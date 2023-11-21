በአርካንሳስ ውስጥ በጣም ሀብታም የሆነው ቤተሰብ ማን ነው?

በአርካንሳስ ውስጥ በጣም ሀብታም ቤተሰብ ማን ነው?
በአሜሪካ መሀል አገር በተፈጥሮ ውበቷ፣ በብዙ ታሪክ እና በበለጸገ ኢኮኖሚ የሚታወቀው የአርካንሳስ ግዛት አለ። በዚህ ደቡባዊ ግዛት ውስጥ የራሳቸውን አሻራ ካሳረፉ ብዙ ቤተሰቦች መካከል አንዱ እንደ ሀብታም ጎልቶ ይታያል-የዋልተን ቤተሰብ።
የዋልተን ኢምፓየር ወራሽ የሆነው የዋልተን ቤተሰብ በአርካንሳስ ብቻ ሳይሆን በመላው ዩናይትድ ስቴትስ የባለጸጋ ቤተሰብን ማዕረግ ይይዛል። እ.ኤ.አ. በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ዋልማርት በዓለም ላይ በሺህ የሚቆጠሩ መደብሮች ያሉት የአለም ትልቁ ቸርቻሪ ሆኗል። የዚህ ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ስኬት የዋልተን ቤተሰብን ወደማይታሰብ ሀብት ገፋፍቶታል።
ከ200 ቢሊዮን ዶላር በላይ የተጣራ ሀብት ያለው፣ የዋልተን ቤተሰብ ሀብት በአርካንሳስ ካሉት ከማንኛውም ቤተሰብ ይበልጣል። የቤተሰቡ ሀብት በዋነኝነት የመነጨው በዋልማርት ካለው የባለቤትነት ድርሻ፣ እንዲሁም ከተለያዩ ኢንቨስትመንቶች እና የንግድ እንቅስቃሴዎች ነው። የዋልተን የፋይናንስ ተጽእኖ ከአርካንሳስ ድንበሮች በላይ ተዘርግቷል፣ይህም በዓለም ላይ ካሉ በጣም ሀይለኛ ቤተሰቦች አንዱ ያደርጋቸዋል።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ሀብታቸውን እንዴት ያከማቻሉ?
መ፡ የዋልተን ቤተሰብ ሀብት በዋነኝነት የሚመጣው በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ዋልማርት ውስጥ ካለው የባለቤትነት ድርሻ ነው። የኩባንያው ግዙፍ እድገት እና ስኬት ባለፉት አመታት ለታላቅ ሀብታቸው አስተዋፅዖ አድርጓል።
ጥ: በአርካንሳስ ውስጥ ሌሎች ሀብታም ቤተሰቦች አሉ?
መ: የዋልተን ቤተሰብ በአርካንሳስ ውስጥ እጅግ ሀብታም ቢሆንም፣ በግዛቱ ውስጥ ጉልህ ሀብት ያላቸው ሌሎች ታዋቂ ቤተሰቦች አሉ። እነዚህም በፋይናንስ እና በሪል እስቴት ኢንቨስትመንታቸው የሚታወቁትን የእስጢፋኖስ ቤተሰብ እና በዶሮ እርባታ ውስጥ ሀብታቸውን የገነቡት የቲሰን ቤተሰብ ያካትታሉ።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ሀብታቸውን እንዴት ይጠቀማሉ?
መልስ፡ የዋልተን ቤተሰብ በበጎ አድራጎት ጥረቶች ይታወቃሉ። እንደ ትምህርት፣ አካባቢ ጥበቃ እና ጥበብ እና ባህል ያሉ የተለያዩ ጉዳዮችን የሚደግፈውን የዋልተን ቤተሰብ ፋውንዴሽን አቋቁመዋል። እንዲሁም በፖለቲካዊ እና በማህበረሰብ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በንቃት ይሳተፋሉ.
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ በማናቸውም ሌላ ንግድ ውስጥ ይሳተፋል?
መ፡ ዋልማርት ዋነኛ የሀብት ምንጫቸው ሆኖ ሳለ የዋልተን ቤተሰብ ባለፉት አመታት ኢንቨስትመንቶቻቸውን ዘርፈዋል። እንደ ፋይናንስ፣ ሪል እስቴት እና ቴክኖሎጂ ባሉ ዘርፎች ውስጥ ይዞታዎች አሏቸው፣ ይህም የፋይናንሺያል ፖርትፎሊዮቸውን የበለጠ እያሰፋ ነው።
በማጠቃለያው፣ የዋልተን ቤተሰብ በአርካንሳስ ውስጥ እጅግ ባለጸጋ ቤተሰብ ሆኖ ነግሷል። በዋነኛነት ከዋልማርት ባለቤትነት የመነጨው ግዙፍ ሀብታቸው በአርካንሳስ ብቻ ሳይሆን በአለም አቀፍ ደረጃም ትልቅ ሀይል አድርጓቸዋል። በበጎ አድራጎት ስራዎቻቸው እና በንግድ ስራዎቻቸው፣ ዋልተኖች የትውልድ አገራቸውን ብቻ ሳይሆን የመላው አለምን ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ገጽታን መቅረፅ ቀጥለዋል።