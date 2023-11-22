በጣም ሀብታም የቤተሰብ ልጅ ማን ነው?

በጣም ሀብታም የቤተሰብ ልጅ ማነው?
እጅግ በጣም ሀብታም በሆነው ዓለም ውስጥ ወደማይታሰብ ሀብት የተወለዱ ብዙ ልጆች አሉ። እነዚህ ዕድለኛ ግለሰቦች በፕላኔታችን ላይ ካሉት እጅግ ባለጸጋ ቤተሰቦች ወራሾች ናቸው፣ እና ሀብታቸው አብዛኛውን ጊዜ ከመላው ሀገራት ይበልጣል። ነገር ግን ከመካከላቸው በጣም ሀብታም የሆነውን የቤተሰብ ልጅ ማዕረግ ሊወስድ የሚችለው ማን ነው? እስቲ ጠለቅ ብለን እንመርምር።
ለዚህ ማዕረግ ታዋቂ ከሆኑት መካከል አንዷ አሌክሳንድራ አንድሬሰን ነች፣ የኖርዌይ ኢንደስትሪስት ዮሃንስ አንድሬሰን ጁኒየር ሴት ልጅ። ገና በ24 ዓመቷ አሌክሳንድራ በ1.4 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት የተጣራ ሀብት አላት። ሀብቷ ከ150 አመታት በላይ ሲሰራ የቆየው የቤተሰቧ የትምባሆ ንግድ ፌርድ ነው። አሌክሳንድራ ትልቅ ሀብቷ ቢኖራትም የፈረስ ግልቢያ ስፖርቶችን እና በጎ አድራጎትን ጨምሮ የራሷን ፍላጎቶች ለመከታተል መርጣለች።
ሌላው ታዋቂ ተወዳዳሪ ጉስታቭ ማግናር ዊትዝዮ የኖርዌጂያን የሳልሞን እርሻ ባለሀብት ጉስታቭ ዊትዝሶ ነው። በ 27 ዓመቱ ጉስታቭ በግምት 3 ቢሊዮን ዶላር የተጣራ ሀብት አለው። የአባቱ ኩባንያ ሳልማር በዓለም ላይ ካሉት የሳልሞኖች ትልቁ አምራቾች አንዱ ነው። ጉስታቭ ሀብቱን ሪል ስቴት እና የቴክኖሎጂ ጅምርን ጨምሮ በተለያዩ ቬንተሮች ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ተጠቅሟል።
በየጥ:
ጥ፡ “የገንዘብ ዋጋ” ማለት ምን ማለት ነው?
መ፡ የተጣራ ዋጋ የሚያመለክተው ገንዘብን፣ ኢንቨስትመንቶችን፣ ንብረቶችን እና ሌሎች ውድ ንብረቶችን ጨምሮ የግለሰብ ንብረቶች ጠቅላላ ዋጋን ነው፣ ይህም ካለባቸው ዕዳዎች ወይም እዳዎች በስተቀር።
ጥያቄ፡- እነዚህ ግለሰቦች ይህን የመሰለ ሰፊ ሀብት እንዴት ይወርሳሉ?
መ፡ እነዚህ ግለሰቦች የተወለዱት በተሳካላቸው ንግዶች ወይም ኢንቨስትመንቶች በትውልዶች ብዙ ሀብት ካከማቹ ቤተሰቦች ነው። ሀብታቸውን ከወላጆቻቸው ወይም ከሌሎች የቤተሰብ አባላት ይወርሳሉ.
ጥ፡ እነዚህ ግለሰቦች በቤተሰባቸው ንግድ ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ያደርጋሉ?
መ: አንዳንድ ወራሾች በቤተሰባቸው ንግድ ውስጥ በንቃት ለመሳተፍ ቢመርጡም፣ ሌሎች ደግሞ የራሳቸውን ፍላጎት እና ፍላጎት ማሳደድ ይመርጣሉ። ከሰው ወደ ሰው ይለያያል።
ጥ፡- ለሀብታሙ የቤተሰብ ልጅ ርዕስ ሌሎች ተፎካካሪዎች አሉ?
መ: አዎ፣ በዓለም ዙሪያ ብዙ ሀብታም ቤተሰቦች ስላሉ ለዚህ ማዕረግ ብዙ ሌሎች ተፎካካሪዎች አሉ። በአክሲዮን ገበያው መዋዠቅ እና በሌሎች ምክንያቶች የተነሳ ደረጃዎቹ ይለወጣሉ።
በማጠቃለያው፣ የባለጸጋው ቤተሰብ ልጅ ርዕስ ከፍተኛ ውዝግብ ያለው ሲሆን በርካታ ግለሰቦች ለከፍተኛው ቦታ ይወዳደራሉ። አሌክሳንድራ አንድሬሰን እና ጉስታቭ ማግናር ዊትዝ በአሁኑ ጊዜ በግንባር ቀደምትነት ከሚወዳደሩት መካከል ሲሆኑ፣ እጅግ የበዛ ሀብት ያለው ዓለም በየጊዜው እየተለዋወጠ ነው፣ እና ወደፊት አዳዲስ ተፎካካሪዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ።