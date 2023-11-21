ሎውስን ማን ገዛው?
በሚገርም ሁኔታ፣ የችርቻሮ ግዙፉ ሆም ዴፖ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ሁለተኛው ትልቁ የቤት ማሻሻያ ቸርቻሪ የሆነውን ሎዌን ማግኘቱን አስታውቋል። በአስደናቂ ሁኔታ 69 ቢሊዮን ዶላር የተገመተው ስምምነቱ የቤት ማሻሻያ ኢንዱስትሪውን በአዲስ መልክ ለመቀየር እና በገበያው ላይ የበላይ ኃይል ለመፍጠር ተዘጋጅቷል።
በተለያዩ ምርቶች እና ልዩ የደንበኞች አገልግሎት የሚታወቀው ሆም ዴፖ በቤት ማሻሻያ ዘርፍ ለረጅም ጊዜ መሪ ሆኖ ቆይቷል። በዚህ ግዢ ኩባንያው አቋሙን የበለጠ ለማጠናከር እና በመላው አገሪቱ ተደራሽነቱን ለማስፋት ያለመ ነው. ውህደቱ ከ 4,000 በላይ መደብሮች የተጣመረ አውታረ መረብን ያመጣል, ይህም ለደንበኞች ወደር የለሽ የምርት እና አገልግሎቶች ምርጫ ያቀርባል.
በየጥ:
ጥ: ለተጠቃሚዎች ምን ማለት ነው?
መ: በሆም ዴፖ እና በሎው መካከል ያለው ውህደት ለተጠቃሚዎች በርካታ ጥቅሞችን እንደሚያመጣ ይጠበቃል። በትላልቅ የሱቆች አውታረመረብ ደንበኞች ሰፋ ያሉ ምርቶችን እና ተወዳዳሪ የዋጋ መዳረሻን ይጨምራሉ። በተጨማሪም የሀብቶች መጠቅለል የተሻሻለ የደንበኞችን አገልግሎት እና የበለጠ ቀልጣፋ ስራዎችን ሊያስከትል ይችላል።
ጥ፡ የሎው ብራንድ ይጠፋል?
መ: አይ፣ የሎው ብራንድ አይጠፋም። Home Depot የሎውን ብራንድ ለመጠበቅ እና ማከማቻዎቹን ከነባር የHome Depot መገኛዎች ተለይቶ ለመስራት አቅዷል። ይህ ስትራቴጂ ኩባንያው የተለያዩ የደንበኞችን ምርጫዎች እንዲያሟላ እና የተለያዩ የምርት አቅርቦቶችን እንዲይዝ ያስችለዋል።
ጥ፡ የሱቅ መዘጋት ወይም መባረር ይኖር ይሆን?
መልስ፡ በውህደቱ ምክንያት አንዳንድ የሱቆች መዘጋት እና ከስራ መባረር ቢጠበቅም፣ ትክክለኛው ዝርዝር መረጃ አልተገለጸም። Home Depot የእያንዳንዱን መደብር አፈጻጸም እንደሚገመግም እና በዚህ መሰረት ውሳኔ እንደሚሰጥ ገልጿል። ኩባንያው ማቋረጦችን ለመቀነስ እና ለሁለቱም ሰራተኞች እና ደንበኞች ለስላሳ ሽግግር ለማረጋገጥ ያለመ ነው።
ጥ፡ ምን ዓይነት የቁጥጥር ማፅደቅ ያስፈልጋል?
መ፡ የሎዌን በሆም ዴፖ ማግኘት የፀረ እምነት ግምገማን ጨምሮ የቁጥጥር ማፅደቆችን ይጠብቃል። ሁለቱም ኩባንያዎች ውህደቱ በቤት ማሻሻያ ገበያ ላይ ከፍተኛ ውድድር እንደማይቀንስ ማሳየት አለባቸው. የማጽደቁ ሂደት ለማጠናቀቅ ብዙ ወራት ሊወስድ ይችላል።
የሎው በሆም ዴፖ መግዛቱ በቤት ማሻሻያ ኢንደስትሪ ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው። ሁለቱ የችርቻሮ ነጋዴዎች ሃይሎችን ሲቀላቀሉ፣ ሸማቾች የበለጠ ተወዳዳሪ ገበያ፣ የምርት አቅርቦት መጨመር እና የተሻሻለ የደንበኛ ተሞክሮ ሊጠብቁ ይችላሉ። የዚህ ውህደት ተፅእኖ ለወደፊቱ የቤት ማሻሻያ ሴክተሩን ለብዙ አመታት እንደሚቀርጽ ጥርጥር የለውም.