የኮምፒውተር ሳይንስ አባት ማን ነው?

ርእሱ፡ ፓይነርታትን መግለጽን፡ ኣብ ኮምፒዩተር ሳይንስን ንመርምር
መግቢያ:
የኮምፒዩተር ሳይንስ፣ አለምን አብዮት ያመጣ ዘርፍ፣ ህልውናው መሰረቱን በጣሉት ድንቅ አእምሮዎች ነው። ብዙ ባለራዕዮች ለዚህ የትምህርት ዘርፍ እድገት ከፍተኛ አስተዋፅዖ ቢያደርጉም፣ የኮምፒዩተር ሳይንስ ጅምር መገለጫ የሆነው አንድ ስም ጎልቶ ይታያል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ይህንን መስክ በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና የተጫወቱትን አስደናቂ ግለሰቦች በመዳሰስ የኮምፒዩተር ሳይንስ አባት ማን ነው ለሚለው ጥያቄ በጥልቀት እንመረምራለን።
የኮምፒውተር ሳይንስን መግለጽ፡-
የኮምፒዩተር ሳይንስ የአልጎሪዝም፣ የስሌት እና የመረጃ ሂደት ጥናትን የሚያጠቃልል ሁለገብ ዘርፍ ነው። ውስብስብ ችግሮችን በብቃት ለመፍታት የሚያስችለንን የሶፍትዌር ስርዓቶችን እና የስሌት ሞዴሎችን ዲዛይን፣ ልማት እና ትንተና ያካትታል።
አቅኚዎቹ፡-
1.ቻርለስ ባቤጅ፡-
ብዙውን ጊዜ እንደ “የኮምፒዩተር አባት” ይቆጠር የነበረው ቻርለስ ባቤጅ እንግሊዛዊ የሂሳብ ሊቅ፣ ፈላስፋ እና ፈጣሪ ነበር። በ 19 ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ የትንታኔ ሞተር ተብሎ የሚጠራውን በፕሮግራም የሚሠራ የኮምፒዩተር ማሽንን ሀሳብ ፈጠረ። ምንም እንኳን በህይወት ዘመኑ ሙሉ በሙሉ ባይታወቅም የባቤጅ ስራ ለዘመናዊ ኮምፒውተሮች መሰረት ጥሏል።
2. አዳ Lovelace፡
እንግሊዛዊው የሒሳብ ሊቅ እና ጸሐፊ አዳ ሎቬሌስ በዓለም የመጀመሪያዋ የኮምፒውተር ፕሮግራመር በመባል ይታወቃል። ከቻርለስ ባቤጅ ጋር በመተባበር ሎቬሌስ ለBabbage's Analytical Engine (algorithm) አዘጋጅታለች፣ ይህም ለኮምፒዩተር ሳይንስ ዘርፍ ያላትን አስተዋጽዖ አበርክቷል።
3. አላን ቱሪንግ፡
እንግሊዛዊው የሂሳብ ሊቅ እና አመክንዮ ሊቅ አላን ቱሪንግ የኮምፒዩተር ሳይንስ መስራች ከሆኑት አባቶች መካከል አንዱ ነው ተብሏል። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በኮድ ሰባሪ ማሽኖች ላይ የሠራው ሥራ፣ በተለይም የቦምቤ ማሽንን በጀርመን ኢኒግማ ኮድ ለመፍታት የሠራው ሥራ ለዘመናዊ ኮምፒውተር እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ መሠረት ጥሏል።
4. ጆን ቮን ኑማን፡
ጆን ቮን ኑማን የሃንጋሪ-አሜሪካዊ የሂሳብ ሊቅ ለኮምፒዩተር አርክቴክቸር እና ለተከማቸ-ፕሮግራም ጽንሰ-ሀሳብ እድገት ትልቅ አስተዋፅዖ አድርጓል። በ EDVAC ኮምፒዩተር እና በ von Neumann ሥነ ሕንፃ ላይ የሠራው ሥራ በዘመናዊ ኮምፒዩተሮች ዲዛይን ውስጥ መሠረታዊ መርሆዎች ሆነዋል።
ክርክሩ፡-
የኮምፒውተር ሳይንስ ነጠላ አባትን መወሰን በሳይንሳዊ እድገት የትብብር ተፈጥሮ ምክንያት ውስብስብ ተግባር ነው። እያንዳንዳቸው ከላይ የተገለጹት አቅኚዎች መስክን በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል, እና አስተዋጽዖዎቻቸው እርስ በርስ የተያያዙ ናቸው. ትክክለኛ መልስ ከመፈለግ ይልቅ፣ የእነዚህ ባለራዕዮች የጋራ ጥረት እና በኮምፒዩተር ሳይንስ ላይ ያላቸውን ዘላቂ ተፅእኖ አምኖ መቀበል የበለጠ ተገቢ ነው።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡- ቻርለስ ባባጌ የመጀመሪያው ኮምፒውተር ፈጣሪ ነበር?
መ፡ ቻርለስ ባባጅ በፕሮግራም ሊሰራ የሚችል የኮምፒዩተር ማሽን ሃሳብን ፅንሰ-ሃሳብ ቢፈጥርም ዲዛይኖቹ ሙሉ በሙሉ እውን ሊሆኑ አልቻሉም። የመጀመሪያው ሙሉ በሙሉ የሚሰራ ኮምፒዩተር፣ ኤሌክትሮኒክ ቁጥሮች ኢንቴግሬተር እና ኮምፒውተር (ENIAC) በመባል የሚታወቀው በ1940ዎቹ ነው።
ጥ፡ አዳ ሎቬሌስ ለኮምፒውተር ሳይንስ ያበረከተው አስተዋፅኦ ምን ነበር?
መ፡ አዳ ሎቬሌስ በማሽን ሊሰራ የታሰበውን የመጀመሪያውን ስልተ ቀመር በመፃፍ እውቅና ተሰጥቶታል። በ Babbage's Analytical Engine ላይ የሰራችው ስራ የኮምፒውተሮችን አቅም ከሂሳብ ስሌት ባለፈ፣ ምልክቶችን የመጠቀም እና ሙዚቃ የመፍጠር ችሎታቸውን በማሳየት ነው።
ጥ፡- አላን ቱሪንግ በኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ምን ተጽዕኖ አሳደረ?
መ፡ አለን ቱሪንግ ለኮምፒዩተር ሳይንስ ያበረከተው አስተዋፅኦ እጅግ በጣም ብዙ ነው። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በኮድ ሰባሪ ማሽኖች ላይ የሠራው ሥራ ለዘመናዊ ኮምፒውተሮች መንገዱን ከፍቷል። የቱሪንግ ፅንሰ-ሀሳብ የዩኒቨርሳል ቱሪንግ ማሽን ለኮምፒዩተር ፅንሰ-ሀሳብ እና ለኮምፒዩተር ፕሮግራሞች እድገት መሠረት ጥሏል።
ጥ፡ የቮን ኑማን አርክቴክቸር ምንድን ነው?
መ: በጆን ቮን ኑማን የቀረበው የ ቮን ኑማን አርክቴክቸር ሁለቱንም የፕሮግራም መመሪያዎችን እና መረጃዎችን በአንድ ማህደረ ትውስታ ውስጥ የሚያከማች የኮምፒዩተር አርክቴክቸር ዲዛይን ነው። ይህ ጽንሰ-ሐሳብ ለአብዛኛዎቹ ዘመናዊ ኮምፒተሮች መሠረት ሆኗል, ይህም የተከማቹ ፕሮግራሞችን አፈፃፀም አስችሏል.
ማጠቃለያ:
የኮምፒውተር ሳይንስ አባት ማን ነው የሚለው ጥያቄ ለትርጉም ክፍት ነው። ቻርለስ ባብጌ፣ አዳ ሎቬሌስ፣ አላን ቱሪንግ እና ጆን ቮን ኑማን ሁሉም ሜዳውን በመቅረጽ ከፍተኛ አስተዋፅዖ አበርክተዋል። የእነርሱን የጋራ ጥረት እና በኮምፒዩተር ሳይንስ ላይ ያሳደሩትን ከፍተኛ ተፅእኖ መገንዘብ የዚህን የትምህርት ዘርፍ የበለጸገ ታሪክ እና ዝግመተ ለውጥ ለመረዳት ወሳኝ ነው።