Walmart ወይም አማዞን ትልቅ ማን ነው?

ማን ይበልጣል፡ Walmart ወይስ Amazon?
በችርቻሮ አለም ውስጥ ዋልማርት እና አማዞን የተባሉት ሁለት ግዙፍ ተዋናዮች ሆነው ብቅ አሉ። ሁለቱም ኩባንያዎች ሰዎች በሚገዙበት መንገድ ላይ ለውጥ አምጥተዋል, ነገር ግን ማን ትልቅ እንደሆነ ለመወሰን ሲመጣ, መልሱ የሚመስለውን ያህል ቀላል አይደለም.
ትርጓሜዎች
– Walmart፡ የሃይፐር ማርኬቶች፣ የቅናሽ መደብሮች እና የግሮሰሪ ሱቆች ሰንሰለት የሚያንቀሳቅስ የአሜሪካ ሁለገብ የችርቻሮ ድርጅት።
– Amazon: በኢ-ኮሜርስ፣ በCloud ኮምፒውተር፣ በዲጂታል ዥረት እና በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ የሚያተኩር የአሜሪካ ሁለገብ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ነው።
ገቢን ማወዳደር፡
ገቢን በተመለከተ ዋልማርት በተለምዶ ከፍተኛውን ቦታ ይይዛል። እ.ኤ.አ. በ 2020 ዋልማርት አጠቃላይ ገቢ 559 ቢሊዮን ዶላር ሪፖርት አድርጓል ፣ ይህም በገቢ ከአለም ትልቁ ኩባንያ አድርጎታል። በሌላ በኩል አማዞን በተመሳሳይ አመት አጠቃላይ ገቢ 386 ቢሊዮን ዶላር መድረሱን ዘግቧል። ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የአማዞን ገቢ ከዋልማርት በበለጠ ፍጥነት እያደገ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል።
የገቢያ ካፒታላይዜሽን
ዋልማርት ከገቢው አንፃር ጫፍ ሊኖረው ቢችልም፣ Amazon በገበያ ካፒታላይዜሽን ይበልጣል። የገበያ ካፒታላይዜሽን አጠቃላይ የኩባንያው የላቀ የአክሲዮን ዋጋ ነው። እ.ኤ.አ. በ2021፣ የአማዞን የገበያ ካፒታላይዜሽን ከ1.7 ትሪሊዮን ዶላር በላይ ቆመ፣ ይህም በዓለም ላይ ካሉት እጅግ ጠቃሚ ኩባንያዎች አንዱ እንዲሆን አድርጎታል። በንፅፅር የዋልማርት የገበያ ካፒታላይዜሽን ወደ 400 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ነበር።
በየጥ:
ጥ: - የትኛው ኩባንያ ትልቅ የአካል መገኘት አለው?
መ: Walmart በአለም ዙሪያ በሺዎች ከሚቆጠሩ መደብሮች ጋር ትልቅ የአካል መገኘት አለው። በሌላ በኩል አማዞን በዋነኝነት የሚሰራው በመስመር ላይ ነው እና ጥቂት አካላዊ መደብሮች አሉት።
ጥ: የበለጠ ጠንካራ የኢ-ኮሜርስ መኖር ያለው ማነው?
መ: Amazon በጠንካራ የኢ-ኮሜርስ መገኘት የሚታወቅ እና የመስመር ላይ የችርቻሮ ቦታን ይቆጣጠራል። ዋልማርት ከአማዞን ጋር ለመወዳደር በኢ-ኮሜርስ አቅሙ ላይ ብዙ ኢንቨስት ሲያደርግ ቆይቷል።
ጥ: - ትልቅ የደንበኛ መሠረት ያለው የትኛው ኩባንያ ነው?
መ፡ ሁለቱም ዋልማርት እና አማዞን ትልቅ የደንበኛ መሰረት አላቸው። ዋልማርት በአካላዊ መደብሮቹ ብዙ ደንበኞችን ይስባል፣ የአማዞን የመስመር ላይ መድረክ ግን አለምአቀፍ ተመልካቾችን ይስባል።
በማጠቃለያው በዋልማርት እና አማዞን መካከል ማን እንደሚበልጥ መወሰን የሚወሰነው ጥቅም ላይ በሚውለው ልኬት ላይ ነው። Walmart በገቢ አንፃር ሲመራ፣ Amazon በገበያ ካፒታላይዜሽን ይበልጣል። ሁለቱም ኩባንያዎች በዘመናዊው ዓለም የምንገዛበትን መንገድ በመቅረጽ በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ፈጠራ እና መወዳደር ቀጥለዋል።