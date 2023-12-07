ማጠቃለያ:
ሮቦቶች ከኢንዱስትሪ አውቶማቲክ እስከ የቤት ውስጥ ሥራዎች ድረስ የሕይወታችን ዋና አካል ሆነዋል። ግን እነዚህን አስደናቂ ማሽኖች ማን እንደፈጠረ ጠይቀህ ታውቃለህ? የሮቦቶች አመጣጥ በጥንት ጊዜ ሊታወቅ ይችላል, ቀደምት ፈጣሪዎች እና አሳቢዎች ለእነዚህ መካኒካዊ አስደናቂ ነገሮች እድገት መሰረት ጥለዋል. ይህ መጣጥፍ ዛሬ እንደምናውቀው የሮቦት ፈጠራን ታሪክ በመዳሰስ የሮቦቲክስ መስክን የቀረጹትን ቁልፍ አሃዞች እና ዋና ዋና ጉዳዮችን ይዳስሳል።
ሮቦቶችን ማን ፈጠረ?
የሮቦቶች ፅንሰ-ሀሳብ ከጥንት ስልጣኔዎች የተመለሰ ሲሆን ፈጣሪዎች እና ፈላስፋዎች እራሳቸውን ችለው ስራዎችን ማከናወን የሚችሉ ሜካኒካል ፍጥረታትን ያስባሉ። ነገር ግን፣ “ሮቦት” የሚለው ቃል እራሱ በ1920 በቼክ ፀሐፌ ተውኔት ካሬል Čapek “RUR” (Rossum's Universal Robots) በተሰኘው ተውኔቱ ተፈጠረ። ተውኔቱ የሰው ጌቶቻቸውን ለማገልገል የተፈጠሩ አርቴፊሻል ሰዎች ሀሳብን ዳስሷል።
Čapek ቃሉን በሰፊው ሲያሰራጭ፣ የሮቦቶች ትክክለኛ ፈጠራ በታሪክ ውስጥ ከበርካታ ግለሰቦች ጋር ሊወሰድ ይችላል። በሮቦቶች ልማት ውስጥ ጉልህ ሚና የተጫወቱ ጥቂት ታዋቂ ሰዎች እዚህ አሉ።
1. የአሌክሳንደሪያ ጀግና (1ኛው ክፍለ ዘመን ዓ.ም.)፡- ግሪካዊው የሂሳብ ሊቅ እና መሐንዲስ፣ የአሌክሳንደሪያው ጀግና በእንፋሎት የሚንቀሳቀሱ መሳሪያዎችን እና አውቶማቲክ በሮችን ጨምሮ የተለያዩ አውቶማቲክ ማሽኖችን ቀርጿል። የእሱ ፈጠራዎች በአውቶሜትድ ውስጥ ለወደፊቱ እድገት መሰረት ጥለዋል.
2. ሊዮናርዶ ዳ ቪንቺ (15ኛው ክፍለ ዘመን)፡- ታዋቂው የጣሊያን ፖሊማት ሊዮናርዶ ዳ ቪንቺ የሰው ልጅ ሮቦቶችን ጨምሮ ለሜካኒካዊ ተቃራኒዎች ብዙ ንድፎችን ቀርጿል። ምንም እንኳን ብዙዎቹ ዲዛይኖቹ በወረቀት ላይ ቢቆዩም, ለሮቦቲክ ፈጠራዎች የእሱን ራዕይ ሃሳቦች አሳይተዋል.
3. አይዛክ አሲሞቭ (20ኛው ክፍለ ዘመን)፡ የአካላዊ ሮቦቶች ፈጣሪ ባይሆንም፣ አሜሪካዊው የሳይንስ ልብወለድ ጸሃፊ፣ የሮቦቲክስን ፅንሰ-ሀሳብ ለሰፊ ታዳሚዎች አስተዋውቋል ተፅዕኖ ፈጣሪ ታሪኮቹ። የአሲሞቭ "ሶስት የሮቦቲክስ ህጎች" በመስክ ውስጥ ለሥነ-ምግባራዊ ጉዳዮች የማዕዘን ድንጋይ ሆነ።
4. ጆርጅ ዴቮል (20ኛው ክፍለ ዘመን)፡ ብዙ ጊዜ “የሮቦቲክስ አባት” እየተባለ የሚጠራው ጆርጅ ዴቮል በ1954 የመጀመሪያውን የኢንዱስትሪ ሮቦት ዩኒሜት ፈለሰፈ። በኢንዱስትሪ ውስጥ.
5. ጆሴፍ ኤንግልበርገር (20ኛው ክፍለ ዘመን): ከጆርጅ ዴቮል ጋር በመተባበር ጆሴፍ ኤንግልበርገር በዩኒሜት ልማት እና ንግድ ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል. በዘርፉ ላበረከቱት አስተዋፅኦ ብዙ ጊዜ "የሮቦቲክስ ኢንዱስትሪ አባት" በመባል ይታወቃል።
ስለ ሮቦት ፈጠራ የሚጠየቁ ጥያቄዎች፡-
1. ሮቦት ምንድን ነው?
ሮቦት በራስ ገዝ ወይም በከፊል በራስ ገዝ ሥራዎችን ለማከናወን የተነደፈ ሜካኒካል ወይም ምናባዊ መሣሪያ ነው። የተወሰኑ ድርጊቶችን ለመፈጸም እና ከአካባቢው ጋር መስተጋብር ለመፍጠር በፕሮግራም ሊዘጋጅ ይችላል.
2. ሁሉም ሮቦቶች ሰዋዊ ናቸው?
አይ፣ ሮቦቶች በተለያዩ ቅርጾች እና ቅርጾች ይመጣሉ። አንዳንድ ሮቦቶች ሰውን ሊመስሉ ቢችሉም ብዙዎቹ የተነደፉት የተወሰኑ ተግባራትን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው እና ሰብአዊ ያልሆነ መልክ ሊኖራቸው ይችላል።
3. የሮቦት ፈጠራ በጊዜ ሂደት የተሻሻለው እንዴት ነው?
የሮቦት ፈጠራ ከቀላል አውቶማቲክ ማሽኖች እስከ የተራቀቁ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ የሚመሩ ሮቦቶች ባለፉት አመታት በከፍተኛ ደረጃ ተሻሽሏል። የቴክኖሎጂ፣ የቁሳቁስ እና የፕሮግራም አወጣጥ እድገቶች የበለጠ አቅም ያላቸው እና ሁለገብ ሮቦቶች እንዲፈጠሩ አስችሏል።
4. ዛሬ የሮቦቶች ዋና አፕሊኬሽኖች ምንድን ናቸው?
ሮቦቶች አፕሊኬሽኖችን በብዙ መስኮች ማለትም በማኑፋክቸሪንግ፣ በጤና አጠባበቅ፣ በፍለጋ፣ በመዝናኛ እና በሌሎችም ጨምሮ ያገኛሉ። ተደጋጋሚ ተግባራትን ማከናወን፣ በቀዶ ጥገናዎች መርዳት፣ አደገኛ አካባቢዎችን ማሰስ እና ጓደኝነትንም መስጠት ይችላሉ።
5. ለሮቦት ፈጠራ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ምን ይሆናል?
ቀጣይነት ያለው ምርምር እና ልማት እንደ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ማሽን መማሪያ እና ሮቦቲክስ ያሉ የወደፊት የሮቦት ፈጠራ ተስፋ ሰጪ ነው። ከተወሳሰቡ ሁኔታዎች ጋር መላመድ እና ከሰዎች ጋር መስተጋብር መፍጠር የሚችሉ ይበልጥ የላቁ እና አስተዋይ ሮቦቶችን ለማየት እንጠብቃለን።
ምንጮች:
ኢንሳይክሎፔዲያ ብሪታኒካ፡- https://www.britannica.com/technology/robotics
- ናሽናል ጂኦግራፊያዊ; https://www.nationalgeographic.com/science/article/robots
- IEEE Spectrum; https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/unimate-george-devol-1961