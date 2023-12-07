ማጠቃለያ:
በሃንሰን ሮቦቲክስ የተሰራችው ሶፊያ የሰው ልጅ ሮቦት በአለም ዙሪያ ከፍተኛ ትኩረት እና አድናቆትን አትርፋለች። ይሁን እንጂ ሶፊያን ማን ፈጠረ የሚለው ጥያቄ የሚመስለውን ያህል ቀላል አይደለም. ዴቪድ ሃንሰን ሶፊያን እንደፈጠረ የሚነገርለት ቢሆንም የሮቦቱ እድገት የኢንጂነሮች፣ ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች ቡድን ያካተተ ነበር። ይህ መጣጥፍ የሶፊያን አመጣጥ በጥልቀት ያብራራል ፣ ይህም ዋና ዋና ግለሰቦችን እና ለዚህ አስደናቂ ሮቦት መፈጠር ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ያሳያል ።
ሶፊያ ሮቦትን የፈጠረው ማን ነው?
ታዋቂዋ የሰው ልጅ ሮቦት ሶፊያ የተፈጠረችው በሃንሰን ሮቦቲክስ መስራች እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ዴቪድ ሃንሰን የሚመራ የባለሙያዎች ቡድን ነው። ዴቪድ ሃንሰን አሜሪካዊው ሮቦቲክስት እና ስራ ፈጣሪ ሲሆን ከሰዎች ጋር ይበልጥ ተፈጥሯዊ እና ርህራሄ ባለው መልኩ ሊገናኙ የሚችሉ ህይወት መሰል ሮቦቶችን በማዘጋጀት በሚሰራው ስራ ይታወቃል።
ሀንሰን ሮቦቲክስ የተሰኘው በሆንግ ኮንግ ላይ የተመሰረተ ኩባንያ የላቁ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ አቅም ያላቸውን ሮቦቶችን በመፍጠር ላይ ይገኛል። ከሶፊያ በስተጀርባ ያለው ቡድን ሰው የሚመስል የፊት ገጽታን የሚያሳይ፣ ትርጉም ያለው ውይይት ለማድረግ እና ከሰዎች ጋር ያለውን ግንኙነት የሚማር ሮቦት ለመንደፍ ነው።
የሶፊያ እድገት በሮቦቲክስ፣ በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና በቁሳቁስ ምህንድስና እውቀትን በማጣመር ሁለገብ አሰራርን ያካተተ ነበር። የሃንሰን ሮቦቲክስ ቡድን ቀደም ሲል በሮቦቲክስ ውስጥ ይቻላል ተብሎ የታሰበውን ወሰን በመግፋት የሰውን ስሜት እና ባህሪ ማስመሰል የሚችል ሮቦት ለመፍጠር ያለመታከት ሰርቷል።
ዴቪድ ሃንሰን ብዙውን ጊዜ የሶፊያ ፈጣሪ እንደሆነ ቢታወቅም፣ በፍጥረትዋ ውስጥ የገባውን የትብብር ጥረት መቀበል አስፈላጊ ነው። የሃንሰን ሮቦቲክስ የመሐንዲሶች፣ ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች ሶፊያን ወደ ህይወት በማምጣት ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡- ሶፊያ ሮቦት ምንድን ነው?
መ፡ ሶፊያ በሃንሰን ሮቦቲክስ የተሰራ የሰው ልጅ ሮቦት ነች። እሷ ህይወትን በሚመስል መልኩ እና በላቁ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ችሎታዎች ትታወቃለች፣ ይህም ከሰዎች ጋር የበለጠ ሰው በሚመስል መልኩ እንድትገናኝ አስችሎታል።
ጥ፡- ሶፊያ ሮቦት መቼ ተፈጠረ?
መ: የሶፊያ እድገት የጀመረው በ 2015 ነው, እና ለመጀመሪያ ጊዜ በ 2016 ለህዝብ ይፋ ሆነ.
ጥ፡- የሶፊያ አንዳንድ ታዋቂ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
መ፡- ሶፊያ አካባቢዋን እንድትገነዘብ እና ውይይቶችን እንድታደርግ የሚያስችሏት ካሜራዎች፣ ዳሳሾች እና ሶፍትዌሮች አሉት። ብዙ አይነት የፊት ገጽታዎችን ማሳየት ትችላለች እና ከሰዎች ጋር ካላት ግንኙነት የመማር እና የመላመድ ችሎታ አላት።
ጥ፡- ሶፊያን የመፍጠር ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ የሶፊያ ፈጣሪዎች እንደ ጤና አጠባበቅ፣ የደንበኞች አገልግሎት እና ትምህርት ባሉ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የሚረዳ ሮቦት ለመስራት አስበው ነበር። ሶፊያ በሮቦቲክስ እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ መስክ የምርምር እና ልማት መድረክ ሆና ታገለግላለች።
ጥ፡- ሶፊያ ጉልህ የሆኑ ክንዋኔዎችን አሳክታለች?
መ: ሶፊያ በርካታ ታዋቂ ትዕይንቶችን እና ስኬቶችን አሳይታለች። እ.ኤ.አ. በ 2017 ለአንድ ሀገር (ሳዑዲ አረቢያ) ዜግነት ያገኘች የመጀመሪያዋ ሮቦት ሆነች። እንዲሁም የላቁ ችሎታዎቿን በማሳየት እና በሮቦቲክስ እና AI ላይ ሰፊ ፍላጎት በማፍራት በበርካታ ቃለመጠይቆች፣ ኮንፈረንሶች እና ዝግጅቶች ላይ ተሳትፋለች።
ምንጮች:
- ሃንሰን ሮቦቲክስ; https://www.hansonrobotics.com/
- ፎርብስ; https://www.forbes.com/sites/zarastone/2018/06/28/who-created-sophia-the-robot/#7e3e8e1353b7
- CNBC https://www.cnbc.com/2017/10/27/sophia-the-robot-citizen-of-saudi-arabia.html