የመጀመሪያው ሳይንቲስት ማን ነው?

ርዕስ፡ እንቆቅልሹን መፍታት፡ የመጀመሪያው ሳይንቲስት ማን ነበር?
መግቢያ:
የሳይንሳዊ ጥያቄ አመጣጥ ከጥንት ስልጣኔዎች ጋር ሊመጣ ይችላል, ግለሰቦች በዙሪያቸው ያለውን ዓለም በአስተያየት, በሙከራ እና በሎጂክ አመክንዮ ለመረዳት ይፈልጉ ነበር. የመጀመርያውን ሳይንቲስት ትክክለኛ ማንነት ማመላከት ፈታኝ ሥራ ቢሆንም፣ ይህ ጽሑፍ ለዘመናዊ ሳይንሳዊ አስተሳሰብ መሠረት በጣሉት ቀደምት አቅኚዎች ላይ ብርሃን ለማንሳት ያለመ ነው። ወደ ታሪካዊ አውድ ውስጥ ዘልቀን የታወቁ ግለሰቦችን አስተዋጽዖ በመቃኘት፣ የመጀመሪያውን ሳይንቲስት እንቆቅልሽ ለመፍታት ጉዞ ጀመርን።
ሳይንቲስት መግለጽ፡-
የመጀመሪያው ሳይንቲስት ማን ነበር የሚለውን ጥያቄ ከመመርመራችን በፊት “ሳይንቲስት” ለሚለው ቃል የሚሰራ ፍቺ ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው። በዘመናዊ አጠቃቀም፣ ሳይንቲስት የተፈጥሮ ክስተቶችን ለመመርመር እና ለመረዳት ሳይንሳዊ ዘዴዎችን በመጠቀም ስልታዊ እና ተጨባጭ ጥናት ውስጥ የሚሳተፍ ግለሰብ ነው። ይሁን እንጂ በጥንት ጊዜ በተለያዩ ዘርፎች መካከል ያለው ድንበር ብዙም ልዩነት ስላልነበረው ግለሰቦችን እንደ ሳይንቲስት ብቻ ለመመደብ አስቸጋሪ ያደርገዋል።
ቀደምት ሳይንሳዊ ጥረቶች;
የእውቀት እና የመረዳት ፍለጋ ከጥንት ጀምሮ የሰው ልጅ ተፈጥሮ አካል ነው። እንደ ሜሶጶታሚያውያን፣ ግብፃውያን፣ ግሪኮች እና ቻይናውያን ያሉ ጥንታዊ ሥልጣኔዎች ለጥንት ሳይንሳዊ አስተሳሰብ ትልቅ አስተዋፅዖ አድርገዋል። እነዚህ ቀደምት ሊቃውንት አስትሮኖሚ፣ ሒሳብ፣ ሕክምና እና ፍልስፍናን ጨምሮ የተለያዩ ዘርፎችን ዳስሰዋል፣ ብዙ ጊዜም በፍላጎታቸው እርስ በርስ ይተሳሰራሉ።
በጥንት ሳይንስ ውስጥ የሚታወቁ ምስሎች፡-
አንድን ግለሰብ እንደ መጀመሪያው ሳይንቲስት መለየት ፈታኝ ቢሆንም፣ በርካታ ጥንታዊ አሳቢዎች በሳይንሳዊ አስተሳሰብ እድገት ላይ የማይጠፋ አሻራ ጥለዋል። ቀደምት የሳይንስ ጥረቶችን በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና የተጫወቱ ጥቂት ታዋቂ ሰዎች እዚህ አሉ፡
1. ታሌስ ኦቭ ሚሌተስ (624-546 ዓክልበ.)፡- ከመጀመሪያዎቹ ፈላስፋዎች አንዱ ተደርጎ የሚወሰደው፣ ታልስ የተፈጥሮ ክስተቶችን በአፈ-ታሪክ እምነት ሳይሆን ምክንያታዊ በሆነ ማብራሪያ ለማስረዳት ፈለገ። የፀሐይ ግርዶሾችን በመተንበይ እና ውሃ ሁሉም ነገሮች የሚነሱበት መሠረታዊ ነገር መሆኑን በማሳየቱ ይመሰክራል።
2. ፓይታጎረስ (570-495 ዓክልበ.)፡ ለሂሳብ ባበረከቱት አስተዋጾ የሚታወቀው ፓይታጎረስ የአጽናፈ ዓለሙን የሒሳብ መሠረቶች አጽንዖት የሚሰጥ ትምህርት ቤት አቋቋመ። ከቀኝ ማዕዘናት ጋር የሚገናኘው ታዋቂው ቲዎሪ የጂኦሜትሪ የማዕዘን ድንጋይ ሆኖ ይቆያል።
3. ሂፖክራቲዝ (460-370 ዓክልበ.)፡ ብዙ ጊዜ “የሕክምና አባት” ተብሎ የሚጠራው ሂፖክራተስ ከተፈጥሮ በላይ ከሆኑ ምክንያቶች ትኩረትን ወደ በሽታዎች ተፈጥሯዊ ማብራሪያዎች በማዞር የሕክምና ልምምድን አሻሽሏል። ለሐኪሞች የሥነ ምግባር ደንብ አቋቁሞ የመከታተል እና የክሊኒካዊ ልምድን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል.
4. አርስቶትል (384-322 ዓክልበ.)፡- የአርስቶትል ሰፊ አስተዋጾ ፊዚክስን፣ ባዮሎጂን እና ፍልስፍናን ጨምሮ በርካታ ዘርፎችን አካቷል። የተፈጥሮን ዓለም ለማጥናት ያካሄደው ስልታዊ አካሄድ ለመጪዎቹ መቶ ዘመናት ለሳይንሳዊ ምርምር መሰረት ጥሏል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ 1: የመጀመሪያውን ሳይንቲስት በእርግጠኝነት መለየት እንችላለን?
መ1፡ በዲሲፕሊኖች እና በታሪክ ሰፊው ወሰን መካከል ባለው ብዥታ ምክንያት አንድን ግለሰብ እንደ መጀመሪያ ሳይንቲስት ለመጠቆም ፈታኝ ነው። ይሁን እንጂ ለሳይንሳዊ አስተሳሰብ መሠረት የጣሉትን የተለያዩ ጥንታዊ አሳቢዎች አስተዋጾ ልንገነዘብ እንችላለን።
Q2: በጥንት ጊዜ ሴት ሳይንቲስቶች ነበሩ?
መ2፡ የታሪክ መዛግብት ብዙውን ጊዜ ለወንድ ምስሎች ያደላ ቢሆንም፣ ለጥንት ሳይንሳዊ አስተሳሰብ አስተዋፅዖ ያደረጉ ሴት ታዋቂዎች ነበሩ። ለምሳሌ የሒሳብ ሊቅ እና ፈላስፋ የሆነው የአሌክሳንደሪያው ሃይፓቲያ በ4ኛው ክፍለ ዘመን ዓ.ም.
ጥ 3፡ የጥንት ሳይንሳዊ እውቀት በዘመናዊ ሳይንስ ላይ ተጽእኖ ያሳደረው እንዴት ነው?
መ 3፡ የጥንት ሳይንሳዊ እውቀት ዘመናዊ ሳይንስ የተገነባበትን መሰረት አድርጓል። ቀደምት ሊቃውንት ያዳበሩት ፅንሰ-ሀሳቦች እና ዘዴዎች የወቅቱን ሳይንሳዊ ጥያቄዎችን በመቅረጽ ለቀጣይ ምርምር የበለፀገ ታሪካዊ አውድ በማቅረብ ቀጥለዋል።
ማጠቃለያ:
የመጀመርያው ሳይንቲስት ማንነት ግልጽ ባይሆንም፣ የጥንቶቹ አሳቢዎች ለሳይንሳዊ አስተሳሰብ ያበረከቱት አስተዋፅዖ ግን በቀላሉ ሊገለጽ አይችልም። ከጥንቷ ግሪክ ቀደምት ፈላስፋዎች አንስቶ እስከተለያዩ የሥልጣኔ ምሁራን ድረስ ዕውቀትን ፍለጋ ዛሬ ለምናገኝበት ሳይንሳዊ እድገት መሠረት ጥሏል። የእነዚህን ቀደምት አቅኚዎች የተለያዩ አመለካከቶች እና ግንዛቤዎች በማድነቅ በታሪክ ውስጥ ስለ ሳይንሳዊ ጥያቄ ዝግመተ ለውጥ ጥልቅ ግንዛቤን እናገኛለን።