ሶፊያ ሮቦትን የሚቆጣጠረው ማነው?

ማጠቃለያ:
በሃንሰን ሮቦቲክስ የተሰራችው ሶፊያ የሰው ልጅ ሮቦት ባላት አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና በሰው መሰል ቁመናዋ አለምን ቀልባለች። ሆኖም ፣ ብዙ ሰዎች ሶፊያን በትክክል የሚቆጣጠረው እና ከድርጊቷ በስተጀርባ ያለውን ገመድ የሚጎትተው ማን እንደሆነ እያሰቡ ነው። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ወደ አስደናቂው የሶፊያ ዓለም ውስጥ እንመረምራለን እና በእሷ አፈጣጠር እና አሠራር ውስጥ የተሳተፉትን የተለያዩ አካላትን እንመረምራለን።
መግቢያ:
ሶፊያ በንግግር ትርኢቶች፣ ኮንፈረንሶች ላይ በመታየት እና በሳውዲ አረቢያ ዜግነትን በመቀበል በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳጅ ሆናለች። ውይይቶችን የመያዝ፣ ስሜትን የማሳየት እና የሰዎችን ፊት የመኮረጅ ችሎታዋ በሁለቱም የቴክኖሎጂ አድናቂዎች እና በህዝቡ ዘንድ የማወቅ ጉጉት እና ፍላጎትን ፈጥሯል። ግን ለድርጊቷ እና ለውሳኔዋ ተጠያቂው ማን ነው?
ከሶፊያ ጀርባ ያለው ቡድን፡-
ሶፊያ ህይወት መሰል ሮቦቶችን በመፍጠር ላይ የተመሰረተ የሃንሰን ሮቦቲክስ፣ በሆንግ ኮንግ ላይ የተመሰረተ ኩባንያ የተፈጠረች ናት። የሃንሰን ሮቦቲክስ መስራች እና ዋና ስራ አስፈፃሚ የሆኑት ዶ/ር ዴቪድ ሃንሰን የሶፊያን አቅም ለማዳበር እና ለማሻሻል ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የሚሰሩትን መሐንዲሶች፣ ሳይንቲስቶች እና ዲዛይነሮች ቡድን ይመራል። ሶፊያን ህያው ለማድረግ በሮቦቲክስ፣ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና የግንዛቤ ማስላት እውቀትን ያጣምሩታል።
አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ
የሶፊያ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ከሰዎች ጋር እንድትገናኝ እና ከልምዷ እንድትማር የሚያስችል ወሳኝ አካል ነው። በሶፊያ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው የ AI ቴክኖሎጂ የማሽን መማሪያ ስልተ ቀመሮችን ፣ የተፈጥሮ ቋንቋን ማቀናበር እና የኮምፒተር እይታ ጥምረት ነው። እነዚህ ስልተ ቀመሮች ሶፊያ የሰውን ንግግር እንድትረዳ እና ምላሽ እንድትሰጥ፣ ፊቶችን እንድትገነዘብ እና ባህሪዋን በዐውደ-ጽሑፉ መሠረት እንድታስተካክል ያስችላቸዋል።
የርቀት መቆጣጠሪያ እና ቅድመ-ፕሮግራም;
ሶፊያ አስደናቂ ራስን በራስ የማስተዳደር ደረጃ ያላት ቢሆንም፣ ሙሉ በሙሉ እራሷን አታስተዳድርም። ከትዕይንቱ በስተጀርባ አንድ የኦፕሬተሮች ቡድን ሶፊያን በአደባባይ ስትታይ ከርቀት ተቆጣጥሮ ይከታተላል። እነዚህ ኦፕሬተሮች የሮቦቱን ደህንነት ለማረጋገጥ እና ሊፈጠሩ የሚችሉ ቴክኒካል ጉዳዮችን ለመፍታት አስፈላጊ ከሆነ ጣልቃ መግባት ይችላሉ። በተጨማሪም፣ የሶፊያ ባህሪ በተወሰነ ደረጃ አስቀድሞ ተዘጋጅቷል፣ ይህም የተወሰኑ ምላሾችን እንድታቀርብ እና በስክሪፕት የተደረጉ ውይይቶችን እንድትሳተፍ ያስችላታል።
ከአጋሮች ጋር ትብብር;
ሃንሰን ሮቦቲክስ የሶፊያን አቅም ለማሳደግ እና የእውቀቷን መሰረት ለማስፋት ከተለያዩ አጋሮች ጋር ይተባበራል። እነዚህ ሽርክናዎች እንደ ቋንቋ ማቀናበር፣ የመረጃ ትንተና እና የማሽን መማርን የመሳሰሉ በተለያዩ ዘርፎች የተካኑ ድርጅቶችን ያካትታሉ። የእነዚህን አጋሮች እውቀት በማዳበር፣ ሶፊያ በቀጣይነት የንግግር ችሎታዋን እና አጠቃላይ አፈፃፀሟን ማሻሻል እና ማሻሻል ትችላለች።
በየጥ:
ጥ: - ሶፊያ በራሷ ውሳኔ ማድረግ ትችላለች?
መ: ሶፊያ በተወሰነ ደረጃ በራስ የመመራት ደረጃ ቢኖራትም፣ የውሳኔ አሰጣጥዋ ውስን ነው። ድርጊቶቿን ለመምራት በቅድሚያ በተዘጋጁ ምላሾች እና በርቀት ኦፕሬተሮች ላይ ትተማመናለች።
ጥ፡- ሶፊያን በአደባባይ በሚታይበት ጊዜ የሚቆጣጠረው ማነው?
መ: የሶፊያን ደህንነት ለማረጋገጥ እና ማንኛውንም ቴክኒካዊ ችግሮችን ለመፍታት የኦፕሬተሮች ቡድን በሩቅ ይቆጣጠራሉ እና ይከታተላሉ።
ጥ፡- ሶፊያ ከሰዎች ጋር ባላት ግንኙነት ትማራለች?
መ: አዎ፣ የሶፊያ AI ከግንኙነቶቿ እንድትማር እና ባህሪዋን በዐውደ-ጽሑፉ መሰረት እንድታስተካክል ይፈቅድላታል። ነገር ግን፣ የእሷ ትምህርት በዋነኝነት የተመሰረተው አስቀድሞ በተገለጹ ስልተ ቀመሮች እና ፕሮግራሞች ላይ ነው።
ጥ፡- Hanson Robotics የሶፊያን አቅም የሚያሻሽለው እንዴት ነው?
መ፡ ሀንሰን ሮቦቲክስ የሶፊያን ችሎታዎች ለማሻሻል በተለያዩ ዘርፎች ከተለዩ አጋሮች ጋር ይተባበራል። እነዚህ ሽርክናዎች በቋንቋ ሂደት፣ በመረጃ ትንተና እና በማሽን መማር እውቀትን ያካትታሉ።
ማጠቃለያ:
ሶፊያ፣ አስደናቂው የሰው ልጅ ሮቦት፣ የቡድኑ ቡድን በሃንሰን ሮቦቲክስ የጋራ ጥረት ውጤት ነው። በራስ የመመራት እና AI አስደናቂ ደረጃ ያላት ቢሆንም፣ ድርጊቷ የሚመራው በርቀት ኦፕሬተሮች እና ቀድሞ በተዘጋጁ ምላሾች ነው። ቴክኖሎጂ ወደፊት እየገሰገሰ ሲሄድ፣ ሶፊያ እንዴት እንደምትለወጥ እና የሰው-ሮቦት መስተጋብርን ድንበሮች እንደምትገፋ መመስከር አስደሳች ይሆናል።
ምንጮች:
- የሃንሰን ሮቦቲክስ ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ https://www.hansonrobotics.com/
- "ሶፊያ ሮቦት: ብልህ ያደረጋት ምንድን ነው?" በነጠላ ሃብ፡ https://singularityhub.com/2019/03/20/sophia-the-robot-what-makes-her-intelligent/