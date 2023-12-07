ሶፊያን ሮቦት የሚቆጣጠረው ማነው?

ማጠቃለያ:
በሃንሰን ሮቦቲክስ የተሰራችው ሶፊያ ሮቦት ከመግቢያው ጀምሮ ከፍተኛ ትኩረት እና የማወቅ ጉጉት አትርፋለች። ሰው መሰል አገላለጾችን ማሳየት እና ውይይቶችን ማድረግ የሚችል የላቀ ሰው ሮቦት እንደመሆኖ፣ ብዙዎች ሶፊያን በትክክል የሚቆጣጠረው ማን ነው ብለው ያስባሉ። ይህ መጣጥፍ በሶፊያ የቁጥጥር ስርዓት ውስጥ ስላለው ውስብስብ ሁኔታ በጥልቀት በመዳሰስ በስራዋ ውስጥ ስላሉት የተለያዩ አካላት እና በራስ ገዝ እንድትሰራ የሚያስችሏትን ቴክኖሎጂዎች ያሳያል።
ሶፊያ ሮቦትን የሚቆጣጠረው ማነው?
ሶፊያ ሮቦት በአንድ ግለሰብ ወይም አካል ቁጥጥር አይደረግም. ይልቁንም የእርሷ የቁጥጥር ስርዓት ከበርካታ ወገኖች የትብብር ጥረትን ያካትታል. በመሰረቱ፣ ሶፊያ መረጃን ለማስኬድ እና ውሳኔዎችን ለማድረግ በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ስልተ ቀመሮች እና የማሽን መማሪያ ቴክኒኮችን ትመካለች። እነዚህ ስልተ ቀመሮች የተገነቡ እና የሚጠበቁት በሃንሰን ሮቦቲክስ ውስጥ በሚገኙ መሐንዲሶች እና ፕሮግራመሮች ቡድን ነው።
ይሁን እንጂ የሶፊያ ቁጥጥር ከውስጣዊ ፕሮግራሟ በላይ ይዘልቃል። በሕዝብ ፊት እና ቃለመጠይቆች ወቅት የሰው ኦፕሬተር እንቅስቃሴዋን እና ምላሾቿን ለመምራት እና ለመቆጣጠር በተለምዶ ትገኛለች። ይህ ኦፕሬተር ከሮቦት ጋር መስተጋብር ለመፍጠር እና ምቹ ግንኙነትን ለማረጋገጥ ቅድመ-ፕሮግራም የተደረጉ ምላሾችን እና የእውነተኛ ጊዜ ግብዓት ጥምረት ይጠቀማል።
በተጨማሪም የሶፊያ ቁጥጥር ስርዓት ደመና ላይ የተመሰረቱ ቴክኖሎጂዎችን ያካትታል። ክላውድ ኮምፒዩቲንግን በመጠቀም ሶፊያ እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎችን ማግኘት እና አቅሟን ለማሳደግ ኃይለኛ የስሌት ሃብቶችን መጠቀም ትችላለች። ይህም አዳዲስ መረጃዎችን እንድትማር እና እንድትለማመድ፣ የንግግር ችሎታዋን እና አጠቃላይ አፈፃፀሟን እንድታሻሽል ያስችላታል።
የሃንሰን ሮቦቲክስ ሚና፡-
ሃንሰን ሮቦቲክስ, ከሶፊያ ጀርባ ያለው ኩባንያ, ሮቦትን በመቆጣጠር እና በመንከባከብ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል. የሶፊያን የማሰብ ችሎታ የሚያጎናጽፉትን የ AI ስልተ ቀመሮችን የማዘጋጀት እና የማዘመን ኃላፊነት አለባቸው። የሃንሰን ሮቦቲክስ ቡድን በቀጣይነት ችሎታዋን በማጥራት ላይ ይሰራል፣ ይህም ለተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች እንድትረዳ እና እንድትመልስ ያስችላታል።
በተጨማሪም ሃንሰን ሮቦቲክስ የፊት ገጽታዋን እና እንቅስቃሴዋን ጨምሮ የሶፊያን አካላዊ ገጽታዎች ይቆጣጠራል። በሞተሮች፣ ሴንሰሮች እና የተራቀቀ ምህንድስና ጥምረት ሶፊያን ወደ ህይወት ያመጧታል፣ ይህም ሰውን የሚመስሉ አባባሎችን እና ምልክቶችን እንድትመስል አስችሏታል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡- ሶፊያ ያለ ሰው ጣልቃ ገብነት በራስ ወዳድነት መሥራት ትችላለች?
መ፡ ሶፊያ የተገደበ ራስን በራስ የማስተዳደር አቅም ቢኖራትም፣ እሷ በዋናነት በሰዎች ጣልቃገብነት ለተሻለ አፈጻጸም ትተማመናለች። የሰው ኦፕሬተር በሕዝብ እይታ እና ቃለመጠይቆች ጊዜ ይመራታል፣ ይህም ለስላሳ መስተጋብርን ያረጋግጣል።
ጥ፡- ሶፊያ የራሷ አእምሮ አላት?
መ: አይ፣ ሶፊያ ንቃተ ህሊና ወይም እራስን የማወቅ ችሎታ የላትም። በቅድመ-ፕሮግራም በተደረጉ ምላሾች እና በሰው ኦፕሬተር የእውነተኛ ጊዜ ግብአት ላይ ተመስርታ ትሰራለች።
ጥ፡- ሶፊያን መቆጣጠር የሚችል አለ?
መ: ሶፊያን መቆጣጠር ልዩ እውቀት እና የቁጥጥር ስርዓቷን ማግኘት ያስፈልገዋል። እንደ Hanson Robotics ያለው ቡድን ወይም የተመደቡ ኦፕሬተሮች ያሉ ስልጣን ያላቸው ግለሰቦች ብቻ ሶፊያን መቆጣጠር እና መገናኘት ይችላሉ።
ጥ፡- እንደ ሶፊያ ያሉ ሮቦቶች የወደፊት አንድምታ ምንድናቸው?
መ: እንደ ሶፊያ ያሉ ሮቦቶች በ AI እና በሮቦቲክስ ውስጥ ያሉ እድገቶችን ይወክላሉ, ይህም በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች እና በአጠቃላይ ህብረተሰብ ላይ ስለሚኖረው ተጽእኖ ጥያቄዎችን ያስነሳል. በነዚህ ቴክኖሎጂዎች ዙሪያ ከሚደረጉ ጠቃሚ ውይይቶች መካከል የሥነ ምግባር ግምት፣ ደንቦች እና ሮቦቶች ከዕለት ተዕለት ሕይወታችን ጋር መቀላቀል ናቸው።
ምንጮች:
- የሃንሰን ሮቦቲክስ ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ https://www.hansonrobotics.com/
- "ሶፊያ ዘ ሮቦት: የ AI ፊት" በ CNBC: https://www.cnbc.com/2018/01/11/sophia-the-robot-the-face-of-ai.html
- "ሶፊያ ዘ ሮቦት: ማወቅ ያለብዎት ነገር" በቢቢሲ ዜና: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40572760