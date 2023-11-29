ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ሀብታም ሳይንቲስት ማን ነው?

ርዕስ፡ እጅግ ሀብታም የሆኑትን አእምሮዎች መግለጥ፡ የታሪክ ሀብታም ሳይንቲስቶችን ዕድል ማሰስ
መግቢያ:
በታሪክ ውስጥ ሳይንቲስቶች ለሰው ልጅ እውቀትና ግንዛቤ እድገት አስደናቂ አስተዋፅዖ አድርገዋል። ብዙ ጊዜ ያገኟቸው አስደናቂ ግኝቶች አድናቆትንና እውቅናን ያተረፉ ቢሆንም፣ የሀብት ጥያቄ ግን ወዲያው ወደ አእምሯችን የማይመጣ ነው። ነገር ግን፣ ከመጋረጃው ጀርባ፣ አንዳንድ ሳይንቲስቶች በፈጠራቸው፣ የፈጠራ ባለቤትነት እና የስራ ፈጠራ ጥረቶች ከፍተኛ ሀብት አፍርተዋል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ወደ እነዚህ ያልተለመዱ ግለሰቦች ሕይወት ውስጥ እንመረምራለን እና በእውነቱ እጅግ ሀብታም ሳይንቲስት ማን እንደሆነ እንመረምራለን።
ሀብትን መግለጽ፡-
እጅግ ባለጸጋ የሆኑትን ሳይንቲስት ለመለየት ወደ ፍለጋው ከመሄዳችን በፊት “ሀብት” ሲል ምን ማለታችን እንደሆነ ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። በዚህ ዐውደ-ጽሑፍ፣ ሀብት ማለት አንድ ግለሰብ ሳይንቲስት በሕይወት ዘመናቸው ያገኟቸውን ኢንቨስትመንቶች፣ ንብረቶች እና የንግድ ሥራዎችን ጨምሮ የተከማቸ የፋይናንስ ንብረቶችን ያመለክታል።
ሀብቱን ማሰስ;
1. ቶማስ ኤዲሰን:
ታዋቂው አሜሪካዊ ፈጣሪ ቶማስ ኤዲሰን ብዙውን ጊዜ በታሪክ ውስጥ እጅግ ሀብታም ሳይንቲስቶች አንዱ ተደርጎ ይወሰዳል። የፎኖግራፍ እና ተግባራዊ የኤሌክትሪክ አምፖልን ጨምሮ በርካታ የፈጠራ ውጤቶች ዓለምን አብዮት ፈጥረዋል። የኤዲሰን የስራ ፈጣሪነት መንፈስ እንደ ጄኔራል ኤሌክትሪክን የመሳሰሉ ስኬታማ ኩባንያዎችን እንዲቋቋም አድርጎታል, ይህም ለሀብቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል.
2. ኒኮላ ቴስላ:
ምንም እንኳን የቴስላ ስም እንደ ኤዲሰን በሰፊው ባይታወቅም ለሳይንስ እና ለቴክኖሎጂ ያበረከቱት አስተዋጾ ግን ተመሳሳይ ነበር። እንደ alternating current (AC) እና Tesla coil የመሳሰሉ የቴስላ ፈጠራዎች ለዘመናዊ የኤሌትሪክ ስርዓቶች መሰረት ጥለዋል። ነገር ግን፣ ምንም እንኳን ብሩህነቱ ቢኖረውም፣ የቴስላ የፋይናንስ ሁኔታ እንደ ኤዲሰን የበለፀገ አልነበረም፣ በዋነኛነት በቢዝነስ እውቀት እጥረት የተነሳ።
3. አልፍሬድ ኖቤል፡-
ኖቤል በዋናነት በሀብቱ በሳይንቲስትነት ባይታወቅም፣ ስሙ ከታዋቂው የኖቤል ሽልማቶች ጋር ተመሳሳይ ነው። የስዊድን ኬሚስት እና መሐንዲስ ዲናማይትን ፈለሰፈ፣ ይህም ከፍተኛ የገንዘብ ስኬት አስገኝቶለታል። ይሁን እንጂ የኖቤል ዘላቂ ውርስ የኖቤል ሽልማቶችን ለማቋቋም ባደረገው ውሳኔ ላይ ነው, ይህም በየዓመቱ ሳይንስን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች ላስመዘገቡ ውጤቶች ነው.
4. ኢሎን ማስክ:
በዘመናዊው ዘመን ኤሎን ሙክ ከፍተኛ ሀብት ያካበተው እንደ ሳይንቲስት-ሥራ ፈጣሪ ጎልቶ ይታያል. እንደ ቴስላ፣ ስፔስኤክስ እና ኒውራሊንክ ያሉ ኩባንያዎች መስራች የሆነው ማስክ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ኢንዱስትሪን፣ የጠፈር ምርምርን እና ኒውሮቴክኖሎጂን አብዮት አድርጓል። ያላሰለሰ የፈጠራ እና የስራ ፈጠራ ፍለጋ በዓለም አቀፍ የሀብት ደረጃ ላይ እንዲገኝ አስችሎታል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ 1፡ ሀብት የአንድ ሳይንቲስት ስኬት ብቸኛው መለኪያ ነው?
መ 1፡ አይ፣ ሀብት አንዱ የስኬት ገጽታ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት በእርሻቸው ላይ ያበረከቱት አስተዋፅዖ፣ ግኝቶቻቸው የሚያሳድሩት ተጽዕኖ እና በህብረተሰቡ ላይ ያላቸው አጠቃላይ ተጽእኖ የስኬት መለኪያዎች ናቸው።
ጥ 2፡ ከፍተኛ ሀብት ያከማቹ ሌሎች ሳይንቲስቶች አሉ?
መ 2፡ አዎን፣ ትልቅ ሀብት ያካበቱ ሌሎች ሳይንቲስቶች አሉ ለምሳሌ ጄምስ ዋትሰን (የዲኤንኤ አወቃቀር ተባባሪ ፈላጊ)፣ ፖል አለን (የማይክሮሶፍት መስራች) እና ክሬግ ቬንተር (የጂኖሚክስ አቅኚ)።
ጥ 3፡ የአንድ ሳይንቲስት ሀብት ከሌሎች ሀብታም ግለሰቦች ሀብት ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ 3፡ አንዳንድ ሳይንቲስቶች ብዙ ሀብት ያከማቹ ቢሆንም፣ ሀብታቸው ብዙውን ጊዜ ከቢዝነስ መኳንንት፣ የቴክኖሎጂ ሞጋቾች እና የቤተሰብ ሀብት ወራሾች ጋር ሲወዳደር ያንሳል። ይሁን እንጂ በሳይንሳዊ እድገቶች ለህብረተሰቡ ያበረከቱት አስተዋፅዖ ሊለካ የማይችል ነው።
ማጠቃለያ:
ሀብት ተጨባጭ እና በትክክል ለመለካት አስቸጋሪ ስለሚሆን እስካሁን ድረስ እጅግ ሀብታም የሆነውን ሳይንቲስት መወሰን ውስብስብ ስራ ነው። ይሁን እንጂ እንደ ቶማስ ኤዲሰን፣ ኒኮላ ቴስላ፣ አልፍሬድ ኖቤል እና ኢሎን ማስክ ያሉ ሳይንቲስቶች በሳይንሳዊ ግስጋሴም ሆነ በንግዱ ዓለም ላይ የማይጠፋ አሻራ ጥለዋል። ያበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽዖ ከፋይናንሺያል ስኬታቸው ጋር ተዳምሮ ሳይንቲስቶች ታላቅ ሀብትን ለማግኘት ያላቸውን አቅም በማሳየት ህብረተሰቡን በመሠረታዊ ግኝቶቻቸው እየለወጡ ነው።