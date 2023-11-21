በአሜሪካ ውስጥ 3ቱ ሀብታም ቤተሰቦች እነማን ናቸው?
በሀብት እና ብልፅግና በምትታወቅ ሀገር ውስጥ የስኬት ተምሳሌት የሆኑ ጥቂት ቤተሰቦች አሉ። እነዚህ ቤተሰቦች ለብዙ ትውልዶች ብዙ ሀብት ገንብተዋል፣ለተለመደው ሰው የማይታሰብ ሀብት አፍርተዋል። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሚገኙትን ሦስት ሀብታም ቤተሰቦችን ጠለቅ ብለን እንመልከታቸው።
የዋልተን ቤተሰብ፡- በዝርዝሩ ላይ ያለው የዋልተን ቤተሰብ፣ የዋልማርት ኢምፓየር ወራሾች ናቸው። በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ዋልማርት በአለም ትልቁ ቸርቻሪ ሆኗል። የቤተሰቡ ሀብት ወደ 215 ቢሊዮን ዶላር እንደሚገመት ይገመታል፣ ይህም በአብዛኛው በዋልማርት አክሲዮኖች ባለቤትነት ነው። በሀብታቸው ዋልተኖች በበጎ አድራጎትነታቸው ይታወቃሉ፣ ድጋፍ ሰጪ እንደ ትምህርት እና የአካባቢ ዘላቂነት።
የኮክ ቤተሰብ፡- በኢነርጂ ኢንዱስትሪ ውስጥ በመሳተፍ የሚታወቁት የኮክ ቤተሰብ በዝርዝሩ ውስጥ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሟቹ ዴቪድ ኮች እና ወንድሙ ቻርልስ ሀብታቸውን የገነቡት በኮች ኢንዱስትሪዎች በተባለው ኮንግረስት በተለያዩ ዘርፎች በነዳጅ ማጣሪያ፣ በኬሚካል እና በሸቀጦች ግብይት ላይ ነው። አጠቃላይ ሀብታቸው 125 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ እንደሚደርስ ይገመታል። ኮችዎች በፖለቲካዊ እና በጎ አድራጎት ጥረቶች ወግ አጥባቂ ጉዳዮችን እና ተቋማትን በመደገፍ ንቁ ተሳትፎ አድርገዋል።
የማርስ ቤተሰብ፡- ሦስቱን የያዙት የማርስ ከረሜላ ኩባንያ ባለቤቶች የሆኑት የማርስ ቤተሰብ ናቸው። እንደ M&M's፣ Snickers እና Mars bars ባሉ ታዋቂ ብራንዶች ኩባንያው በአለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ ሆኗል። የማርስ ቤተሰብ ሀብት 120 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ይገመታል። ምንም እንኳን ትልቅ ሀብት ቢኖራቸውም ቤተሰቡ በንግዳቸው ቀጣይ ስኬት እና እድገት ላይ በማተኮር በአንፃራዊነት ዝቅተኛ መገለጫን ጠብቀዋል ።
በየጥ:
ጥያቄ፡- እነዚህ ቤተሰቦች ይህን ያህል ግዙፍ ሀብት ያካበቱት እንዴት ነው?
መልስ፡ እነዚህ ቤተሰቦች ሀብታቸውን የገነቡት በኢንዱስትሪ ግዙፍ በሆኑ ስኬታማ የንግድ ሥራዎች ነው። ዋልተኖች በዋልማርት በኩል፣ ኮችስ በኮች ኢንዱስትሪዎች፣ እና የማርስ ቤተሰብ በማርስ፣ Inc.
ጥ፡ እነዚህ ቤተሰቦች በበጎ አድራጊነት ንቁ ተሳትፎ ያደርጋሉ?
መ: አዎ፣ ሦስቱም ቤተሰቦች በበጎ አድራጎት ጥረቶች ይታወቃሉ። ለተለያዩ ጉዳዮች እና ድርጅቶች ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ለግሰዋል።
ጥ፡ በአሜሪካ ውስጥ ሌሎች ሀብታም ቤተሰቦች አሉ?
መ: በፍፁም! ዩናይትድ ስቴትስ የበርካታ ባለጸጋ ቤተሰቦች መኖሪያ ናት፣ ነገር ግን እነዚህ ሦስቱ በሀብታቸው በጣም ሀብታም እንደሆኑ በሰፊው ይታወቃሉ።
በማጠቃለያው፣ የዋልተን፣ የኮች እና የማርስ ቤተሰቦች በዩናይትድ ስቴትስ ያለውን የሀብት ጫፍ ይወክላሉ። የስኬት ታሪኮቻቸው የስራ ፈጠራ እና የፈጠራ ሃይል ምስክር ሆነው ያገለግላሉ፣ እና የበጎ አድራጎት ጥረታቸው በህብረተሰቡ ላይ አዎንታዊ ተጽእኖ አሳድሯል። ዓመታት እያለፉ ሲሄዱ እነዚህ ቤተሰቦች የዩናይትድ ስቴትስን የንግድ እና የበጎ አድራጎት መልክዓ ምድሮች እንዴት እንደሚቀጥሉ ማየቱ አስደሳች ይሆናል።