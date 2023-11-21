#1 ቸርቻሪ ማነው?
በችርቻሮ ዓለም ውስጥ ውድድር በጣም ከባድ ነው። ኩባንያዎች ምርጡን ለመሆን ይጥራሉ፣ ያለማቋረጥ ለቁጥር አንድ ቸርቻሪ ርዕስ ይወዳደራሉ። ግን ይህንን የተወደደ ቦታ በትክክል የያዘው ማን ነው? የችርቻሮ ግዙፎችን ዓለም ውስጥ ገብተን እንወቅ።
ኮንቴይነሮች
ወደ ከፍተኛ ቦታ ስንመጣ፣ የችርቻሮ ኢንዱስትሪውን የሚቆጣጠሩ ጥቂት ቁልፍ ተጫዋቾች አሉ። እነዚህም Amazon፣ Walmart እና Alibaba ያካትታሉ። እያንዳንዳቸው እነዚህ ኩባንያዎች ግዙፍ ዓለም አቀፋዊ መገኘት እና በችርቻሮ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ.
Amazon: የ ኢ-ኮሜርስ ግዙፍ
በ1994 በጄፍ ቤዞስ የተመሰረተው አማዞን ሰዎች በሚገዙበት መንገድ ላይ ለውጥ አድርጓል። በምርቶቹ ሰፊ ምርጫ እና ምቹ የመላኪያ አማራጮች፣ የመስመር ላይ ሸማቾች መድረሻው ሆኗል። የፈጠራ አቀራረቡ እና ያልተቋረጠ የደንበኛ እርካታ ላይ ያተኮረው የችርቻሮ አለም ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲደርስ አድርጓታል።
ዋልማርት፡ የጡብ-እና-ሞርታር ግዙፍ
በሌላ በኩል ዋልማርት ግዛቱን በአካላዊ መደብሮች ላይ ገንብቷል። በዓለም ዙሪያ በሺዎች የሚቆጠሩ አካባቢዎች ያለው፣ የቤተሰብ ስም ሆኗል። ዋልማርት ዝቅተኛ ዋጋ እና የተለያዩ ምርቶችን የማቅረብ ችሎታ በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ አስፈሪ ተወዳዳሪ አድርጎታል።
አሊባባ፡ የአለም ኢ-ኮሜርስ ሃይል ሃውስ
በቻይና የሚገኘው አሊባባ ብዙ ጊዜ “የምስራቅ አማዞን” ተብሎ ይጠራል። የተለያዩ የመስመር ላይ የገበያ ቦታዎችን ይሰራል እና በኢ-ኮሜርስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ትልቅ ቦታ አለው. የአሊባባ ስኬት በቻይና ገበያ ላይ ባላት ጠንካራ አቋም እና በአለም አቀፍ ገበያዎች መስፋፋት ምክንያት ነው ሊባል ይችላል።
በየጥ
ጥ፡- ቁጥር አንድ ቸርቻሪ እንዴት ነው የሚወሰነው?
መ፡ የቁጥር አንድ ቸርቻሪ ደረጃ አሰጣጥ በተለምዶ እንደ ገቢ፣ የገበያ ካፒታላይዜሽን እና አለምአቀፍ መገኘት ባሉ ነገሮች ላይ የተመሰረተ ነው።
ጥ፡ በዓለም ዙሪያ ቁጥር አንድ ቸርቻሪ አንድ ነው?
መ: ቁጥር አንድ ቸርቻሪ እንደ ክልል ሊለያይ ይችላል። Amazon በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛውን ቦታ ሲይዝ, በተወሰኑ አገሮች ወይም ክልሎች ውስጥ የተለያዩ መሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ.
ጥ፡ ለቁጥር አንድ ቸርቻሪ ሌሎች ተፎካካሪዎች አሉ?
መ: Amazon፣ Walmart እና Alibaba ዋና ተዋናዮች ሲሆኑ፣ በኢንዱስትሪው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሌሎች ቸርቻሪዎች እንደ Target፣ Costco እና JD.com ያሉ አሉ።
መደምደሚያ
ለቁጥር አንድ ቸርቻሪ የሚደረገው ውጊያ በሂደት ላይ እያለ፣ አማዞን በአሁኑ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ማዕረጉን ይይዛል። ይሁን እንጂ የችርቻሮ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በየጊዜው እያደገ ነው, እና ለወደፊቱ አዲስ ተፎካካሪዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ. እንደ አማዞን ባሉ የኢ-ኮሜርስ የበላይነት፣ የዋልማርት ሰፊ መገኘት፣ ወይም የአሊባባ አለም አቀፍ ተደራሽነት፣ እነዚህ የችርቻሮ ችርቻሮ ኩባንያዎች ኢንዱስትሪውን በመቅረጽ ለከፍተኛ ቦታ መወዳደር ቀጥለዋል።