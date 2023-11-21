በጣም ሀብታም የሆነው የ Walmart ቤተሰብ ማን ነው?

በ Walmart ውስጥ በጣም ሀብታም ቤተሰብ ማነው?
በችርቻሮ አለም ዋልማርት ያለጥርጥር የቤተሰብ ስም ነው። በሱቆች ሰፊ አውታረመረብ እና የተለያዩ የምርት ዓይነቶች ኩባንያው ዓለም አቀፍ የችርቻሮ ንግድ ሆኗል. ግን ከዚህ የችርቻሮ ግዛት በስተጀርባ ያለው በጣም ሀብታም ቤተሰብ ማን እንደሆነ አስበው ያውቃሉ? ይኹን እምበር፡ ከም ዋልተን ቤተሰብ ኣይኰነን።
በሟቹ ሳም ዋልተን የሚመራው የዋልተን ቤተሰብ ከዋልማርት ጋር የተቆራኘ በጣም ሀብታም ቤተሰብ ነው። ሳም ዋልተን ዋልማርትን የመሰረተው በ1962 ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ኩባንያው በከፍተኛ ደረጃ በማደግ የዋልተን ቤተሰብን በዓለም ላይ ካሉ ሀብታም ቤተሰቦች አንዱ አድርጎታል። ዛሬ፣ የቤተሰቡ ሀብት በዋነኝነት የሚገኘው በዋልማርት ካለው የባለቤትነት ድርሻ ነው።
እ.ኤ.አ. በ2021፣ የዋልተን ቤተሰብ የተጣራ እሴት ወደ 247 ቢሊዮን ዶላር እንደሚገመት ፎርብስ ዘግቧል። ይህ አስደናቂ አኃዝ በዓለም ላይ ካሉት ሀብታም ቤተሰቦች መካከል ያስቀምጣቸዋል፣ እንደ ኮች እና ማርስ ቤተሰቦች እንኳን ብልጫ አለው። የቤተሰቡ ሀብት በዋነኝነት የሚያተኩረው በአራት ግለሰቦች እጅ ነው፡- አሊስ ዋልተን፣ ጂም ዋልተን፣ ሮብ ዋልተን እና ሉካስ ዋልተን።
የሳም ዋልተን ሴት ልጅ አሊስ ዋልተን የአለማችን ባለጸጋ ሴት ስትሆን 66 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ሃብት አላት። ሌላው የሳም ዋልተን ልጅ ጂም ዋልተን 65 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ሀብት አለው። የሳም ዋልተን የበኩር ልጅ ሮብ ዋልተን ወደ 64 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ሀብት አለው። በመጨረሻም የሳም ዋልተን የልጅ ልጅ የሆነው ሉካስ ዋልተን 32 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ሀብት አለው።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ሀብታቸውን እንዴት ያከማቻሉ?
መ: የዋልተን ቤተሰብ ሀብት በዋነኝነት የሚመጣው ከዋልማርት የባለቤትነት ድርሻ ነው። ኩባንያው እያደገና እየሰፋ ሲሄድ ሀብታቸውም እየጨመረ መጣ።
ጥ፡ ሁሉም የዋልተን ቤተሰብ አባላት በዋልማርት ስራዎች ውስጥ ይሳተፋሉ?
መ: አንዳንድ የዋልተን ቤተሰብ አባላት በዋልማርት ውስጥ የስራ አስፈፃሚ ቦታዎችን ሲይዙ ሁሉም በኩባንያው የእለት ተእለት ተግባራት ውስጥ ንቁ ተሳትፎ የላቸውም ማለት አይደለም።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ሀብት ከሌሎች ሀብታም ቤተሰቦች ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ: የዋልተን ቤተሰብ በአለም አቀፍ ደረጃ እጅግ በጣም ሀብታም ከሆኑ ቤተሰቦች አንዱ ነው፣ በንፁህ ዋጋ ከኮች እና ከማርስ ቤተሰቦች መውደዶችን እንኳን በልጦ።
ጥ፡ ከዋልተን ቤተሰብ ጋር የተያያዙት ሌሎች ሥራዎች ወይም ኢንቨስትመንቶች ምንድን ናቸው?
መ: በዋልማርት ካለው የባለቤትነት ድርሻ በተጨማሪ፣ የዋልተን ቤተሰብ በተለያዩ ሌሎች ንግዶች እና በጎ አድራጎት ጥረቶች ላይ ኢንቨስት አድርጓል።
በማጠቃለያው፣ የዋልተን ቤተሰብ፣ በዋልማርት የባለቤትነት ድርሻቸው፣ የማይታመን ሀብት አከማችተዋል፣ ይህም በዓለም ላይ ካሉ እጅግ ሀብታም ቤተሰቦች አንዱ አድርጓቸዋል። የስኬት ታሪካቸው ዋልማርት እንደ አለም አቀፋዊ የችርቻሮ ሃይል ማደግ እና ተፅእኖ ማሳያ ሆኖ ያገለግላል።
ትርጓሜዎች
- ችርቻሮ፡ የሸቀጦች ሽያጭ በመደብሮች ውስጥ ወይም በኦንላይን መድረኮች ለተጠቃሚዎች መሸጥ።
– የተጣራ ዋጋ፡- የአንድ ሰው ንብረቶች ጠቅላላ ዋጋ ዕዳቸውን ሲቀነሱ።
- ድርሻ፡ በአንድ ንግድ ወይም ድርጅት ውስጥ ያለ ድርሻ ወይም ፍላጎት።
– በጎ አድራጊ፡ የሌሎችን ደህንነት ለማስተዋወቅ ካለው ፍላጎት ጋር የተያያዘ፣ በተለይም በበጎ አድራጎት ልገሳ ወይም ድርጊቶች።