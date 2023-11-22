ሳም ዋልተን ገንዘቡን ለማን ተወው?
ብዙ ጊዜ የሀብት እና ውርስ የዜና ዘገባዎች በተንሰራፋበት አለም የአንድ ቢሊየነር ሃብት ካለፉ በኋላ ማን ይቀበላል የሚለው ጥያቄ ትልቅ ጉጉ ነው። የዋልማርት መስራች እና በታሪክ ውስጥ እጅግ ባለጸጋ ከሆኑት መካከል አንዱ የሆነው ሳም ዋልተን በ1992 ሲሞት ብዙ ሀብት ትቶ ነበር። ታዲያ፣ ሰፊ ሀብቱን ለማውረስ የመረጠው ማንን ነው?
የሳም ዋልተን ገንዘብ በዋነኝነት የተተወው ለሚስቱ ሄለን ዋልተን እና ለአራቱ ልጆቻቸው ሮብ፣ ጆን፣ ጂም እና አሊስ ዋልተን ነው። ቀዳሚ ተጠቃሚ እንደመሆኖ፣ ሔለን በ Walmart ውስጥ አክሲዮኖችን ያካተተ የንብረቱን ጉልህ ክፍል ተቀበለች። ይህም በዓለም ላይ ካሉ እጅግ ሀብታም ሴቶች አንዷ እንድትሆን አስችሎታል።
በ2007 ሄለን ካለፈች በኋላ፣ የዋልተን ቤተሰብ ሀብት ለአራቱ ልጆች ተከፋፈለ። እያንዳንዳቸው በዓለም ላይ እንደ አንዳንድ ሀብታም ግለሰቦች ያላቸውን ቦታ በማጠናከር ትልቅ ውርስ አግኝተዋል። በዋልማርት እና በተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ላሳዩት ቀጣይ ተሳትፎ ምስጋና ይግባውና የዋልተን ቤተሰብ የጋራ ሀብት ማደጉን ቀጥሏል።
በየጥ:
ጥ፡ Walmart ምንድን ነው?
መልስ፡ ዋልማርት በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተ ሁለገብ የችርቻሮ ድርጅት ነው። በአለም ላይ ካሉ ትልልቅ ኩባንያዎች አንዱ ነው፣የሃይፐርማርኬት ሰንሰለት፣የዋጋ ቅናሽ መደብሮች እና የግሮሰሪ መደብሮችን ይሰራል።
ጥ፡ ሳም ዋልተን ሀብቱን እንዴት ያከማቻል?
መልስ፡ ሳም ዋልተን ሀብቱን የገነባው በዋልማርት ስኬት ነው። አርካንሳስ ውስጥ ባለ አንድ ሱቅ ጀምሯል እና እንደ ዝቅተኛ ዋጋ፣ መጠነ ሰፊ ግዢ እና ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር የመሳሰሉ አዳዲስ ስልቶችን በመተግበር ወደ ችርቻሮ ግዛት አስፋፍቷል።
ጥ፡ የሳም ዋልተን ሃብት ምን ያህል ነበር?
መልስ፡ በሞቱ ጊዜ የሳም ዋልተን የተጣራ ዋጋ 8.6 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ እንደሚሆን ተገምቷል። ነገር ግን፣ የዋልማርት ቀጣይነት ያለው እድገት እና በወራሾቹ በተደረጉ አስተዋይ ኢንቨስትመንቶች፣ የዋልተን ቤተሰብ ሀብት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል።
ጥ፡ የዋልተን ወራሾች በበጎ አድራጎት ውስጥ ይሳተፋሉ?
መ: አዎ፣ የዋልተን ቤተሰብ በበጎ አድራጎት ተግባራት ይታወቃሉ። በትውልድ ሀገራቸው አርካንሳስ በትምህርት፣ በአካባቢ ጥበቃ እና የህይወት ጥራት ላይ የሚያተኩረውን የዋልተን ቤተሰብ ፋውንዴሽን አቋቁመዋል።
በማጠቃለያው ሳም ዋልተን ግዙፍ ሀብቱን በዋናነት ለሚስቱ ሔለን እና ለአራት ልጆቻቸው ትቷል። በዋልማርት እና ሌሎች ስራዎች ላይ በመሳተፋቸው የዋልተን ቤተሰብ ሀብት መስፋፋቱን ቀጥሏል፣ ይህም በዓለም ላይ ካሉት እጅግ ባለጸጋ ግለሰቦች እንደመሆኔ መጠን ያላቸውን ደረጃ በማጠናከር ነው።