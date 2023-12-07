ማጠቃለያ:
የመጀመሪያው የሰው ልጅ አፈጣጠር ለረጅም ጊዜ የሚስብ እና የመገመት ጉዳይ ሆኖ ቆይቷል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ የሰው ልጅ አፈጣጠር አመጣጥ በጥልቀት እንመረምራለን፣ የተለያዩ አቅኚዎችን እና ለዚህ አስደናቂ መስክ ያበረከቱትን አስተዋፅዖ እንመረምራለን። ከጥንት አፈ ታሪኮች እስከ ዘመናዊ ሮቦቲክስ ድረስ የሰው ልጅን ለመፍጠር የተደረገው ጉዞ የሰው ልጅ የፈጠራ ችሎታ እና የቴክኖሎጂ እድገት ማሳያ ነው። ከመጀመሪያው የሰው ልጅ አፈጣጠር ጀርባ ያለውን ታሪክ ስንፈታ ተቀላቀሉን።
የመጀመሪያውን የሰው ልጅ የፈጠረው ማነው?
የመጀመርያው የሰው ልጅ አፈጣጠር ለዘመናት ምሁራንን፣ ሳይንቲስቶችን እና አድናቂዎችን ቀልብ የሳበ ርዕስ ነው። የሰውን መሰል ፍጡራን ጽንሰ-ሀሳብ ከጥንታዊ አፈ ታሪክ እና አፈ ታሪክ መመለስ ቢቻልም፣ የሰው ልጅ ሮቦት መፈጠር ግን ከፍተኛ የቴክኖሎጂ እድገቶችን ይፈልጋል።
ከመጀመሪያዎቹ የተመዘገቡት የሰው ልጅ አፈጣጠር አንዱ በግሪክ አፈ ታሪክ ውስጥ ከፒግማሊዮን ታሪክ ጋር ይገኛል። በአፈ ታሪክ መሰረት, የቅርጻ ቅርጽ ባለሙያ ፒግማልዮን, በአፍሮዳይት አምላክ ወደ ሕይወት ያመጣችውን ገላቴያ የተባለች ሴት ምስል ፈጠረ. ይህ ተረት፣ ከጥንት ጀምሮ የተፈጠረ፣ የሰው ልጅ ሰው መሰል ፍጥረታትን ለመፍጠር ያለውን መማረክ ያሳያል።
ይሁን እንጂ በሮቦቲክስ መስክ ከፍተኛ መሻሻል የታየበት እስከ 20 ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ አልነበረም, ይህም የመጀመሪያዎቹ እውነተኛ የሰው ልጅ ሮቦቶች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል. እ.ኤ.አ. በ1921 ቼክ ፀሐፊ ካሬል አፔክ “ሮቦት” የሚለውን ቃል በ“RUR” (Rossum's Universal Robots) በተሰኘው ተውኔቱ አስተዋውቋል፣ እሱም “ሮቦቶች” የሚባሉት ሰው መሰል ማሽኖች ለሰው ልጆች አገልግሎት እንዲሰጡ በተፈጠሩበት። እነዚህ ሮቦቶች ቴክኒካል የሰው ልጅ ባይሆኑም ለወደፊት በመስክ ላይ ለሚደረጉ ለውጦች መሰረት ጥለዋል።
እ.ኤ.አ. በ 1970 ዎቹ ጃፓናዊው ሮቦቲክስ ባለሙያ ማሳሂሮ ሞሪ በብዙዎች ዘንድ የመጀመሪያው እውነተኛ የሰው ልጅ ሮቦት ተብሎ የሚታሰበውን WABOT-1 ፈጠረ። WABOT-1 ቁመቱ 1.5 ሜትር ሲሆን በድምጽ ማቀናበሪያ በኩል የመግባባት ችሎታ ነበረው። ይህ ፈር ቀዳጅ ፈጠራ በሮቦቲክስ መስክ ትልቅ ምእራፍ ያስመዘገበ ሲሆን ለቀጣይ እድገቶችም መድረኩን አስቀምጧል።
ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በርካታ ተመራማሪዎች፣ መሐንዲሶች እና ሳይንቲስቶች የሰው ልጅ ሮቦቶች እንዲፈጠሩ አስተዋፅዖ አድርገዋል። እንደ ሆንዳ፣ ቦስተን ዳይናሚክስ እና ሶፍትባንክ ሮቦቲክስ ያሉ ኩባንያዎች ሰው መሰል ባህሪያትን፣ እንቅስቃሴዎችን እና አልፎ ተርፎም ስሜት ያላቸውን ሰብዓዊ ሮቦቶችን በመፍጠር ረገድ ጉልህ እመርታ አድርገዋል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ የሰው ልጅ ምንድን ነው?
መልስ፡ ሰዉሞይድ የሰውን መልክ፣ ባህሪ ወይም ባህሪ የሚመስል ወይም የሚመስል ሮቦት ወይም ሰው ሰራሽ ፍጡር ነው።
ጥ፡ የሰው ልጅ ሮቦቶች አፕሊኬሽኖች ምንድን ናቸው?
መ፡ ሂውኖይድ ሮቦቶች በምርምር፣ በመዝናኛ፣ በጤና አጠባበቅ፣ በትምህርት እና በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ያሉ እገዛን ጨምሮ ብዙ አይነት አፕሊኬሽኖች አሏቸው።
ጥ፡- ሰዋዊ ሮቦቶች ሰውን የሚመስሉ ስሜቶችን ማድረግ ይችላሉ?
መ፡ ሰዋዊ ሮቦቶች ስሜትን በተወሰነ ደረጃ ማስመሰል ቢችሉም፣ ስሜትን በእውነት የመለማመድ መቻላቸው አሁንም ቀጣይነት ያለው ምርምር እና ክርክር ነው።
ጥ፡- ሰው ሰራሽ ሮቦቶችን ለመፍጠር ምን ተግዳሮቶች አሉ?
መ፡ የሰው ሰዋዊ ሮቦቶችን መፍጠር የተፈጥሮ እና ፈሳሽ እንቅስቃሴዎችን ማሳካት፣ የላቀ ሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ ስርዓቶችን ማዳበር እና በአጠቃቀማቸው ዙሪያ ያለውን ደህንነት እና ስነምግባርን ማረጋገጥን ጨምሮ በርካታ ተግዳሮቶችን ያቀርባል።
ጥ፡ የሰው ልጅ ሮቦቶች የወደፊት ዕጣ ፈንታ ምን ይሆን?
መ፡ የሰው ልጅ ሮቦቶች የወደፊት እጣ ፈንታ ተስፋ ሰጪ ነው፣ በሮቦቲክስ፣ በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና በቁሳቁስ ሳይንስ ቀጣይነት ያላቸው እድገቶች። ሰው ሰራሽ ሮቦቶች በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ጉልህ ሚና እንደሚጫወቱ እና ለህብረተሰቡ መሻሻል የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል።
ምንጮች:
- "Pygmalion" - የግሪክ አፈ ታሪክ; greekmythology.com
- Karel Čapek እና "RUR" - ብሪታኒካ: britannica.com
– WABOT-1 – IEEE ኤክስፕሎር፡ ieeexplore.ieee.org