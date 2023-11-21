ቁጥር 1 Walmart ወይም Amazon ማን ነው?

ቁጥር 1 ማን ነው ዋልማርት ወይስ አማዞን?
የችርቻሮ የበላይነትን ለማስፈን በሚደረገው ጦርነት ሁለት ግዙፎች ግንባር ቀደም ተፋላሚዎች ሆነዋል፡- ዋልማርት እና አማዞን። ሁለቱም ኩባንያዎች በምንገዛበት መንገድ ላይ ለውጥ አምጥተዋል፣ ግን የቁጥር አንድ ማዕረግን የያዘው ማን ነው? ዝርዝሩን እንመርምርና እነዚህን የችርቻሮ ሃይል ማመንጫዎች እናወዳድር።
ዎልማርት: በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ዋልማርት በመላው ዩናይትድ ስቴትስ እና ከዚያም በላይ የቤተሰብ ስም ሆኗል። በሰፊ የአካላዊ መደብሮች አውታረመረብ ዋልማርት በዝቅተኛ ዋጋ እና ሰፊ ምርቶች ይታወቃል። በ11,000 አገሮች ውስጥ ከ27 በላይ መደብሮችን ያከማቻል፣ ይህም በዓለም ላይ ትልቁ ቸርቻሪ ያደርገዋል።
Amazon: እ.ኤ.አ. በ1994 በጄፍ ቤዞስ የጀመረው አማዞን በመስመር ላይ የመጻሕፍት መደብር ሆኖ የጀመረ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ወደ ዓለምአቀፍ የኢ-ኮሜርስ ግዙፍነት ተቀየረ። በአማዞን ሰፊ የምርቶች ምርጫ፣ ተወዳዳሪ ዋጋ እና ምቹ የመላኪያ አማራጮች አማካኝነት ሰዎች የሚገዙበትን መንገድ ቀይሯል። በተጨማሪም ክላውድ ኮምፒውተር እና መዝናኛን ጨምሮ ወደ ተለያዩ ዘርፎች በመስፋፋት የተለያየ የቴክኖሎጂ ሃይል ባለቤት አድርጎታል።
ግዙፎቹን ማወዳደር፡- ሁለቱም ዋልማርት እና አማዞን የችርቻሮ ነጋዴዎች ሲሆኑ፣ የተለያዩ ጥንካሬዎች እና ስልቶች አሏቸው። የዋልማርት አካላዊ መደብሮች ከደንበኛ ተደራሽነት እና ፈጣን የምርት አቅርቦት አንፃር ጥቅም ይሰጡታል። በሌላ በኩል፣ የአማዞን የመስመር ላይ መድረክ ምቾት እና ማለቂያ የሌላቸው የሚመስሉ የምርት ምርጫዎችን ያቀርባል።
የገበያ የበላይነት፡- ከገቢ አንፃር ዋልማርት አሁንም ከፍተኛውን ቦታ ይይዛል። እ.ኤ.አ. በ 2020 ዋልማርት የ 559 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ፣ አማዞን 386 ቢሊዮን ዶላር ዘግቧል ። ሆኖም ግን, ወደ ገበያ ካፒታላይዜሽን ሲመጣ, Amazon ቀዳሚውን ቦታ ይወስዳል. እ.ኤ.አ. በ2021፣ የአማዞን የገበያ ዋጋ ከ1.7 ትሪሊዮን ዶላር በላይ ነው፣ ይህም የዋልማርት 409 ቢሊዮን ዶላር ብልጫ አለው።
በየጥ:
ጥ፡ ገቢ ምንድን ነው?
መ፡ ገቢው የሚያመለክተው አንድ ኩባንያ ከንግድ እንቅስቃሴው የሚያገኘውን ጠቅላላ የገንዘብ መጠን እንደ የምርት ወይም የአገልግሎት ሽያጭ ነው።
ጥ፡ የገበያ ካፒታላይዜሽን ምንድን ነው?
መ፡ የገበያ ካፒታላይዜሽን ወይም የገበያ ካፕ፣ የአንድ ኩባንያ የላቀ የአክሲዮን አክሲዮኖች ጠቅላላ ዋጋ ነው። አሁን ያለውን የአክሲዮን ዋጋ በአክሲዮኖች ብዛት በማባዛት ይሰላል።
ጥ፡ Walmart ከአማዞን ጋር በመስመር ላይ መወዳደር ይችላል?
መ: Walmart ከአማዞን ኦንላይን ጋር ለመወዳደር በኢ-ኮሜርስ አቅሙ ላይ ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ ሲያደርግ ቆይቷል። የመስመር ላይ የገበያ ቦታውን አስፍቷል፣ ድህረ ገጹን አሻሽሏል፣ እና ብዙ የመስመር ላይ ሸማቾችን ለመሳብ የአቅርቦት አገልግሎቱን አሳድጓል።
በማጠቃለያው፣ ዋልማርት የገቢ መሪ ሆኖ እያለ፣ የአማዞን የገበያ ካፒታላይዜሽን እና በኦንላይን የችርቻሮ ቦታ ላይ ያለው የበላይነት ችላ ሊባል አይችልም። ሁለቱም ኩባንያዎች ልዩ ጥንካሬዎች እና ስልቶች አሏቸው, እና የችርቻሮ የበላይነትን ለማምጣት የሚደረገው ትግል ይቀጥላል.