የበለጠ ስኬታማ ዋልማርት ወይም አማዞን ማን ነው?

የበለጠ ስኬታማ ማን ነው፡ Walmart ወይስ Amazon?
በችርቻሮ ዓለም ውስጥ ሁለት ግዙፍ ሰዎች ዋልማርት እና አማዞን ይቆማሉ። ሁለቱም ኩባንያዎች በምንገዛበት መንገድ ላይ ለውጥ አምጥተዋል፣ ነገር ግን ማን የበለጠ ስኬታማ እንደሆነ ለመወሰን ስንመጣ መልሱ የሚመስለውን ያህል ቀላል አይደለም።
ትርጓሜዎች
– Walmart፡ የሃይፐር ማርኬቶች፣ የቅናሽ መደብሮች እና የግሮሰሪ ሱቆች ሰንሰለት የሚያንቀሳቅስ የአሜሪካ ሁለገብ የችርቻሮ ድርጅት።
– Amazon: በኢ-ኮሜርስ፣ በCloud ኮምፒውተር፣ በዲጂታል ዥረት እና በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ የሚያተኩር የአሜሪካ ሁለገብ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ነው።
የገንዘብ አፈፃፀም
የፋይናንስ አፈጻጸምን በተመለከተ ሁለቱም ዋልማርት እና አማዞን አስደናቂ ስኬት አግኝተዋል። ዋልማርት፣ ሰፊ የአካል መገኘት ያለው፣ በቋሚነት በዓለም ላይ ካሉት ትልቁ የገቢ ማስገኛ ኩባንያዎች አንዱ ነው። ይሁን እንጂ አማዞን በኢ-ኮሜርስ ዘርፍ እያስመዘገበ ያለው ፈጣን ዕድገት ወደ አዲስ ከፍታ እንዲሸጋገር አድርጎታል፣ ይህም በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ዋጋ ካላቸው ኩባንያዎች አንዱ እንዲሆን አድርጎታል።
የገበያ የበላይነት፡
ዋልማርት በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ የበላይ ሃይል ሆኖ ቆይቷል፣ በውስጡም ሰፊ የሱቆች አውታረመረብ በዩናይትድ ስቴትስ እና በሌሎች አገሮች። የተለያዩ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ መቻሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደንበኞችን ስቧል። በሌላ በኩል፣ የአማዞን የመስመር ላይ የገበያ ቦታ ሰዎች በሚገዙበት መንገድ ላይ ለውጥ አድርጓል፣ ይህም ምቹ እና ወደር የለሽ የምርት ምርጫዎች አቅርቧል። በኢ-ኮሜርስ ቦታ ላይ የአማዞን የበላይነት ችላ ሊባል አይችልም።
የደንበኛ መሰረት፡
ዋልማርት ታማኝ የደንበኛ መሰረት አለው፣በተለይም በመደብር ውስጥ ያለውን ልምድ ከሚመርጡ በበጀት ጠንቃቃ ሸማቾች መካከል። የኩባንያው ትኩረት በዝቅተኛ ዋጋዎች እና የዕለት ተዕለት አስፈላጊ ነገሮች ላይ ጉልህ የሆነ የህዝቡን ክፍል አስተጋባ። በሌላ በኩል አማዞን ለምቾት እና ፈጣን አቅርቦት ዋጋ የሚሰጡ የቴክኖሎጂ አዋቂ ግለሰቦችን ጨምሮ የተለያዩ ደንበኞችን ስቧል። የጠቅላይ አባልነት መርሃ ግብሩ የደንበኞችን ታማኝነት የበለጠ አጠናክሯል።
በየጥ:
ጥ: - የትኛው ኩባንያ ከፍተኛ ገቢ አለው?
መ፡ ዋልማርት ሰፊ በሆነ አካላዊ መገኘት እና የተለያዩ የምርት አቅርቦቶች ምክንያት በቋሚነት ከፍተኛ ገቢዎችን ይፈጥራል።
ጥ፡ ሰፊ የገበያ ድርሻ ያለው ማነው?
መ: ዋልማርት በባህላዊው የችርቻሮ ዘርፍ ውስጥ ትልቅ የገበያ ድርሻ ሲይዝ አማዞን ግን የኢ-ኮሜርስ ገበያውን ይቆጣጠራል።
ጥ: የበለጠ ፈጠራ ያለው የትኛው ኩባንያ ነው?
መ፡ ሁለቱም ዋልማርት እና አማዞን በየመስካቸው ፈጠራን አሳይተዋል። ዋልማርት ቴክኖሎጂን ከስራዎቹ ጋር በማዋሃድ ላይ ያተኮረ ሲሆን አማዞን ግን በኢ-ኮሜርስ እና በCloud ኮምፒውቲንግ ላይ ፈር ቀዳጅ ሆኗል።
በማጠቃለያው በዋልማርት እና አማዞን መካከል ማን የበለጠ ስኬታማ እንደሆነ መወሰን ተጨባጭ እና በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው። የዋልማርት ገቢ እና የገበያ የበላይነት ችላ ሊባል የማይችል ቢሆንም፣ የአማዞን ፈጣን እድገት እና የኢ-ኮሜርስ ቦታ ፈጠራ እንደ አስፈሪ ተወዳዳሪ አስቀምጦታል። በመጨረሻም, ሁለቱም ኩባንያዎች ዛሬ እንደምናውቀው የችርቻሮ ኢንዱስትሪን በመቅረጽ በራሳቸው አስደናቂ ስኬት አግኝተዋል.