የባዮሎጂ አባት ማን ነው?

ርዕስ፡ አቅኚዎችን ይፋ ማድረግ፡ የባዮሎጂ የቀድሞ አባቶችን ውርስ ማሰስ
መግቢያ:
ባዮሎጂ, የህይወት እና ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ጥናት, ከብዙ መቶ ዓመታት በፊት የተፈጠረ ብዙ ታሪክ አለው. በዘመናት ውስጥ ለዚህ አስደናቂ መስክ እድገት በርካታ ምሁራን እና ምሁራን አስተዋፅዖ አድርገዋል። አንድን ግለሰብ “የሥነ ሕይወት አባት” ብሎ መጥራት ፈታኝ ቢሆንም፣ ተግሣጹን በመቅረጽ ረገድ በርካታ አስደናቂ ሰዎች ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ስለ እነዚህ አቅኚዎች ሕይወት እና አስተዋጽዖ እንመረምራለን ፣ ይህም በዋጋ ሊተመን የማይችል ትሩፋት ላይ ብርሃን ይሰጠናል።
ባዮሎጂን መግለጽ፡
ዳሰሳችንን ከመጀመራችን በፊት፣ ባዮሎጂ ምን እንደሚጨምር ግልጽ የሆነ ግንዛቤ እንፍጠር። ባዮሎጂ ሕያዋን ፍጥረታትን፣ አወቃቀራቸውን፣ ተግባራቸውን፣ እድገታቸውን፣ ዝግመተ ለውጥን እና ስርጭትን ሳይንሳዊ ጥናትን ያጠቃልላል። እንደ ቦታኒ፣ ስነ እንስሳት፣ ዘረመል፣ ማይክሮባዮሎጂ እና ስነ-ምህዳር እና ሌሎችም ያሉ የተለያዩ ንዑሳን ተግሣጽዎችን ያጠቃልላል።
የጥንት ሥሮች፡ የአርስቶትል ተጽእኖ፡
በጥንት ጊዜ ግሪካዊው ፈላስፋ አርስቶትል በባዮሎጂ መስክ ከፍተኛ አስተዋፅዖ አድርጓል። የእሱ ምልከታ እና ጽሁፎች ለሕይወት ጥናት መሠረት ጥለዋል. የአርስቶትል ስራ በተለይም “Historia Animalium” የተሰኘው መጽሃፉ ስለ የተለያዩ እንስሳት፣ ባህሪያቸው እና የሰውነት ባህሪያቶች ዝርዝር መግለጫዎችን ሰጥቷል። የእሱ ማብራሪያ ብዙውን ጊዜ ከተጨባጭ ማስረጃዎች ይልቅ በፍልስፍናዊ አመክንዮዎች ላይ የተመሰረተ ቢሆንም, አርስቶትል በሚቀጥሉት ትውልዶች ላይ ያሳደረው ተጽእኖ ቀላል አይደለም.
የህዳሴ አብዮት፡ ቬሳሊየስ እና ሃርቪ፡-
የህዳሴው ዘመን ሳይንሳዊ ጥያቄ እንደገና ማደግ የታየበት ሲሆን በዚህ ዘመን በባዮሎጂ መስክ ፈር ቀዳጅ ሆነው ሁለት ታዋቂ ሰዎች ተገኝተዋል። የፍሌሚሽ አናቶሚስት አንድሪያስ ቬሳሊየስ የሰው ልጅ የሰውነት አካል ጥናትን “De Humani Corporis Fabrica” በተሰኘው ድንቅ ስራው አብዮት አድርጓል። ቬሳሊየስ በሰዎች ላይ ያሉትን የተሳሳቱ አመለካከቶች የሚፈታተኑ እና ለዘመናዊ የአካል ግንዛቤ መሰረት የጣሉ ዝርዝር ምሳሌዎችን በመስጠት የሰውን ሬሳዎች በጥንቃቄ ከፈለ።
ሌላው በህዳሴው ዘመን ተጽዕኖ ያሳደረ ሰው እንግሊዛዊው ሐኪም ዊልያም ሃርቪ ነው። “ደ ሞቱ ኮርዲስ” በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ እንደተገለጸው ሃርቪ በደም ዝውውር ሥርዓት ላይ የሠራው ሥራ ስለ ደም ዝውውር ያለንን ግንዛቤ ለውጦታል። ሃርቪ ልብ በሰውነት ውስጥ ደምን ለማዘዋወር እንደ ፓምፕ የሚሰራ መሆኑን በማሳየት ለዘመናዊ ፊዚዮሎጂ መሰረት ጥሏል።
በአጉሊ መነጽር የሚታይ ዓለም፡ ሊዩዌንሆክ እና ሁክ፡
በ17ኛው ክፍለ ዘመን በአጉሊ መነጽር የተደረጉ እድገቶች በባዮሎጂ ውስጥ አዲስ የምርምር መስክ ከፍተዋል። አንቶኒ ቫን ሊዌንሆክ የተባሉት ሆላንዳዊ ሳይንቲስት “የማይክሮ ባዮሎጂ አባት” በመባል ይታወቃሉ። ሉዌንሆክ በራሱ ባዘጋጀው ማይክሮስኮፕ ተጠቅሞ ያደረጋቸው ጥንቃቄ የተሞላበት ምልከታ ረቂቅ ተሕዋስያን መኖራቸውን አረጋግጠዋል፣ ይህም ስለ ረቂቅ ተሕዋስያን ያለንን ግንዛቤ ለዘላለም ይለውጣል።
በዚህ ወቅት እንግሊዛዊው ሳይንቲስት ሮበርት ሁክ ትልቅ አስተዋጾ አድርጓል። “ማይክሮግራፊያ” የተሰኘው መጽሃፉ ሴሎችን ጨምሮ ስለተለያዩ ነገሮች ዝርዝር መግለጫዎችን አሳይቷል፤ በዚህም “ሴል” የሚለውን ቃል ራሱ ፈጠረ። የሁክ ሥራ ሁሉም ሕያዋን ፍጥረታት በሴሎች የተዋቀሩ መሆናቸውን ለሚገልጸው የሕዋስ ንድፈ ሐሳብ መሠረት ጥሏል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ አንድ ነጠላ የባዮሎጂ አባት ለመወሰን ለምን አስቸጋሪ ሆነ?
መልስ፡ ባዮሎጂ እንደ መስክ ከብዙ ምሁራን አስተዋፅዖ ጋር ለብዙ መቶ ዘመናት ተሻሽሏል። የህይወት ጥናት በታሪክ ውስጥ በተለያዩ ሳይንቲስቶች በተደረጉ የጋራ ጥረቶች እና ግኝቶች የተቀረፀ በመሆኑ አጠቃላይ ዲሲፕሊንን ከአንድ ግለሰብ ጋር ማያያዝ ፈታኝ ነው።
ጥ፡ በባዮሎጂ መስክ ሴት አቅኚዎች አሉ ወይ?
መልስ፡ በባዮሎጂ ውስጥ የሴቶች አስተዋፅዖ ብዙ ጊዜ ችላ ተብሎ ወይም በታሪክ መዛግብት ውስጥ ውክልና ባይኖረውም፣ በርካታ ታዋቂ ሴት ሳይንቲስቶች ከፍተኛ አስተዋጾ አድርገዋል። ለምሳሌ፣ የሮዛሊንድ ፍራንክሊን በዲኤንኤ አወቃቀር ላይ የሰራው ስራ ባለ ሁለት ሄሊክስ ተፈጥሮውን ለመረዳት ትልቅ አስተዋፅኦ ነበረው።
ጥ፡ በባዮሎጂ በቅርብ ጊዜ አቅኚዎች አሉ?
መ: በፍፁም! ባዮሎጂ በፍጥነት በዝግመተ ለውጥ ይቀጥላል, እና በርካታ ሳይንቲስቶች እጅግ አስደናቂ የሆኑ ግኝቶችን እያደረጉ ነው. የሰው ልጅ ጂኖም ከመገለጡ ጀምሮ በጄኔቲክ ምህንድስና እና በተዋሃዱ ባዮሎጂ እድገቶች፣ የዘመኑ አቅኚዎች የዘርፉን የወደፊት እጣ ፈንታ እየቀረጹ ነው።
በማጠቃለያው፣ የባዮሎጂ መስክ ሕልውናው በታሪክ ውስጥ ስፍር ቁጥር በሌላቸው ግለሰቦች የጋራ ጥረት ነው። “የባዮሎጂ አባት” የሚለውን ማዕረግ ከአንድ ሰው ጋር ማያያዝ ፈታኝ ቢሆንም እንደ አርስቶትል፣ ቬሳሊየስ፣ ሃርቪ፣ ሊዩዌንሆክ እና ሁክ ያሉ አኃዞች በዲሲፕሊን ላይ የማይሻሩ አሻራዎችን እንዳሳለፉ ጥርጥር የለውም። የእነርሱ አስተዋጽዖ የዘመናችን ሳይንቲስቶች የሕይወትን ምሥጢር ሲገልጹ ማበረታቻ እና መምራት ቀጥለዋል።