በአርካንሳስ ውስጥ በጣም ሀብታም ማን ነው?
ዕድል በሚፈጠርበት እና ህልሞች በሚፈጸሙበት ዕድል ምድር, አርካንሳስ የራሱን ሀብታም ግለሰቦች ይኮራል. ግን በዚህ ደቡብ ክልል ውስጥ በጣም ሀብታም የሆነው ማን ነው? ወደ አርካንሳስ ባለጸጋዎች ዓለም ውስጥ እንመርምር እና የዚህን የሚያቃጥል ጥያቄ መልሱን እናውጣ።
ኮንቴይነሮች
አርካንሳስ የበርካታ ቢሊየነሮች መኖሪያ ናት ነገር ግን አንድ ስም ከሌሎቹ መካከል ጎልቶ ይታያል፡ ጂም ዋልተን። የዋልማርት መስራች ሳም ዋልተን ታናሽ ልጅ እንደመሆኑ መጠን፣ ጂም ባለፉት አመታት አስደናቂ ሀብት አከማችቷል። ወደ 60 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት የተጣራ ሀብት ያለው፣ እሱ በምቾት በአርካንሳስ የበለጸገውን ሰው ማዕረግ ይይዛል።
ጂም ዋልተን: ተጽዕኖ ያለው ሰው
ሰኔ 7 ቀን 1948 በኒውፖርት ፣ አርካንሳስ የተወለደው ጂም ዋልተን ቢሊየነር ብቻ ሳይሆን በስቴቱ የንግድ እና በጎ አድራጊ ማህበረሰቦች ውስጥ ታዋቂ ሰው ነው። በአለም ላይ ትልቁ ቸርቻሪ ለሆነው ዋልማርት በዳይሬክተሮች ቦርድ ውስጥ ያገለግላል እና በዋልተን ቤተሰብ ፋውንዴሽን ውስጥ በንቃት ይሳተፋል፣ እሱም ትምህርትን ማሻሻል፣ አካባቢ ጥበቃ እና የአካባቢ ማህበረሰቦችን መደገፍ ላይ ነው።
በየጥ
ጥ፡- ጂም ዋልተን ሀብቱን እንዴት ያከማቻል?
መልስ፡ ጂም ዋልተን ዋልማርትን ከመሰረተው ከአባቱ ሳም ዋልተን የሀብቱን ጉልህ ክፍል ወርሷል። ነገር ግን፣ ጥበብ የተሞላበት ኢንቨስትመንቶችን አድርጓል እና በኩባንያው ውስጥ ትልቅ ድርሻ በመያዝ ለታላቅ ሀብቱ አስተዋፅኦ አድርጓል።
ጥ፡ ጂም ዋልተን በአርካንሳስ ብቸኛው ቢሊየነር ነው?
መ፡ አይ፣ አርካንሳስ የሌሎች ቢሊየነሮችም መኖሪያ ናት፣ አሊስ ዋልተን፣ የጂም እህት፣ እሷም በበጎ አድራጎት ስራ ላይ የምትሳተፈው። ሆኖም፣ ጂም ዋልተን በአሁኑ ጊዜ በግዛቱ ውስጥ እጅግ ባለጸጋ ሰው የሚል ማዕረግ ይይዛል።
ጥ፡ ጂም ዋልተን በአርካንሳስ ላይ ምን ተጽእኖ አለው?
መልስ፡ የጂም ዋልተን ተጽእኖ ከሀብቱ በላይ ይዘልቃል። በዋልማርት እና በዋልተን ቤተሰብ ፋውንዴሽን ውስጥ ባለው ተሳትፎ የስቴቱን ኢኮኖሚ፣ የትምህርት ስርዓት እና የማህበረሰብ ልማት በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል።
በማጠቃለል
በአርካንሳስ ውስጥ ሀብትን በተመለከተ ጂም ዋልተን የበላይ ሆኖ ነግሷል። ባለው ሰፊ ሀብቱ እና ተደማጭነት በግዛቱ እና በነዋሪዎቿ ላይ ዘላቂ ተጽእኖ ማድረጉን ቀጥሏል። በቢዝነስ ስራው ወይም በጎ አድራጎት ጥረቱ የጂም ዋልተን ትሩፋት ለመጪዎቹ አመታት የሚታወስ ነው።