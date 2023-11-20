ኤሎን ማስክ በቅርቡ በማህበራዊ ሚዲያ ፀረ ሴማዊ አስተያየቶችን ቢገፋም በመከላከያ ዲፓርትመንት ውስጥ ከ SpaceX ወይም ስታርሊንክ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም የመውጣት ፍላጎት እንደሌለው ዋይት ሀውስ ግልጽ አድርጓል። የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ በግሉ ሴክተር ውስጥ ፈጠራን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል, ከእሱ መራመድ ሞኝነት ነው. ሆኖም መንግስት እሱ የተናገራቸውን ፀረ-ሴማዊ አስተያየቶች እንደማይደግፉ ወይም እንደማይስማሙበት በማረጋገጥ የማስክን ንግግር አውግዘዋል።
ዋይት ሀውስ የማስክን ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ቁርጠኛ ቢሆንም እንደ አፕል እና ዲስኒ ያሉ ታላላቅ ኩባንያዎች ማስክ አወዛጋቢ ሀሳባቸውን በገለጹበት የማህበራዊ ሚዲያ መድረክ ላይ የማስታወቂያ ወጪያቸውን አግደዋል። በእነዚህ አስተያየቶች ላይ የተሰነዘረው ምላሽ ከሕዝብ ተወካዮች ዘንድ የተጠያቂነት ፍላጎት እና ኃላፊነት የተሞላበት ባህሪን ያሳያል።
በየጥ:
ጥ፡ በኤሎን ማስክ ፀረ ሴማዊ አስተያየቶች ላይ የዋይት ሀውስ አቋም ምንድን ነው?
መልስ፡ ዋይት ሀውስ የኤሎን ማስክን ፀረ ሴማዊ አስተያየቶች አውግዘዋል ከSpaceX ጋር ተባብረው እንደሚቀጥሉ እና የስታርሊንክ ቴክኖሎጂን ይጠቀማሉ።
ጥ፡- ዋና ኩባንያዎች ማስክ እነዚህን አስተያየቶች የሰጠበትን መድረክ እየወሰዱ ነው?
መ: አዎ፣ እንደ አፕል እና ዲስኒ ያሉ ኩባንያዎች በማህበራዊ ሚዲያ መድረክ ላይ የማስታወቂያ ወጪያቸውን አግደዋል።
ጥ: የፌዴራል መንግሥት ከሙስክ ኩባንያዎች ጋር ያለውን ውል እንደገና ይመለከታል?
መልስ፡ መንግስት የ SpaceX ወይም የስታርሊንክ ቴክኖሎጂን ከመጠቀም የመውጣት እቅድ የለዉም ነገር ግን በኤሎን ማስክ የተገለፀውን ፀረ ሴማዊ ንግግር አይቀበሉም።