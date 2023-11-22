በዓለም ውስጥ 1 ሀብታም ሰው ማነው?

በዓለም ላይ 1 ሀብታም ሰው ማን ነው?
በከባድ ሀብት ውስጥ፣ የፋይናንስ ስኬት ተምሳሌት ሆኖ በቋሚነት የሚወጣ አንድ ስም አለ፡ ጄፍ ቤዞስ። የአማዞን መስራች ቤዞስ የዓለማችን ባለጸጋነት ማዕረግን ከተወሰኑ ዓመታት በፊት አስቆጥሯል። የስነ ፈለክ ሃብቱ በአለም አቀፍ የሀብት ደረጃ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲገኝ አድርጎት ተፎካካሪዎቹን በአድናቆት እና በአድናቆት እንዲተው አድርጎታል።
ጄፍ ቤዞስ፡ ባለ ራዕይ ስራ ፈጣሪ
በጃንዋሪ 12, 1964 በአልቡከርኪ ፣ ኒው ሜክሲኮ የተወለደው ቤዞስ ከልጅነቱ ጀምሮ የስራ ፈጣሪነት መንፈስ አሳይቷል። ከፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ ከተመረቀ በኋላ በፋይናንስ እና በቴክኖሎጂ ውስጥ ሙያ ጀመረ. እ.ኤ.አ. በ1994 ቤዞስ አማዞን የተባለውን የመስመር ላይ የመጻሕፍት መደብር አቋቋመ፣ በመጨረሻም ሰዎች በሚገዙበት መንገድ ላይ ለውጥ የሚያመጣ እና አስደናቂ ሀብቱን ለማግኘት መንገድ የሚጠርግ ነው።
የአማዞን መነሳት
እንደ ትሑት የመስመር ላይ የመጻሕፍት መደብር የጀመረው ነገር በፍጥነት ወደ ዓለም አቀፋዊ የኢ-ኮሜርስ ንግድ ገባ። አማዞን ከኤሌክትሮኒክስ እስከ አልባሳት ያለውን ነገር በመሸጥ እና ወደ ዥረት አገልግሎቶች እና ክላውድ ኮምፒዩቲንግ ጭምር በመሸጥ አቅርቦቱን አከፋፈለ። የኩባንያው ስኬት ጨምሯል፣ እና ቤዞስ ለቀጣይ ዕድገቱ አንቀሳቃሽ ኃይል ሆነ።
በየጥ:
ጥ፡ ጄፍ ቤዞስ በዓለም ላይ እጅግ ባለጸጋ የሆነው እንዴት ነው?
መልስ፡ የቤዞስ ሀብት በዋነኝነት የመጣው በአማዞን ካለው የባለቤትነት ድርሻ ነው። የኩባንያው የአክሲዮን ዋጋ ሲያሻቅብ የነበረው የተጣራ ዋጋም እየጨመረ መጣ።
ጥ፡- ከጄፍ ቤዞስ በጣም ባለጸጋ የሆነ ሰው አለ?
መልስ፡ ቤዞስ ለአርእስቱ አጫጭር ፈተናዎች ቢያጋጥመውም፣ በተከታታይ ከፍተኛ ቦታውን አግኝቷል። ነገር ግን፣ በአክሲዮን ዋጋ ለውጥ እና በሌሎች ምክንያቶች ደረጃዎቹ ሊለዋወጡ ይችላሉ።
ጥ፡ ጄፍ ቤዞስ ሀብቱን እንዴት ይጠቀማል?
መ፡ ቤዞስ የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት ዓላማ ያለው የቤዞስ ምድር ፈንድ መፍጠርን ጨምሮ ከፍተኛ በጎ አድራጎት አድርጓል። በድርጅታቸው ብሉ ኦሪጅን በኩል በህዋ ፍለጋ ላይ ኢንቨስት አድርገዋል።
ጥ፡ ጄፍ ቤዞስ በዓለም ላይ ብቸኛው ቢሊየነር ነው?
መ፡ አይ፣ በዓለም ዙሪያ በርካታ ቢሊየነሮች አሉ። ይሁን እንጂ ቤዞስ በአማዞን አክሲዮኖች ከፍተኛ ዋጋ ምክንያት የባለጸጋውን ማዕረግ ያለማቋረጥ ይይዛል።
መደምደሚያ
የጄፍ ቤዞስ ከትንሽ የመስመር ላይ የመጻሕፍት መደብር ወደ ዓለም አቀፋዊ የሀብት ቁንጮ ላይ ያደረገው ጉዞ ለራሱ ራዕይ እና ቁርጠኝነት ማሳያ ነው። የአለማችን ባለጸጋ ሰው እንደመሆኑ መጠን ኢንዱስትሪዎችን በመቅረጽ እና በአለም አቀፍ ደረጃ ያላቸውን ስራ ፈጣሪዎች ማነሳሳቱን ቀጥሏል። በፈጠራ አስተሳሰቡ እና ሰፊ ሃብቱ፣ ቤዞስ በሀብት እና በስኬት መስክ የሚታለፍ ሃይል ሆኖ ቀጥሏል።