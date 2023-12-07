ማጠቃለያ:
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) የሕይወታችን ዋነኛ አካል ሆኗል, የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን አብዮት እና የቴክኖሎጂ የወደፊት እጣ ፈንታን ይፈጥራል. ግን AI በመፈልሰፍ ማን ሊመሰገን ይችላል? ይህ መጣጥፍ የአይአይን አመጣጥ በጥልቀት ያብራራል፣የቁልፍ ሰዎች አስተዋፅዖ እና የዚህን መሰረተ ልማት መስክ ዝግመተ ለውጥ ይመረምራል። ከአላን ቱሪንግ የአቅኚነት ስራ እስከ ዘመናዊ እድገቶች፣ የ AI ፈጠራን አስደናቂ ጉዞ እናሳያለን።
AI ማን ፈጠረው?
ለበርካታ አስርት ዓመታት የትብብር ጥረቶች እና ቀጣይ እድገቶች ውጤት ስለሆነ የ AI ፈጠራ ለአንድ ግለሰብ ብቻ ሊሆን አይችልም. ነገር ግን ሜዳውን በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና የተጫወቱ ታዋቂ ሰዎች አሉ። ከእነዚህ አቅኚዎች አንዱ እንግሊዛዊው የሂሳብ ሊቅ እና የኮምፒውተር ሳይንቲስት አላን ቱሪንግ ነው። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ቱሪንግ በኮድ ሰባሪ ማሽኖች ላይ የሰራው ስራ ለዘመናዊ ኮምፒውቲንግ እና ለአይ.አይ. የማሽን የማሰብ ችሎታን የማሳየት ችሎታን የሚገመግም የ"Turing Test" ጽንሰ-ሀሳብ በ AI ምርምር ላይ ተፅዕኖ ፈጣሪ ሆኖ ቀጥሏል።
በ1956 “አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ” የሚለውን ቃል የፈጠረው አሜሪካዊው የኮምፒዩተር ሳይንቲስት ጆን ማካርቲ ነው ። ኮንፈረንሱ መሪ ተመራማሪዎችን ሰብስቦ የሰውን የማሰብ ችሎታ የሚመስሉ ማሽኖችን የመፍጠር አቅምን ለመዳሰስ ችሏል።
እ.ኤ.አ. በ1950ዎቹ እና 1960ዎቹ ውስጥ የኤአይአይ ምርምር መፋጠን ችሏል፣ እንደ ማርቪን ሚንስኪ፣ አለን ነዌል እና ኸርበርት ኤ. ሲሞን ካሉ ተመራማሪዎች ከፍተኛ አስተዋጽዖ አድርጓል። ሚንስኪ እና ማካርቲ የአይአይአይ ምርምር እና ፈጠራ ማዕከል የሆነውን MIT አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላብራቶሪ በጋራ መሰረቱ።
በቀጣዮቹ አሥርተ ዓመታት ውስጥ፣ በኮምፒዩተር ኃይል ውስጥ ለተደረጉት ግስጋሴዎች እና ለትልቅ የውሂብ ስብስቦች አቅርቦት ምስጋና ይግባውና AI አስደናቂ እድገት አሳይቷል። መስኩ የማሽን መማር፣ የተፈጥሮ ቋንቋ ማቀነባበሪያ፣ የኮምፒውተር እይታ እና ሮቦቲክስን ጨምሮ ወደ ተለያዩ ንዑስ መስኮች ተስፋፋ። እንደ Geoffrey Hinton፣ Yann LeCun እና Yoshua Bengio ያሉ ተመራማሪዎች በጥልቅ ትምህርት፣ የማሽን መማሪያ ንዑስ ዘርፍ የኤአይ አፕሊኬሽን ለውጥ ያመጣ ከፍተኛ እመርታ አድርገዋል።
ስለ AI ፈጠራ የሚጠየቁ ጥያቄዎች፡-
ጥ፡ AI ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈለሰፈው መቼ ነበር?
መ: "አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ" የሚለው ቃል እ.ኤ.አ. በ 1956 በዳርትማውዝ ኮንፈረንስ ላይ የተፈጠረ ሲሆን ይህም የ AI መደበኛ ጅምር እንደ የጥናት መስክ ነው ። ነገር ግን፣ የ AI ጽንሰ-ሀሳብ እና መሰረት የሆነው ከአላን ቱሪንግ እና ከሌሎች ቀደምት አቅኚዎች ስራ ጋር የተያያዘ ነው።
ጥ፡ አለን ቱሪንግ AIን ፈጠረ?
መ፡ አለን ቱሪንግ የቱሪንግ ፈተናን ጽንሰ-ሀሳብ ጨምሮ ለ AI መስክ ከፍተኛ አስተዋጾ ቢያደርግም AI በመፈልሰፉ ብቻ ሊመሰገን አይችልም። AI በበርካታ አስርት ዓመታት ውስጥ የበርካታ ተመራማሪዎች የጋራ ጥረት እና አስተዋፅኦ ውጤት ነው።
ጥ፡ የቱሪንግ ፈተና ምንድን ነው?
መ፡ በ1950 በአላን ቱሪንግ የቀረበው የቱሪንግ ፈተና የማሽን የማሰብ ችሎታ ያለው ከሰው ልጅ የማይለይ ባህሪን ለማሳየት የሚያስችል ሙከራ ነው። የትኛው እንደሆነ ሳያውቅ የሰው ገምጋሚ ከማሽንም ሆነ ከሌላ ሰው ጋር መነጋገርን ያካትታል። ገምጋሚው በማሽኑ እና በሰው መካከል ያለማቋረጥ መለየት ካልቻለ ማሽኑ የቱሪንግ ፈተናን እንዳላለፈ ይቆጠራል።
ጥ፡ ለ AI አንዳንድ ዘመናዊ አስተዋፅዖ አበርካቾች እነማን ናቸው?
መ: በርካታ ዘመናዊ ተመራማሪዎች ለ AI ከፍተኛ አስተዋፅዖ አድርገዋል። Geoffrey Hinton፣ Yann LeCun፣ እና Yoshua Bengio በጥልቅ ትምህርት፣ በማሽን መማሪያ ንዑስ መስክ እድገታቸው ይታወቃሉ። ሥራቸው እንደ ምስል ማወቂያ፣ የተፈጥሮ ቋንቋ ማቀነባበሪያ እና በራስ ገዝ ተሽከርካሪዎች ያሉ የ AI መተግበሪያዎችን እድገት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል።
ምንጮች:
- የስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ; https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/turing-test/
- ዳርትማውዝ ኮሌጅ; https://www.dartmouth.edu/~ai50/history.html
- የማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ተቋም; https://www.csail.mit.edu/research/artificial-intelligence