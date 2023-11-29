የዲናን አወቃቀር ያገኙት ሳይንቲስቶች የትኞቹ ናቸው?

ርዕስ፡ ድርብ ሄሊክስን መፍታት፡ ከዲኤንኤ አወቃቀር ግኝት በስተጀርባ ያሉ አቅኚ ሳይንቲስቶች
መግቢያ:
የዲኤንኤ አወቃቀር ግኝት በሳይንስ ታሪክ ውስጥ በጣም ጉልህ ከሆኑት ግኝቶች አንዱ ነው ። ይህ ታላቅ መገለጥ የዘር ውርስን ምስጢር ከመክፈት ባለፈ ለዘመናዊ ጀነቲክስ እና ሞለኪውላር ባዮሎጂ መሰረት ጥሏል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ የዲኤንኤውን ውስብስብ አወቃቀር የፈቱትን የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ሕይወት ያለንን ግንዛቤ ለዘላለም ስለሚለውጡ አስደናቂ ጉዞ ውስጥ እንመረምራለን።
1. ጄምስ ዋትሰን እና ፍራንሲስ ክሪክ፡-
ጄምስ ዋትሰን እና ፍራንሲስ ክሪክ የዲኤንኤ አወቃቀሩን በማብራራት በሰፊው ይመሰክራሉ። እ.ኤ.አ. በ1953 የዲኤንኤ ጄኔቲክ መረጃ እንዴት እንደሚከማች እና እንደሚባዛ የሚገልጸውን ባለ ሁለት ሄሊክስ ሞዴል ሀሳብ አቅርበዋል ። ሞዴላቸው የሞለኪዩሉን የሚያምር ጠመዝማዛ ደረጃ መሰል መዋቅር አሳይቷል፣ ሁለት የተጠላለፉ ክሮች በተጓዳኝ ጥንዶች ተያይዘዋል።
2. ሮዛሊንድ ፍራንክሊን፡-
ሮሳሊንድ ፍራንክሊን የዲኤንኤ አወቃቀርን በመዘርጋት ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል፣ ምንም እንኳን የእርሷ አስተዋጽዖ መጀመሪያ ላይ ችላ ቢባልም። በኤክስ ሬይ ክሪስታሎግራፊ በአቅኚነት ስራዋ፣ ፍራንክሊን ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የዲ ኤን ኤ ፋይበር ምስሎችን አንስታለች፣ ይህም ስለ ሂሊካል ተፈጥሮው ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። የእሷ ታዋቂ "ፎቶ 51" የኤክስሬይ ዲፍራክሽን ምስል ለዋትሰን እና ለክሪክ ሞዴል ቁልፍ ማስረጃ ሆኖ አገልግሏል።
3. ሞሪስ ዊልኪንስ፡-
በለንደን የኪንግስ ኮሌጅ የፍራንክሊን ባልደረባ ሞሪስ ዊልኪንስ ለዲኤንኤ አወቃቀር ግኝት ከፍተኛ አስተዋፅዖ አድርጓል። በዲኤንኤ ፋይበር ላይ የኤክስሬይ ስርጭት ሙከራዎችን አድርጓል እና ከዋትሰን እና ክሪክ ጋር በመተባበር ሞዴላቸውን ለመቅረጽ የረዳቸውን ወሳኝ መረጃዎችን አካፍለዋል። ዊልኪንስ ከፍራንክሊን ጋር በፊዚዮሎጂ ወይም በሕክምና የኖቤል ሽልማት በ1962 ከሞት በኋላ ከዋትሰን እና ክሪክ ጋር ተሸልመዋል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ1. የዋትሰን እና የክሪክ የዲኤንኤ አወቃቀር ግኝት በሳይንስ ላይ ምን ተጽዕኖ አሳደረ?
A1. ዋትሰን እና ክሪክ የዲኤንኤ ድርብ ሄሊክስ መዋቅርን ማግኘታቸው ባዮሎጂን አብዮት አድርጎ ለብዙ ሳይንሳዊ እድገቶች መንገድ ጠርጓል። የጄኔቲክ መረጃ እንዴት እንደሚከማች፣ እንደሚባዛ እና ከአንድ ትውልድ ወደ ሌላው እንደሚተላለፍ ለመረዳት የሚያስችል ማዕቀፍ አቅርቧል። ይህ ግኝት ለዘመናዊ ዘረመል፣ ሞለኪውላር ባዮሎጂ እና የጂኖም መስክ መሰረት ጥሏል።
ጥ 2. ለምንድነው የሮዛሊንድ ፍራንክሊን ለዲኤንኤ ግኝት ያበረከተው አስተዋፅኦ ብዙ ጊዜ የሚዘነጋው?
A2. የሮሳሊንድ ፍራንክሊን አስተዋፅዖ በመጀመሪያ በ37 ዓመቷ ያለጊዜው መሞቷ እና በህይወት ዘመኗ እውቅና ማጣትን ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች ተጋርጦ ነበር። በተጨማሪም፣ የፍራንክሊን ስራ በሰፊው አልተጋራም፣ እና መረጃዋ ያለሷ እውቀት ወይም ፍቃድ በዋትሰን እና ክሪክ ጥቅም ላይ ውሏል። ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ወሳኝ ሚናዋ እየጨመረ መጥቷል, ይህም ለዘርፉ ያበረከተችውን አስተዋፅኦ አጉልቶ ያሳያል.
ጥ3. ለዲኤንኤ አወቃቀር ግኝት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሌሎች ሳይንቲስቶች አሉ?
A3. አዎን፣ ከዋትሰን፣ ክሪክ፣ ፍራንክሊን እና ዊልኪንስ በተጨማሪ ሌሎች በርካታ ሳይንቲስቶች ትኩረት የሚስብ አስተዋጾ አድርገዋል። ለምሳሌ ሊነስ ፓውሊንግ የሶስትዮሽ ሄሊክስ ሞዴል ለዲኤንኤ አቅርቧል፣ እሱም ከጊዜ በኋላ ውድቅ ተደርጓል። የኤርዊን ቻርጋፍ የዲ ኤን ኤ መሠረት ስብጥር ላይ ያደረገው ጥናት የዋትሰን እና የክሪክን ሞዴል የሚደግፍ ወሳኝ መረጃ አቅርቧል። በተጨማሪም፣ በዓለም ዙሪያ ያሉ በርካታ ሳይንቲስቶች በምርምር እና በሙከራ ስለ ዲኤንኤ አወቃቀር የጋራ ግንዛቤን አበርክተዋል።
ማጠቃለያ:
የዲኤንኤ አወቃቀሩ ግኝት የሳይንስ ሊቃውንት አስደናቂ ጥበብ እና የትብብር ጥረት ማሳያ ነው። ጄምስ ዋትሰን፣ ፍራንሲስ ክሪክ፣ ሮሳሊንድ ፍራንክሊን እና ሞሪስ ዊልኪንስ ከሌሎች ታዋቂ ተመራማሪዎች ጋር በመሆን የዲኤንኤ እንቆቅልሾችን በማውጣት ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። የእነርሱ መሰረታዊ ስራ ስለ ጄኔቲክስ ያለንን ግንዛቤ ከመቀየር ባለፈ ዓለማችንን ዛሬ እየቀረጸ ለመጣው ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሳይንሳዊ እድገቶች መንገድ ጠርጓል።