ማጠቃለያ:
የሮቦቶች አባት ማን ነው የሚለው ጥያቄ በባለሙያዎች እና በአድናቂዎች መካከል የክርክር ርዕስ ሆኖ ቆይቷል። የሮቦቶች ብቸኛ ፈጣሪ ተብሎ ሊነገር የሚችል አንድም ግለሰብ ባይኖርም በመስኩ ላይ ትልቅ አስተዋፅዖ ያደረጉ በርካታ ቁልፍ ሰዎች አሉ። ይህ መጣጥፍ የሮቦቲክስ ታሪክን በጥልቀት ያብራራል፣ ይህም ተደማጭነት ያላቸውን አቅኚዎችን እና ታላቅ ስራዎቻቸውን ያጎላል። በተጨማሪም፣ የሮቦቶችን ፍቺ እና በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ይዳስሳል። በምርምር እና በመተንተን, የሮቦቶችን ውስብስብ አመጣጥ እና እድገታቸውን የቀረጹ ግለሰቦች ላይ ብርሃን ማብራት ዓላማችን ነው.
መግቢያ:
ሮቦቶች የዘመናዊው ህብረተሰባችን ዋነኛ አካል ሆነዋል፣ ኢንዱስትሪዎችን አብዮት፣ አኗኗራችንን እና አሰራራችንን እየቀየሩ ነው። ይሁን እንጂ የሮቦቶች አባት ማን ሊባል ይችላል የሚለው ጥያቄ ቀላል አይደለም። የሮቦቶች ጽንሰ-ሀሳብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል፣ እና በርካታ ፈጣሪዎች፣ መሐንዲሶች እና ሳይንቲስቶች በፍጥረት እና እድገታቸው ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል።
አቅኚዎቹ፡-
በሮቦቲክስ መስክ ከመጀመሪያዎቹ አቅኚዎች አንዱ የሆነው ሊዮናርዶ ዳ ቪንቺ ሲሆን ንድፎች እና ዲዛይናቸው ለሜካኒካዊ አውቶሜሽን መሰረት ጥለዋል. የሰው ልጅ ማሽኖች እና የሜካኒካል ቢላዋዎች ውስብስብ ስዕሎች የእሱን ራዕይ ሀሳቦች አሳይተዋል ፣ ምንም እንኳን አብዛኛዎቹ እነዚህ ጽንሰ-ሀሳቦች በእሱ ጊዜ ውስጥ ሳይፈጸሙ ቀርተዋል።
በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የቼክ ጸሃፊ ካሬል አፔክ “ሮቦት” የሚለውን ቃል በ“RUR” (Rossum's Universal Robots) በተሰኘው ተውኔቱ አስተዋውቋል፣ እሱም ሰዎችን ለማገልገል የተነደፉትን ሰው ሰራሽ ፍጡራንን ሃሳብ ቃኘ። የ Čapek ሮቦቶች ከአንድሮይድ ጋር ተመሳሳይ ሲሆኑ፣ ስራው ቃሉን በስፋት በማስፋፋት እና በፅንሰ-ሃሳቡ ላይ የህዝብ ፍላጎት እንዲፈጠር አድርጓል።
ሌላው በሮቦቲክስ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ሰው በታሪኮቹ ውስጥ ሦስቱን የሮቦት ህጎች ያስተዋወቀው የሳይንስ ልብወለድ ጸሐፊ አይዛክ አሲሞቭ ነው። እነዚህ ህጎች በሮቦቶች ልማት እና አጠቃቀም ላይ ስነ-ምግባራዊ ግምት ውስጥ እንዲገቡ መሰረት ጥለዋል, ይህም ተከታይ ምርምር እና የዘርፉ እድገት ላይ ተጽእኖ አሳድሯል.
ዘመናዊው ዘመን;
ቴክኖሎጂ እያደገ ሲሄድ የሮቦቲክስ ዘርፍም እንዲሁ። እ.ኤ.አ. በ1950ዎቹ ጆርጅ ዴቮል እና ጆሴፍ ኢንግልበርገር የመጀመሪያውን የኢንዱስትሪ ሮቦት ዩኒሜትን ለመፍጠር ተባብረው ነበር። ይህ የሮቦቲክ ክንድ የማምረቻ ሂደቶችን አብዮት አድርጎ ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች አውቶሜሽን መንገድ ጠርጓል።
ከቅርብ አሥርተ ዓመታት ወዲህ፣ እንደ ሮድኒ ብሩክስ፣ ሂሮሺ ኢሺጉሮ እና ሲንቲያ ብሬዝያል ያሉ አቅኚዎች በሮቦቲክስ መስክ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። የ iRobot ተባባሪ መስራች ብሩክስ፣ ከአካባቢያቸው ጋር መስተጋብር መፍጠር የሚችሉ ቀላል ባህሪያት ያላቸውን ሮቦቶችን በማዘጋጀት ላይ ያተኮረ ነበር። ኢሺጉሮ በበኩሉ በሰው ልጅ ሮቦቶች ውስጥ ዘልቆ በመግባት የሰውን አገላለጽ እና እንቅስቃሴን መኮረጅ የሚችል ህይወት ያላቸውን አንድሮይድ ፈጠረ። የ Breazeal ስራ በማህበራዊ ሮቦቶች ዙሪያ ያተኮረ ሲሆን ዓላማውም ከሰዎች ጋር ትርጉም ያለው ግንኙነት መፍጠር የሚችሉ ማሽኖችን መፍጠር ነው።
ሮቦቶችን መለየት፡-
የሮቦቶች ፍቺ በጊዜ ሂደት ተሻሽሏል፣ ብዙ አይነት ማሽኖችን እና ስርዓቶችን ያካትታል። መጀመሪያ ላይ ሮቦቶች በራስ ገዝ ወይም በሰው ቁጥጥር ስር ሆነው ተግባራትን ማከናወን የሚችሉ እንደ ሜካኒካል ፍጡራን ይታዩ ነበር። ነገር ግን፣ በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና በማሽን ትምህርት እድገቶች፣ ሮቦቶች አሁን በሶፍትዌር ላይ የተመሰረቱ ስርዓቶችን እና ምናባዊ ረዳቶችን ጨምሮ ሰፋ ያለ ስፔክትረምን ያካትታሉ።
ዛሬ ሮቦቶች በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ማለትም በማኑፋክቸሪንግ፣ በጤና አጠባበቅ፣ በትራንስፖርት እና በመዝናኛዎች ጭምር ሊገኙ ይችላሉ። ከመገጣጠሚያ መስመር ኦፕሬሽኖች እስከ የቀዶ ጥገና ሂደቶች ድረስ ያሉ ተግባራትን ያከናውናሉ, ሁለገብነታቸውን እና በህብረተሰቡ ላይ ያለውን ተፅእኖ ያሳያሉ.
በየጥ:
ጥ፡ የሮቦቲክስ አባት የሚባለው ማነው?
መ፡ የሮቦቲክስ አባት ተብሎ ሊጠራ የሚችል አንድም ግለሰብ ባይኖርም ታዋቂ አቅኚዎች ሊዮናርዶ ዳ ቪንቺ፣ ካሬል አፔክ፣ አይዛክ አሲሞቭ፣ ጆርጅ ዴቮል እና ጆሴፍ ኤንግልበርገር ይገኙበታል።
ጥ፡ የሮቦት ፍቺ ምንድን ነው?
መ: ሮቦቶች በራስ ገዝ ወይም በሰው ቁጥጥር ውስጥ ተግባራትን ሊያከናውኑ የሚችሉ ማሽኖች ወይም ስርዓቶች ናቸው. ከአካላዊ ሮቦቶች ሜካኒካል አካላት ጋር በሶፍትዌር ላይ የተመሰረቱ ስርዓቶች እና ምናባዊ ረዳቶች ሊሆኑ ይችላሉ.
ጥ: - ሮቦቶች በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ላይ ምን ተጽዕኖ አሳድረዋል?
መ፡ ሮቦቶች እንደ ማኑፋክቸሪንግ፣ ጤና አጠባበቅ፣ መጓጓዣ እና መዝናኛ ያሉ ኢንዱስትሪዎችን አብዮተዋል። ቅልጥፍናን ጨምረዋል፣ ትክክለኛነትን አሻሽለዋል፣ እና ለአውቶሜሽን እና ለፈጠራ አዳዲስ እድሎችን ከፍተዋል።
ምንጮች:
ኢንሳይክሎፔዲያ ብሪታኒካ፡- https://www.britannica.com/technology/robotics
- IEEE Spectrum; https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-hardware/a-brief-history-of-robots
- የሮቦት ዘገባ; https://www.therobotreport.com/history-of-robots/