የዋልማርት ዋና ባለቤት ማን ነው?
በችርቻሮ አለም ውስጥ ዋልማርት በሱቆች ሰፊ አውታረመረብ እና በመስመር ላይ መገኘቱ እንደ behemot ቆሟል። ግን የዚህን ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ማን እንደያዘ አስበህ ታውቃለህ? የዋልማርት ዋና ባለቤት የዋልተን ቤተሰብ ነው፣ በአለም ላይ ካሉ በጣም ሀብታም ቤተሰቦች አንዱ።
በሟቹ ሳም ዋልተን የሚመራው የዋልተን ቤተሰብ በ1962 ዋልማርትን መሰረተ። ዛሬ የሳም ዋልተን ሶስት ልጆች ሮብ፣ ጂም እና አሊስ ጨምሮ የቤተሰቡ ባለቤትነት በበርካታ አባላት ተሰራጭቷል። የቤተሰቡ ባለቤትነት በዋናነት ሀብታቸውን የሚያስተዳድር እና አብዛኛውን የዋልማርት አክሲዮኖችን የሚቆጣጠረው በዋልተን ኢንተርፕራይዝስ ውስጥ ባላቸው ይዞታ ነው።
ዋልማርት በይፋ የሚሸጥ ኩባንያ ነው፣ ይህ ማለት የኩባንያው አክሲዮኖች በአክሲዮን ገበያ ላይ ሊገዙ ይችላሉ። ሆኖም የዋልተን ቤተሰብ የዋልማርት ባለቤትነት ጉልህ ነው፣የእነሱ ጥምር ድርሻ ከኩባንያው 50% አክሲዮኖች እንደሚገመት ይገመታል። ይህ ትልቅ ባለአክሲዮን ያደርጋቸዋል እና በኩባንያው አቅጣጫ እና ውሳኔ አሰጣጥ ላይ ትልቅ ተፅእኖ ይሰጣቸዋል።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ሀብታቸውን እንዴት ያከማቻሉ?
መ: የዋልተን ቤተሰብ ሀብት በዋነኝነት የሚመጣው ከዋልማርት ባለቤትነት ነው። ኩባንያው እያደገ እና እየሰፋ ሲሄድ, ሀብታቸውም እንዲሁ ነበር. የዋልማርት ስኬት ቤተሰቡ በዓመታት ውስጥ ከፍተኛ ሀብት እንዲያከማች አስችሎታል።
ጥ፡ Walmart ውስጥ ሌሎች ዋና ዋና ባለአክሲዮኖች አሉ?
መ: የዋልተን ቤተሰብ አብዛኛውን የዋልማርት አክሲዮን ሲይዝ፣ አነስተኛ የኩባንያውን ድርሻ ያላቸው ሌሎች ተቋማዊ እና ግለሰብ ባለአክሲዮኖች አሉ። እነዚህ የጋራ ፈንዶች፣ የጡረታ ፈንድ እና የግለሰብ ባለሀብቶች ያካትታሉ።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ በዋልማርት ስራዎች ላይ ምንም አይነት ተሳትፎ አለው?
መ፡ የዋልተን ቤተሰብ በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎ ባይኖረውም፣ የኩባንያውን የረጅም ጊዜ ስትራቴጂ እና ውሳኔ አሰጣጥ በባለቤትነት እና እንደ ዋና ባለአክሲዮኖች ተጽዕኖ በመቅረጽ ረገድ ጉልህ ሚና ይጫወታሉ።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ባለቤትነት ዋልማርትን የሚነካው እንዴት ነው?
መ፡ የዋልተን ቤተሰብ ባለቤትነት በWalmart ፖሊሲዎች፣ ስልቶች እና አጠቃላይ አቅጣጫዎች ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይፈጥርላቸዋል። ለኩባንያው ያላቸው የረዥም ጊዜ እይታ እና ለስኬቱ ያላቸው ቁርጠኝነት ዋልማርትን ዛሬ ወዳለው የችርቻሮ ችርቻሮ በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።
በማጠቃለያው የዋልማርት ዋና ባለቤት በኩባንያው ውስጥ ትልቅ ድርሻ ያለው የዋልተን ቤተሰብ ነው። የእነርሱ ባለቤትነት እና ተፅዕኖ ለዋልማርት እድገት እና ስኬት ባለፉት አመታት ውስጥ ትልቅ ሚና ነበረው።