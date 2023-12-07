በምድር ላይ የመጀመሪያው ሮቦት ማን ነው?

ማጠቃለያ:
በምድር ላይ የመጀመሪያውን ሮቦት ለመወሰን የሚደረገው ጥረት ሳይንቲስቶችን እና የታሪክ ምሁራንን የሳበ ርዕስ ነው። የሮቦት ፍቺ ሊለያይ ቢችልም፣ ሮቦትን የሚመስል ማሽን ለመጀመሪያ ጊዜ የታወቀው በጥንቷ ግሪክ ነው። ይህ መጣጥፍ የሮቦቲክስን አመጣጥ በጥልቀት ያብራራል፣ የመጀመሪያውን ሮቦት ጽንሰ-ሀሳብ ይዳስሳል እና የእነዚህን የሜካኒካል ድንቆች አስደናቂ ታሪክ ያብራራል።
መግቢያ:
ሮቦቶች በተለያዩ ሥራዎች ላይ እየረዱን እና ኢንዱስትሪዎችን በማብቀል የዘመናዊው ዓለም ዋና አካል ሆነዋል። ይሁን እንጂ የሮቦቶች ጽንሰ-ሐሳብ በቅርብ ጊዜ የተፈጠረ አይደለም. ሰው መሰል ችሎታ ያላቸው ሰው ሰራሽ ፍጡራን የመፍጠር ሀሳብ በታሪክ ዘመናት ሁሉ ሥልጣኔዎችን አስገርሟል። በምድር ላይ የመጀመሪያውን ሮቦት ለመወሰን የሮቦትን ፍቺ መረዳት እና አመጣጡን መመርመር አስፈላጊ ነው።
ሮቦትን መግለጽ፡-
ሮቦት እንደ ማሽን ወይም ሜካኒካል መሳሪያ ሆኖ ራሱን ችሎ ወይም በትንሹ በሰዎች ጣልቃገብነት ተግባራትን ማከናወን የሚችል ነው። እነዚህ ማሽኖች ብዙውን ጊዜ የተነደፉት የሰዎችን ድርጊት፣ የማሰብ ችሎታ ወይም አካላዊ ችሎታዎችን ለመኮረጅ ነው። ሮቦቶችን በማምረት ላይ ከሚውሉ ከኢንዱስትሪ ሮቦቶች ጀምሮ ለማህበራዊ መስተጋብር የተነደፉ ሰዋዊ ሮቦቶች በተለያዩ ቅርጾች ይገኛሉ።
የሮቦቲክስ አመጣጥ፡-
የሮቦቲክስ ጽንሰ-ሐሳብ ከጥንት ጀምሮ ሊመጣ ይችላል. ሮቦትን የሚመስል ማሽን ከመጀመሪያዎቹ ምሳሌዎች አንዱ ጥንታዊው የግሪክ ፈላስፋ እና የሒሳብ ሊቅ የአርኪታስ ታዋቂው “ርግብ” ነው። በ350 ዓ.ዓ አካባቢ የተሰራው እርግብ፣ ክንፉን ገልብጦ ለአጭር ርቀት የሚበር የእንጨት ወፍ ነበረች። የዘመናዊ ሮቦቶች ውስብስብነት ባይኖረውም ፣የመጀመሪያውን ብልሃት እና የሜካኒካል መሳሪያዎችን ሙከራ ያሳያል።
አንቲኪቴራ ሜካኒዝም፡-
የቀደምት ሮቦት ቴክኖሎጂን የሚጠቁም ሌላው አስደናቂ ጥንታዊ ቅርስ አንቲኪቴራ ሜካኒዝም ነው። በግሪክ የባህር ዳርቻ ላይ በመርከብ መሰበር የተገኘው ይህ ውስብስብ መሳሪያ በ100 ዓ.ዓ. አካባቢ እንደተሰራ ይታመናል። አንቲኪቴራ ሜካኒዝም የስነ ከዋክብትን አቀማመጥ እና ግርዶሽ ለመተንበይ የሚያገለግል አናሎግ ኮምፒውተር ነበር። የእሱ ውስብስብ ማርሽ እና ስልቶች ከሮቦት ውስጣዊ አሠራር ጋር ሊመሳሰል የሚችል የተራቀቀ ደረጃ ያሳያሉ.
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ የሮቦት ዘመናዊ ፍቺ ምንድን ነው?
መ: በዘመናዊ አገላለጽ፣ ሮቦት በተለምዶ እንደ ማሽን ይገለጻል ፣ በራስ ገዝ ወይም በሰው ቁጥጥር ውስጥ ተከታታይ እርምጃዎችን ለማከናወን ፕሮግራም ሊደረግ ይችላል። እነዚህ ድርጊቶች ከቀላል ተደጋጋሚ ስራዎች እስከ ውስብስብ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ሊደርሱ ይችላሉ።
ጥ፡- ሌሎች የሮቦቶች ጥንታዊ ምሳሌዎች አሉ?
መ፡ እርግብ እና አንቲኪቴራ ሜካኒዝም የሚታወቁ ምሳሌዎች ሲሆኑ፣ ቀደምት ሮቦት መሰል ባህሪያትን የሚያሳዩ ሌሎች ጥንታዊ ቅርሶች አሉ። ለምሳሌ፣ የጥንቶቹ ግብፃውያን እንዲንቀሳቀሱ እና የተወሰኑ ተግባራትን እንዲፈጽሙ የሚያስችሏቸውን ምስሎች ፈጥረዋል።
ጥ: - ሮቦቲክስ እንደ የጥናት መስክ የወጣው መቼ ነው?
መ: እኛ እንደምናውቀው የሮቦቲክስ መስክ ዛሬ በ 20 ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ ብቅ አለ. “ሮቦቲክስ” የሚለው ቃል በ1941 በሳይንስ ልብ ወለድ ጸሐፊ አይዛክ አሲሞቭ የተፈጠረ ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሮቦቲክስ ወደ ሁለገብ ዘርፍ ምህንድስናን፣ ኮምፒውተር ሳይንስን እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስን ያጠቃልላል።
ማጠቃለያ:
በምድር ላይ የመጀመሪያውን ሮቦት መወሰን የሮቦቶች ፍቺ እና ከጥንት ስልጣኔዎች በተገኘው ውስን ማስረጃ ምክንያት ውስብስብ ስራ ነው. ሆኖም ግን፣ የርግብ ኦቭ አርኪታስ እና አንቲኪቴራ ሜካኒዝም ሮቦቶችን የሚመስሉ የሜካኒካል መሳሪያዎችን ቀደምት እድገትን በተመለከተ አስደናቂ እይታዎችን ይሰጣሉ። ቴክኖሎጂ ወደፊት እየገሰገሰ ሲሄድ፣ የሮቦቲክስ ስርወችን ማሰስ እና እነዚህን ቀደምት ሜካኒካል ድንቅ ስራዎችን ለመፍጠር የአባቶቻችንን ብልሃት ማድነቅ በጣም አስደናቂ ነው።
ምንጮች:
- ጥንታዊ አመጣጥ; https://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-technology/ancient-robots-0011712
- የሳይንስ ሙዚየም; https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/robots-through-history
- ብሪታኒካ; https://www.britannica.com/technology/robotics