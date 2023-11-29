100 አመት የኖረው የትኛው ሳይንቲስት ነው?

ርዕስ፡ የመቶ አመት ሳይንቲስቶችን ምስጢር ይፋ ማድረግ፡ ወደ 100 ዓመት ዕድሜ የደረሱ አቅኚዎችን ህይወት ማሰስ
መግቢያ:
እስከ 100 ዓመት ዕድሜ ድረስ መኖር በራሱ አስደናቂ ክንዋኔ ነው፣ ነገር ግን ይህንን ትልቅ ደረጃ ላይ ያደረሱ ሳይንቲስቶችን በተመለከተ፣ ለዓለም የሚያበረክቱት አስተዋፅኦ የበለጠ ያልተለመደ ይሆናል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ አንዳንድ አስደናቂ የሳይንስ ሊቃውንት ሕይወት ውስጥ በጥልቀት እንመረምራለን፤ እነዚህ ግኝቶች ብቻ ሳይሆን የመቶኛ አመታቸውን የማክበር መብት አግኝተዋል። በታሪኮቻቸው ፣ለእድሜ ርዝማኔያቸው አስተዋፅዖ ያደረጓቸውን ምክንያቶች እና በየመስካቸው ላይ ትተውት ስለነበረው ተፅእኖ ግንዛቤዎችን እናገኛለን።
1. ዶክተር ኤልዛቤት ብላክበርን፡
ዶ/ር ኤልዛቤት ብላክበርን፣ አውስትራሊያዊ-አሜሪካዊቷ ሞለኪውላር ባዮሎጂስት፣ በሴል እርጅና እና በካንሰር ውስጥ ወሳኝ ሚና ያለው ቴሎሜሬዝ የተባለ ኢንዛይም በማግኘቷ ታዋቂ ነች። በ1948 የተወለደችው ዶ/ር ብላክበርን በ2009 በፊዚዮሎጂ ወይም በህክምና የኖቤል ሽልማት ተሸላሚ ሆናለች። እ.ኤ.አ. ከ 2021 ጀምሮ ለሳይንሳዊ ምርምር እና ትምህርት ማበርከቷን ቀጥላለች ፣ የወደፊቱን የሳይንስ ሊቃውንት ትውልዶችን አነሳሳች።
2. ዶክተር ሪታ ሌቪ-ሞንታልሲኒ፡-
ዶክተር ሪታ ሌቪ-ሞንታልቺኒ የተባለ ጣሊያናዊ የነርቭ ሐኪም በ1909 የተወለደች ሲሆን በ103 አስደናቂ ዕድሜ ላይ ኖራለች። በነርቭ እድገት ምክንያት በአቅኚነት ያከናወነችው ሥራ በ1986 በፊዚዮሎጂ ወይም በሕክምና የኖቤል ሽልማት አስገኝቶላታል። ጣሊያን በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት፣ ዶ/ር ሌቪ-ሞንታልቺኒ ለሳይንስ ያላቸው ፍቅር ፈጽሞ አልቀረም። ጽናቷ እና ለምርምርዋ ትጋት በዓለም ዙሪያ ሳይንቲስቶችን ማነሳሳቱን ቀጥሏል።
3. ዶክተር ጆን ጉርደን፡-
ዶ/ር ጆን ጉርደን፣ እንግሊዛዊው የዕድገት ባዮሎጂስት እ.ኤ.አ. ሴሉላር ሪፐሮግራም ማድረግ እና በተሃድሶ ህክምና ውስጥ እድገት እንዲኖር መንገድ ከፍተዋል።
4. ዶክተር ፍራንሲስ ኤች አርኖልድ፡-
ዶ/ር ፍራንሲስ ኤች አርኖልድ፣ አሜሪካዊቷ የኬሚካል መሐንዲስ እና የኖቤል ተሸላሚ በ1956 ተወለዱ።በ2018 በኢንዛይሞች ዝግመተ ለውጥ ላይ በሰራችው ስራ በኬሚስትሪ የኖቤል ሽልማት ያገኘ አምስተኛዋ ሴት ሆነች። የዶ/ር አርኖልድ ፈጠራ ምርምር በባዮኢንጂነሪንግ መስክ አዳዲስ እድሎችን ከፍቷል እና ለአለም አቀፍ ተግዳሮቶች ዘላቂ መፍትሄዎች ትልቅ ተስፋ ይሰጣል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ 1: ለእነዚህ ሳይንቲስቶች ረጅም ዕድሜ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ አንዳንድ የተለመዱ ነገሮች ምንድን ናቸው?
መ1፡ ግለሰባዊ ሁኔታዎች ቢለያዩም፣ ብዙ የመቶ አመት ሳይንቲስቶች ረጅም እድሜያቸውን ለስራቸው ያላቸው ፍቅር፣ ጤናማ የአኗኗር ዘይቤ፣ መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ፣ የተመጣጠነ አመጋገብ እና ጠንካራ ማህበራዊ ትስስር በመሳሰሉት ጥምር ምክንያቶች ይመሰክራሉ።
ጥ 2፡ እስከ 100 ድረስ የኖሩ ሌሎች ታዋቂ ሳይንቲስቶች አሉ?
መ2፡ አዎን፣ 100 ዓመት የሞላቸው ሌሎች በርካታ አስደናቂ ሳይንቲስቶች አሉ፣ ከእነዚህም መካከል ዶ/ር ጆርጅ ዋልድ (በፊዚዮሎጂ ወይም በሕክምና የኖቤል ተሸላሚ)፣ ዶርቲ ሆጅኪን (በኬሚስትሪ የኖቤል ተሸላሚ) እና ዶ/ር ሄርማን ጎልድስቲን (የሂሳብ ሊቅ እና) የኮምፒውተር ሳይንቲስት)።
Q3: ታሪኮቻቸው የወደፊት የሳይንስ ሊቃውንትን እንዴት ሊያበረታቱ ይችላሉ?
መ 3፡ የእነዚህ የመቶ አመት ሳይንቲስቶች ታሪኮች የማወቅ ጉጉት፣ ጽናት እና ለአንድ ሰው ፍቅር የመሰጠትን ኃይል እንደ ምስክር ሆነው ያገለግላሉ። ሳይንሳዊ ግኝቶች በማንኛውም እድሜ ሊገኙ እንደሚችሉ እና እድሜ ልክ ለመማር እና ለግኝት ቁርጠኝነት በአለም ላይ ዘላቂ ተጽእኖ እንደሚፈጥር ያስታውሱናል.
ማጠቃለያ:
የመቶ አመት ሳይንቲስቶች ህይወት በሳይንሳዊ ብሩህነት፣ ፅናት እና የህይወት ፍላጎት ጥምረት ሊገኙ ስለሚችሉት አስደናቂ ስኬቶች እና ረጅም ጊዜ ፍንጭ ይሰጡናል። ታሪኮቻቸው የእውቀት ድንበሮችን እንድንገፋ፣ ተግዳሮቶችን እንድንቀበል እና በዙሪያችን ባለው አለም ላይ ዘላቂ ተጽእኖ እንድናሳድር ያነሳሳናል። አስደናቂ ህይወታቸውን ስናከብር ዕድሜ ለሳይንሳዊ ልቀት እንቅፋት እንዳልሆነ እና እውቀትን መፈለግ ወሰን እንደሌለው እናስታውሳለን።