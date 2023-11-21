በ Walmart ውስጥ ትልቁ ባለሀብት ማነው?
በችርቻሮ ግዙፍ ኩባንያዎች ውስጥ ዋልማርት በዓለም ላይ በጣም ታዋቂ እና ተደማጭነት ካላቸው ኩባንያዎች አንዱ ሆኖ ይቆማል። ሰፊ በሆነው የሱቆች አውታረመረብ እና የተለያዩ የምርት አይነቶች ዋልማርት በስኬቱ ለመጠቀም የሚፈልጉ የበርካታ ባለሀብቶችን ትኩረት ስቧል። ነገር ግን በዚህ የችርቻሮ ቤሄሞት ውስጥ የትልቁ ባለሀብት ማዕረግ ማን በትክክል ይይዛል?
እንደ የቅርብ ጊዜው መረጃ፣ የዋልማርት ትልቁ ባለሀብት ከዋልተን ቤተሰብ ሌላ ማንም አይደለም። የዋልማርት ሀብት ወራሾች የሆኑት የዋልተን ቤተሰብ በጋራ የኩባንያው አክሲዮኖች ጉልህ ድርሻ አላቸው። በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ዋልማርት በቤተሰብ ቁጥጥር ስር ያለ ንግድ ሆኖ ቀጥሏል፣ የዋልተን ቤተሰብ ለእድገቱ እና ለእድገቱ ወሳኝ ሚና እየተጫወተ ነው።
የዋልተን ቤተሰብ የዋልማርት ባለቤትነት ከሟቹ ፓትሪያርክ ሳም ዋልተን እና ኩባንያውን ከመሰረተው ሊመጣ ይችላል። ዛሬ፣ የቤተሰቡ ባለቤትነት ጂም ዋልተን፣ አሊስ ዋልተን፣ እና ሮብ ዋልተን እና ሌሎችን ጨምሮ በበርካታ አባላት የተከፋፈለ ነው። የእነርሱ ጥምር ይዞታ በኩባንያው ውስጥ ትልቅ ድርሻ እንዲኖራቸው በማድረግ ከፍተኛ ባለአክሲዮኖች እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ምን ያህል የዋልማርት ባለቤት ነው ያለው?
መ: የዋልተን ቤተሰብ ንብረት የሆነው ትክክለኛው የዋልማርት መቶኛ በጊዜ ሂደት ሊለያይ ይችላል፣ ነገር ግን እንደ የቅርብ ጊዜ መረጃው፣ እነሱ በአጠቃላይ የኩባንያው 50% ድርሻ አላቸው።
ጥ፡ Walmart ውስጥ ሌሎች ጠቃሚ ባለሀብቶች አሉ?
መ: የዋልተን ቤተሰብ ትልቁን ድርሻ ሲይዝ፣ የዋልማርት ጉልህ ድርሻ ያላቸው ሌሎች ተቋማዊ ባለሀብቶች እና የጋራ ፈንዶች አሉ። ሆኖም፣ አንዳቸውም በግለሰብ ደረጃ የዋልተን ቤተሰብ ባለቤትነትን የሚበልጡ አይደሉም።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ባለቤትነት በዋልማርት ውሳኔ አሰጣጥ ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
መ: እንደ ዋና ባለአክሲዮኖች፣ የዋልተን ቤተሰብ በኩባንያው ስልታዊ ውሳኔዎች እና አጠቃላይ አቅጣጫዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። ለንግድ ስራው ያላቸው የረጅም ጊዜ ቁርጠኝነት ፍላጎቶቻቸው ከዋልማርት ስኬት ጋር እንዲጣጣሙ ያረጋግጣል።
በማጠቃለያው፣ በዋልማርት ውስጥ ትልቁ ባለሀብት የዋልተን ቤተሰብ ነው፣ እሱም በጋራ የኩባንያው አክሲዮኖች ትልቅ ድርሻ ያለው። የዋልማርትን እድገት እና ስኬት ለዓመታት በመቅረጽ ረገድ ያላቸው ተጽእኖ እና ለንግድ ስራው ያላቸው ቁርጠኝነት ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል።