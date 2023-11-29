ወቅታዊውን የንጥረ ነገሮች ሰንጠረዥ የፈጠረው ማን ነው?

ርዕስ፡ የወቅታዊ የንጥረ ነገሮች ሠንጠረዥ መነሻዎችን መግለጽ፡ የግኝት ጉዞ
መግቢያ:
ወቅታዊው የንጥረ ነገሮች ሠንጠረዥ ስለ ቁስ መሰረታዊ የግንባታ ብሎኮች ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ ያመጣ ሳይንሳዊ መሳሪያ ነው። ግን ለዚህ አስደናቂ የድርጅት ስራ ተጠያቂው ማን እንደሆነ ጠይቀህ ታውቃለህ? በዚህ ጽሁፍ ውስጥ፣ ወደ ወቅታዊው ሰንጠረዥ አስደናቂ ታሪክ እንቃኛለን፣ የተለያዩ ሳይንቲስቶች ያበረከቱትን አስተዋፅዖ በመዳሰስ እና ከፍጥረቱ በስተጀርባ ስላለው እንቆቅልሽ ምስል ብርሃን በማብራት ላይ።
የዘመን ሰንጠረዥ ዘፍጥረት፡-
አካላትን የማደራጀት ጽንሰ-ሀሳብ በጥንት ጊዜ ስልጣኔዎች በተወሰኑ ንጥረ ነገሮች ባህሪያት ውስጥ ቅጦችን ሲገነዘቡ ነው. ይሁን እንጂ ኤለመንቶችን በዘዴ በመመደብ ረገድ ከፍተኛ እድገት የተደረገው እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ አልነበረም።
1. አንትዋን ላቮሲየር፡-
ብዙውን ጊዜ "የዘመናዊው ኬሚስትሪ አባት" ተብሎ የሚጠራው አንትዋን ላቮይሲየር ለጊዜያዊ ሰንጠረዥ እድገት መሰረት ጥሏል. በ18ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ 33 የታወቁ ንጥረ ነገሮችን ዝርዝር አዘጋጅቶ በንብረታቸው ላይ ተመስርተው ጋዞችን፣ ብረቶችን፣ ብረት ያልሆኑ እና መሬቶችን ጨምሮ ከፋፍሏቸዋል።
2. ጆን ኒውላንድስ፡
በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ፣ ጆን ኒውላንድስ የኦክታቭስ ህግን አቅርቧል፣ ይህም ንጥረ ነገሮች የአቶሚክ ክብደትን ለመጨመር በቅደም ተከተል ሲደረደሩ ተመሳሳይ ባህሪያትን ያሳያሉ። የእሱ ፅንሰ-ሀሳብ የተሳሳተ ቢሆንም፣ ከጊዜ በኋላ የጊዜ ሰንጠረዥን ለመፍጠር ጠቃሚ እርምጃን አሳይቷል።
3. ዲሚትሪ ሜንዴሌቭ፡
ከጊዜው ሰንጠረዥ ጋር በጣም ተመሳሳይነት ያለው ስም የሩስያ ኬሚስት ዲሚትሪ ሜንዴሌቭ ነው. እ.ኤ.አ. በ 1869 ሜንዴሌቭ በአቶሚክ ክብደት የተደረደሩ አጠቃላይ የንጥረ ነገሮች ሠንጠረዥን ያቀረበበትን “የኬሚስትሪ መርሆዎች” የተሰኘውን ድንቅ ስራውን አሳተመ። በሚያስደንቅ ሁኔታ, ላልተገኙ አካላት ክፍተቶችን ትቶ ንብረታቸውን በትክክል በመተንበይ ሰፊ እውቅና አግኝቷል.
የሜንዴሌቭ ውርስ እና የወቅታዊ ሰንጠረዥ እድገት፡-
የሜንዴሌቭ ወቅታዊ ሠንጠረዥ በኬሚስትሪ መስክ ለተጨማሪ እድገቶች መሠረት ሆኖ አገልግሏል። በጊዜ ሂደት ሳይንቲስቶች ተጨማሪ ንጥረ ነገሮችን አግኝተዋል, ይህም ወደ ማሻሻያ እና የመነሻ ሰንጠረዥ ማሻሻያ አመራ. ለዝግመተ ለውጥ አስተዋፅዖ ካበረከቱት መካከል ሄንሪ ሞሴሌይ፣ ግሌን ቲ ሴቦርግ እና የአለም አቀፍ የንፁህ እና አፕላይድ ኬሚስትሪ ህብረት (IUPAC) ያካትታሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ1. በሜንዴሌቭ ወቅታዊ ሠንጠረዥ ውስጥ ምን ያህል አካላት መጀመሪያ ላይ ተካተዋል?
A1. የሜንዴሌቭ የመጀመሪያ ጠረጴዛ 63 ንጥረ ነገሮችን ያቀፈ ሲሆን ይህም የአቶሚክ ክብደትን ለመጨመር በቅደም ተከተል የተደረደሩ ናቸው።
ጥ 2. ላልተገኙ አካላት ሜንዴሌቭ የተናገረው ትንቢት ተፈጽሟል?
A2. አዎን፣ በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ ሜንዴሌቭ እንደ ጋሊየም፣ ጀርማኒየም እና ስካንዲየም ላሉት ንጥረ ነገሮች የተናገራቸው ትንቢቶች በኋላ ላይ ሲገኙ በትክክል ተረጋግጠዋል።
ጥ3. ወደ ወቅታዊ ሠንጠረዥ የሚጨመረውን የመጨረሻውን በተፈጥሮ የተገኘው ማነው?
A3. የመጨረሻው የተፈጥሮ ንጥረ ነገር ፍራንሲየም በ 1939 በማርጌሪት ፔሬ ተገኝቷል።
ጥ 4. በወቅታዊ ሠንጠረዥ ውስጥ ምን ያህል ንጥረ ነገሮች በአሁኑ ጊዜ ይታወቃሉ?
A4. እስካሁን ድረስ፣ ወቅታዊው ሠንጠረዥ 118 ንጥረ ነገሮችን ያቀፈ ሲሆን ይህም በተፈጥሮ የተገኙ እና ሰው ሰራሽ አካላትን ያካትታል።
ማጠቃለያ:
በታሪክ ውስጥ የበርካታ ሳይንቲስቶች ብልሃት እና የትብብር ጥረቶች ወቅታዊ የንጥረ ነገሮች ሰንጠረዥ ምስክር ነው። ከላቮይሲየር ቀደምት ምደባዎች እስከ ሜንዴሌቭ አብዮታዊ ጠረጴዛ ድረስ ያለው የግኝት ጉዞ ቀጣይነት ያለው የማሻሻያ እና የማስፋፋት ሂደት ነው። የኬሚስትሪን ድንበሮች ማሰስ ስንቀጥል፣የጊዜ ሰንጠረዥ የማይታለፍ መሳሪያ ሆኖ ይቆያል፣ስለ ጽንፈ ዓለም ያለንን ግንዛቤ እጅግ መሠረታዊ በሆነ ደረጃ ይመራዋል።
ምንጮች:
- ሮያል የኬሚስትሪ ማህበር፡ [https://www.rsc.org/periodic-table/]
- የአሜሪካ ኬሚካል ማህበር፡ [https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/mendeleevs-periodic-table.html]