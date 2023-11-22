የዋልማርት ሴት ልጅ ማን ናት?
በችርቻሮ አለም ዋልማርት የቤተሰብ ስም ነው። በዓለም ላይ ትልቁ ቸርቻሪ እንደመሆኑ መጠን በዓለም ገበያ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። ግን የዋልማርት ሴት ልጅ ማን እንደሆነ ጠይቀህ ታውቃለህ? የዚህን ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ውርስ የሚይዘው ማነው? እንተዘይኮይኑ ንዓና ንዓና ንዓና ንዕኡ ክንከውን ኣሎና።
የዋልማርት ሴት ልጅ ከአሊስ ዋልተን ሌላ አይደለችም። ኦክቶበር 7፣ 1949 የተወለደችው አሊስ የዋልማርት መስራች ሳም ዋልተን እና የባለቤቱ ሄለን ዋልተን ብቸኛ ሴት ልጅ ነች። እሷ ከአራቱ ልጆቻቸው ታናሽ ነች እና የዋልማርት ኢምፓየርን በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውታለች።
አሊስ ዋልተን የዋልማርት ሴት ልጅ በመሆን ብቻ አይታወቅም; እሷም ታዋቂ ነጋዴ ሴት እና በጎ አድራጊ ነች። ከ70 ቢሊየን ዶላር በላይ ሃብት ያላት እሷ ያለማቋረጥ በአለም ላይ ካሉ እጅግ ሀብታም ሴቶች አንዷ ሆና ትገኛለች። አሊስ በቤንቶንቪል ፣ አርካንሳስ የሚገኘውን ክሪስታል ብሪጅስ ኦቭ አሜሪካን አርት ሙዚየም በመመሥረት ለሥነ ጥበብ ዓለም ትልቅ አስተዋፅዖ አበርክታለች። ለሥነ ጥበብ እና ለባህል ያላት ፍቅር በኢንዱስትሪው ውስጥ የተከበረ ሰው አድርጓታል።
በየጥ:
ጥ፡ Walmart ምንድን ነው?
መ፡ ዋልማርት የሃይፐር ማርኬቶች፣ የቅናሽ መደብሮች እና የግሮሰሪ ሱቆች ሰንሰለት የሚያንቀሳቅስ ሁለገብ የችርቻሮ ድርጅት ነው። በገቢ በዓለም ላይ ትልቁ ኩባንያ ነው።
ጥ፡ አሊስ ዋልተን ማን ናት?
መልስ፡ አሊስ ዋልተን የዋልማርት መስራች ሳም ዋልተን ሴት ልጅ ነች። ለሥነ ጥበብ ዓለም ባበረከቷት አስተዋፅዖ የምትታወቅ ነጋዴ እና በጎ አድራጊ ነች።
ጥ፡ ክሪስታል ብሪጅስ የአሜሪካ አርት ሙዚየም ምንድን ነው?
መ: የአሜሪካ ጥበብ ክሪስታል ብሪጅስ ሙዚየም በቤንቶንቪል ፣ አርካንሳስ የሚገኝ የጥበብ ሙዚየም ነው። የተመሰረተው በአሊስ ዋልተን ሲሆን ለአምስት መቶ አመታት የቆየ የአሜሪካ ጥበብ ስብስብ ነው.
ጥ፡ አሊስ ዋልተን ምን ያህል ሀብታም ነች?
መልስ፡ አሊስ ዋልተን ከ70 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሀብት አላት፣ ይህም እሷን በዓለም ላይ ካሉ እጅግ ሀብታም ሴቶች አንዷ አድርጓታል።
የዋልማርት ሴት ልጅ እንደመሆኗ መጠን፣ አሊስ ዋልተን ብዙ ሀብትን ከመውረስ ባለፈ በበጎ አድራጎት ጥረቶችዋ ለራሷ ስም አትርፋለች። ለሥነ ጥበብ ዓለም ያበረከተችው አስተዋፅዖ እና የአሜሪካን ባህል ለመጠበቅ ያሳየችው ቁርጠኝነት በህብረተሰቡ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ቦታ እንዲኖራት አድርጓታል። ዋልማርት በተለያዩ ስራ አስፈፃሚዎች እየተመራ ማደጉን ቢቀጥልም፣ የአሊስ ዋልተን ተጽእኖ ከችርቻሮ ኢንዱስትሪው አልፏል።