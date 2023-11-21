በጣም ሀብታም የሆነው የዋልተን ቤተሰብ አባል ማን ነው?
በሀብትና በሀብት መስክ የዋልተን ቤተሰብ ጎልቶ የወጣ ስም ነው። የዓለማችን ትልቁ ቸርቻሪ ከሆነው ዋልማርት ጋር በመገናኘታቸው የሚታወቁት ዋልተንዎች ባለፉት አመታት የማይታመን ሀብት አከማችተዋል። ግን ከነሱ መካከል በጣም ሀብታም የሆነው ማን ነው? ዝርዝሩን እንመርምር።
ሳም ዋልተን፡ ፓትርያርክ
የዋልማርት መስራች ሳም ዋልተን ለቤተሰቡ ግዙፍ ሀብት መሰረት ጥሏል። እ.ኤ.አ. በ1962 በአርካንሳስ ውስጥ ከአንድ ሱቅ ጀምሮ፣ የኢንዱስትሪውን ለውጥ ያመጣ የችርቻሮ ግዛት ገነባ። ሆኖም፣ ምንም እንኳን ስኬታማ ቢሆንም፣ ሳም ዋልተን ዛሬ በጣም ሀብታም የቤተሰብ አባል አይደለም።
ጂም ዋልተን: በጣም ሀብታም ዋልተን
እንደ ፎርብስ የእውነተኛ ጊዜ ቢሊየነር ተከታይ ጂም ዋልተን በአሁኑ ጊዜ የዋልተን ቤተሰብ አባል የሆነውን የባለጸጋ ማዕረግ ይይዛል። በ1948 የተወለደው ጂም የሳም ዋልተን ታናሽ ልጅ ነው። የአባቱን ሀብት ከፍተኛ ድርሻ ወርሷል እና ከዋልማርት ውጭም የተሳካ ኢንቨስት አድርጓል። ከ70 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሀብት ያለው ጂም ዋልተን በቤተሰቡ የሀብት ፒራሚድ አናት ላይ እንደሚገኝ ጥርጥር የለውም።
በየጥ
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ሀብታቸውን እንዴት ያከማቻሉ?
መ: የዋልተን ቤተሰብ ሀብት በዋነኝነት የሚመጣው ከዋልማርት ባለቤትነት ነው። ኩባንያው እያደገ እና እየሰፋ ሲሄድ, ሀብታቸውም እንዲሁ ነበር.
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ሌሎች ሀብታም አባላት አሉ?
መ: አዎ፣ ሌሎች በርካታ የዋልተን ቤተሰብ አባላት ከፍተኛ ሀብት ያላቸው አሉ። ታዋቂ ምሳሌዎች የሳም ዋልተን ሴት ልጅ አሊስ ዋልተን እና የሳም ዋልተን የበኩር ልጅ ሮብ ዋልተን ያካትታሉ።
ጥ፡ የጂም ዋልተን ሀብት ከሌሎች ቢሊየነሮች ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መልስ፡ የጂም ዋልተን የተጣራ ዋጋ ከአለም ከፍተኛ ቢሊየነሮች መካከል አስቀምጦታል። ይሁን እንጂ እሱ በዓለም ላይ በጣም ሀብታም ሰው አይደለም. እንደ ጄፍ ቤዞስ፣ ኢሎን ማስክ እና በርናርድ አርኖልት ያሉ አኃዞች አሁንም በሀብቱ ይበልጣሉ።
በማጠቃለያው፣ ሳም ዋልተን ለቤተሰቡ ሀብት መሰረት ሲጥል፣ በአሁኑ ጊዜ በጣም ሀብታም የሆነውን የዋልተን ቤተሰብ አባል ማዕረግ የያዘው ጂም ዋልተን ነው። ጂም ጉልህ በሆነ ውርስ እና ስኬታማ ኢንቨስትመንቶች የቤተሰቡን ሀብት ወደ አዲስ ከፍታ አሳድጓል። ነገር ግን፣ በአጠቃላይ የዋልተን ቤተሰብ ከዋልማርት ጋር ስላላቸው ትስስር እና አስተዋይ የገንዘብ ውሳኔዎች ምስጋና ይግባውና የዋልተን ቤተሰብ በአለም ላይ ካሉት ሀብታም ቤተሰቦች አንዱ ሆኖ እንደቀጠለ ልብ ማለት ያስፈልጋል።