ተጽዕኖ የተነሳ ጠቃሚ ነው። በዓለም ዙሪያ በሺዎች የሚቆጠሩ መደብሮችን ይሰራል እና የተለያዩ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ያቀርባል, ይህም ለተጠቃሚዎች ተወዳጅ ያደርገዋል.
ጥ፡ ኤማ ማክሚሎን በዋልማርት አስተዳደር ውስጥ ይሳተፋል?
መ: ኤማ ማክሚሎን በዋልማርት አስተዳደር ውስጥ እንደሚሳተፍ የሚጠቁም ምንም አይነት የህዝብ መረጃ የለም። የግል ህይወቷን ለመምራት መርጣለች፣ እና ሙያዊ ጥረቷ፣ ካለ፣ ሳይገለጽ ይቆያል።
በማጠቃለያው የዋልማርት ዋና ስራ አስፈፃሚ ዳግ ማክሚሎን ሴት ልጅ ኤማ ማክሚሎን የህዝብ ሰው ባትሆንም ከአለም ትልቁ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን ጋር ያላት ግንኙነት ህይወቷን እንደሚቀርፅ አያጠራጥርም። የግል ህይወቷን መምራቷን ስትቀጥል፣ የአባቷ የዋልማርት ዋና ስራ አስፈፃሚ ሆነው መሾማቸው ለብዙዎች የስለላ ምንጭ ሆኖ ቀጥሏል።