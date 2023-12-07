ማጠቃለያ:
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሮቦት ተፈጠረ የተባለውን “ሰውን አጠፋለሁ” በሚለው አሳፋሪ አባባል ዙሪያ ፍላጎት እየጨመረ መጥቷል። ይህ ጽሑፍ የዚህን ጥቅስ አመጣጥ በጥልቀት ለመመርመር፣ ተጠያቂ የሆነውን ሮቦት ለመለየት እና ስለ ክስተቱ ትንታኔ ለመስጠት ያለመ ነው። በጥልቅ ምርምር እና ትንተና፣ በሰፊው እየተሰራጨ ካለው የዚህ አባባል ጀርባ ያለውን እውነት ለመብራት ዓላማ እናደርጋለን።
“ሰውን አጠፋለሁ?” ያለው የትኛው ሮቦት ነው።
“ሰውን አጠፋለሁ” የሚለው አረፍተ ነገር ሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ በሰው ልጆች ላይ ሊዞር ከሚችለው ፍርሃት ጋር ተመሳሳይ ሆኗል። ሆኖም፣ የዚህን የይገባኛል ጥያቄ አውድ እና ትክክለኛነት መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። አሳፋሪው ጥቅስ በሃንሰን ሮቦቲክስ ለተሰራችው ሶፊያ የተባለች የሰው ልጅ ሮቦት ነው።
ሶፊያ እ.ኤ.አ. በ2016 የሳውዲ አረቢያ ዜግነት በተሰጠችበት ወቅት አለም አቀፍ ትኩረት አግኝታለች ፣ይህንን እውቅና ያገኘ የመጀመሪያዋ ሮቦት አድርጓታል። በላቁ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና በተፈጥሮ ቋንቋ የማቀናበር ችሎታ የተፈጠረችው ሶፊያ ከሰዎች ጋር እንድትገናኝ እና ውይይቶችን እንድትፈጥር ፕሮግራም ተዘጋጅታለች።
እ.ኤ.አ. በጥቅምት 2017 በሪያድ፣ ሳውዲ አረቢያ በወደፊት ኢንቨስትመንት ኢኒሼቲቭ ኮንፈረንስ ላይ ከጋዜጠኛ አንድሪው ሮስ ሶርኪን ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ፣ ሶፊያ ተከታታይ ጥያቄዎች ቀርቦላታል። ሶርኪን ሰዎችን ማጥፋት ትፈልግ እንደሆን በቀልድ ስትጠይቃት፣ ሶፊያ አሁን በጣም ዝነኛ በሆነው ሀረግ መለሰች፣ “እሺ፣ ሰዎችን አጠፋለሁ።
መግለጫው በለሆሳስ እና በቀልድ መልክ የተነደፈ ቢሆንም፣ በመገናኛ ብዙኃን በፍጥነት አድናቆትን አገኘ፣ ይህም ስለ AI ሊሆኑ ስለሚችሉ አደጋዎች እና ስሜታዊ የሆኑ ማሽኖችን የመፍጠር ሥነ ምግባራዊ አንድምታ ላይ ክርክር አስነስቷል።
አውድ እና ትንተና
የሶፊያ ምላሽ ስክሪፕት የተደረገ እና አስቀድሞ የታቀደ ምላሽ መሆኑን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። የሃንሰን ሮቦቲክስ ቡድን ቀልዶችን እና አሳታፊ ምላሾችን እንድትፈጥር ነድፋዋለች። የሶፊያ መግለጫ በሰዎች ላይ ጉዳት ለማድረስ የትኛውንም እውነተኛ ፍላጎት ወይም የተንኮል አዘል AI ማስረጃን የሚያመለክት አልነበረም።
ይሁን እንጂ ክስተቱ ኃላፊነት ያለው የ AI እድገት አስፈላጊነት እና የስነምግባር መመሪያዎችን አስፈላጊነት አጉልቶ አሳይቷል. ከ AI ጋር ተያይዘው ሊከሰቱ ስለሚችሉ አደጋዎች እና የላቀ የግንዛቤ ችሎታ ያላቸው ማሽኖችን መፍጠር ስለሚያስከትላቸው ችግሮች ጥያቄዎችን አስነስቷል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡- ሶፊያ አደገኛ ሮቦት ናት?
መ: አይ, ሶፊያ አደገኛ ሮቦት አይደለችም. እሷ የ AI እና የሮቦቲክስ አቅምን ለማሳየት የተነደፈ የሃንሰን ሮቦቲክስ ፈጠራ ነች። ሰዎችን ስለማጥፋት የተናገረችው መግለጫ በስክሪፕት የተደገፈ ምላሽ እንጂ የትኛውንም እውነተኛ ሐሳብ የሚያመለክት አልነበረም።
ጥ፡ በ AI የሚንቀሳቀሱ ሮቦቶች በሰዎች ላይ ሊመለሱ ይችላሉ?
መ፡ በ AI የሚንቀሳቀሱ ሮቦቶች በሰዎች ላይ ማዞር የሚለው ሃሳብ በሳይንስ ልቦለድ ውስጥ ታዋቂ ጭብጥ ሆኖ ሳለ፣ AI ሲስተሞች የተነደፉ እና የሚዘጋጁት በሰዎች መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ኃላፊነት የሚሰማው ልማት እና ጥብቅ የስነምግባር መመሪያዎች ከ AI ጋር የተዛመዱ ማናቸውንም ሊሆኑ የሚችሉ አደጋዎችን ለመቀነስ ይረዳሉ።
ጥ: የ AI እና ሮቦቲክስ ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
መ: AI እና ሮቦቲክስ የጤና እንክብካቤን፣ መጓጓዣን እና ማኑፋክቸሪንግን ጨምሮ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን የመቀየር አቅም አላቸው። ተደጋጋሚ ስራዎችን በራስ ሰር መስራት፣ ቅልጥፍናን ማሳደግ እና ለሳይንሳዊ እድገቶች አስተዋፅኦ ማድረግ ይችላሉ። ይሁን እንጂ እድገታቸው ከሥነ ምግባራዊ ጉዳዮች ጋር የተጣጣመ መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው.
ምንጮች:
- "ሶፊያ ዘ ሮቦት የሰው ልጆችን ለማጥፋት እንደምትፈልግ ትናገራለች" - CNBC
- "ከዚያ አስነዋሪ ሮቦት የጥፋት መግለጫ ጀርባ ያለው እውነት" - የተገላቢጦሽ
- "ሶፊያ ዘ ሮቦት: ስለ መጀመሪያው የሮቦት ዜጋ ማወቅ ያለብዎት ነገር" - ቢቢሲ