የአሜሪካ ትልቁ ቸርቻሪ ማነው?
በአሜሪካ የችርቻሮ መሸጫ ሰፊ የመሬት ገጽታ ውስጥ አንድ ኩባንያ ከሌሎቹ በላይ ጭንቅላት እና ትከሻ ላይ ይቆማል። በየቦታው በሚገኝበት እና በሚያስደንቅ የሽያጭ አሃዞች፣ Walmart እራሱን በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ትልቁ ቸርቻሪ አድርጎ አቋቁሟል። ይህ ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ኢንዱስትሪውን አብዮት አድርጎ በመላ አገሪቱ ታዋቂ ስም ሆኗል።
በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ዋልማርት ባለፉት አመታት በከፍተኛ ደረጃ አድጓል። ኩባንያው የተለያዩ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ የሃይፐር ማርኬቶች፣ የቅናሽ መደብሮች እና የግሮሰሪ ሱቆች ሰንሰለት ይሰራል። በዩናይትድ ስቴትስ ብቻ ከ4,700 በላይ መደብሮች ያሉት ዋልማርት በሁሉም የአገሪቱ ማዕዘናት የሚደርስ ጉልህ የሆነ አካላዊ አሻራ አለው።
የዋልማርት ስኬት በዝቅተኛ ዋጋዎች እና ምቾት ላይ ባለው የማያቋርጥ ትኩረት ምክንያት ሊወሰድ ይችላል። ከፍተኛውን የግዢ ሃይል በመጠቀም፣ ኩባንያው ከአቅራቢዎች ጋር ጥሩ ስምምነቶችን በመደራደር ቁጠባን ለደንበኞች እንዲያስተላልፍ ያስችለዋል። በተጨማሪም የዋልማርት ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር ምርቶች በቀላሉ መኖራቸውን ያረጋግጣል፣ ይህም ግዢን በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ አሜሪካውያን ችግር አልባ ተሞክሮ ያደርገዋል።
በየጥ:
ጥ፡ Walmart ከሌሎች ቸርቻሪዎች ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መልስ፡ የዋልማርት በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለው የበላይነት ወደር የለሽ ነው። ዓመታዊ ገቢው እንደ አማዞን እና ኮስትኮ ካሉ የቅርብ ተፎካካሪዎቹ በወጥነት ይበልጣል።
ጥ፡ ዋልማርት የሚያጋጥሙት አንዳንድ ፈተናዎች ምንድን ናቸው?
መ: ምንም እንኳን ስኬታማ ቢሆንም፣ ዋልማርት በጉልበት አሠራሩ እና በአካባቢው ንግዶች ላይ ስላለው ተጽእኖ ትችት ይገጥመዋል። ኩባንያው ከኢ-ኮሜርስ መጨመር ጋር መላመድ እና በመስመር ላይ መገኘቱ ላይ ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ ከኦንላይን ቸርቻሪዎች ጋር መወዳደር ነበረበት።
ጥ፡ Walmart ለኢኮኖሚው የሚያበረክተው እንዴት ነው?
መልስ፡ ዋልማርት በሚሊዮን ለሚቆጠሩ አሜሪካውያን ስራዎችን የሚሰጥ ዋና ቀጣሪ ነው። ደንበኞችን በመሳብ እና የታክስ ገቢ በማመንጨት የሀገር ውስጥ ኢኮኖሚዎችን ያነቃቃል።
ጥ፡ Walmart በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ብቻ ነው ያለው?
መ፡ ዋልማርት በዋነኛነት የአሜሪካ ቸርቻሪ ቢሆንም፣ ካናዳ፣ ሜክሲኮ እና ዩናይትድ ኪንግደምን ጨምሮ ስራውን ወደ ሌሎች አገሮች አስፍቷል።
ለማጠቃለል ያህል፣ የዋልማርት የአሜሪካ ትልቁ ቸርቻሪ ሆኖ መግዛቱ ተመጣጣኝ ምርቶችን እና ለተጠቃሚዎች ምቾትን ለማቅረብ ያላትን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው። በሱቆች ሰፊ አውታረመረብ እና አዳዲስ የንግድ ስልቶች ዋልማርት የችርቻሮ መልክዓ ምድሩን በመቅረጽ እና በኢንዱስትሪው አናት ላይ ያለውን ቦታ እንደቀጠለ ይቀጥላል።