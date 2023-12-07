የትኛው ሮቦት በጠፈር ውስጥ ጠፍቷል?

ማጠቃለያ:
የጠፈር ምርምር ወደፊት እየገሰገሰ ሲሄድ ሮቦቶች ለተለያዩ ተልእኮዎች ዋና አካል ሆነዋል። እነዚህ የተራቀቁ ማሽኖች ለሰዎች አደገኛ ወይም የማይቻል ተግባራትን ለማከናወን የተነደፉ ናቸው. ይሁን እንጂ ወደ ጠፈር የተላኩ ሁሉም ሮቦቶች ላልተወሰነ ጊዜ እዚያ አይቆዩም። ይህ መጣጥፍ የትኞቹ ሮቦቶች በጠፈር ውስጥ እንደጠፉ ወይም እንደተጣሉ፣ ከነሱ እጣ ፈንታ በስተጀርባ ያለውን ምክንያት እና ለወደፊት ተልእኮዎች የሚያመጣውን አንድምታ በመዳሰስ ላይ ነው።
የትኞቹ ሮቦቶች በጠፈር ውስጥ ጠፍተዋል?
ባለፉት አመታት በተለያዩ ምክንያቶች በርካታ ሮቦቶች በህዋ ላይ ጠፍተዋል ወይም ተጥለዋል። በናሳ በ1999 የማርስን የአየር ንብረት ለማጥናት እና የውሃ ምልክቶችን ለመፈለግ ማርስ ዋልታ ላንደር የተባለች የጠፈር መንኮራኩር አንዱ ማሳያ ነው። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ ላንደር በሚወርድበት ጊዜ መግባባት ጠፍቶ ከዚያ በኋላ ተሰምቶ አያውቅም። ሌላው ምሳሌ የሶቭየት ዩኒየን ሉኖኮድ 1 የጨረቃን ገጽታ ለመጀመሪያ ጊዜ በርቀት የሚቆጣጠር ሮቦት ነው። ወደ 10 ኪሎ ሜትር ከተጓዘ በኋላ ባልታወቀ ምክንያት ሥራውን አቁሟል።
በቅርቡ፣ በእስራኤል ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ስፔይኤል የተሰራው ቤሬሼት ላንደር፣ እ.ኤ.አ. በ2019 ጨረቃ ላይ ወድቋል። ምንም እንኳን ታሪካዊ ማረፊያ ለማግኘት ቢቃረብም፣ የጠፈር መንኮራኩሩ ዋና ሞተር በመበላሸቱ መቆጣጠሪያው እንዲጠፋ እና በመጨረሻም ወድቋል። እነዚህ ምሳሌዎች ሮቦቶችን ወደ ጠፈር ከመላክ ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶችን እና ስጋቶችን ያጎላሉ።
ሮቦቶች የጠፉ ወይም የተተዉበት ምክንያቶች
ሮቦቶች በጠፈር ውስጥ እንዲጠፉ ወይም እንዲተዉ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። አንድ የተለመደ ምክንያት ቴክኒካዊ ውድቀት ነው. የጠፈር ተልእኮዎች ውስብስብ ተፈጥሮ ለችግር ወይም ለስህተቶች ቦታን ይተዋል ይህም በሮቦት ላይ ያለውን ግንኙነት ወደ ማጣት ወይም መቆጣጠርን ያስከትላል። በተጨማሪም፣ እንደ ከፍተኛ የሙቀት መጠን እና ጨረሮች ያሉ የቦታው አስቸጋሪ ሁኔታዎች የሮቦቶቹን ንጥረ ነገሮች እንዲበላሹ ወይም ሙሉ ለሙሉ ስራቸውን እንዲያቆሙ ያደርጋቸዋል።
ሌላው ምክንያት በጠፈር ፍለጋ ውስጥ ያለው የተፈጥሮ አደጋ ነው. ሰፊው ርቀቶች፣ ያልተጠበቁ አካባቢዎች እና የተገደበ የሰዎች ጣልቃገብነት ችግር ካጋጠማቸው ሮቦቶችን መልሶ ለማግኘት ወይም ለመጠገን ፈታኝ ያደርገዋል። በተጨማሪም፣ ከጠፈር ተልእኮዎች ጋር የተያያዘው ከፍተኛ ወጪ ብዙውን ጊዜ የተበላሹ ሮቦቶችን ለማግኘት ወይም ለማዳን ሰፊ ጥረቶችን ይከላከላል።
ለወደፊት ተልእኮዎች አንድምታ
የሮቦቶች መጥፋት ወይም መተው ለወደፊት ተልእኮዎች ጠቃሚ የመማሪያ ተሞክሮ ሆኖ ያገለግላል። የቴክኒካዊ ብልሽቶችን አደጋ ለመቀነስ ጠንካራ እና ያልተደጋገሙ ስርዓቶች አስፈላጊነትን ያጎላል. መሐንዲሶች እና ሳይንቲስቶች የቦታውን አስቸጋሪ ሁኔታዎች ለመቋቋም እና የስኬት እድላቸውን ለመጨመር የሮቦቶችን ዲዛይን እና ተግባራዊነት በተከታታይ ማሻሻል አለባቸው።
ከዚህም በተጨማሪ ከእነዚህ ክስተቶች የተማሩት ትምህርቶች የድንገተኛ እቅዶችን ለማዘጋጀት ይረዳሉ. ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮችን አስቀድሞ በመተንበይ እና እነሱን ለመፍታት ስልቶችን በማዘጋጀት፣ የጠፈር ኤጀንሲዎች ያልተጠበቁ ሁኔታዎችን በተሻለ ሁኔታ ማስተናገድ እና ችግሮች የሚያጋጥሟቸውን ሮቦቶች መልሰው ማግኘት ይችላሉ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡- ሁሉም ሮቦቶች ወደ ጠፈር ተልከዋል ጠፍተዋል ወይስ ተጥለዋል?
መ: አይ፣ ወደ ጠፈር የተላኩ ሁሉም ሮቦቶች የጠፉ ወይም የተተዉ አይደሉም። ብዙዎች ተልእኮቻቸውን በተሳካ ሁኔታ ያጠናቅቃሉ እና ጠቃሚ ውሂብ እና ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ጥ፡- በህዋ ላይ የጠፉ ሮቦቶች ለወደፊት ተልእኮዎች ስጋት ሊፈጥሩ ይችላሉ?
መ: በአብዛኛዎቹ አጋጣሚዎች የጠፉ ሮቦቶች ለወደፊት ተልእኮዎች ቀጥተኛ ስጋት አይፈጥሩም. ይሁን እንጂ በጠፈር ውስጥ መገኘታቸው ለጠፈር ኤጀንሲዎች አሳሳቢነት እየጨመረ ለመጣው የጠፈር ፍርስራሽ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል.
ጥ፡- የጠፉ ሮቦቶችን በህዋ ላይ ለማምጣት በመካሄድ ላይ ያሉ ጥረቶች አሉ?
መ: የጠፉ ሮቦቶችን በህዋ ውስጥ ማምጣት ውስብስብ እና ብዙ ወጪ የሚጠይቅ ስራ ነው። ስለ መልሶ ማግኛ ተልእኮዎች ውይይት የተደረገ ቢሆንም፣ እስካሁን ድረስ ተጨባጭ ዕቅዶች አልተተገበሩም።
ጥ፡- በህዋ ላይ ያሉ ሮቦቶች በምድር ላይ ካሉት እንዴት ይለያሉ?
መ: ለጠፈር ተልእኮዎች የተነደፉ ሮቦቶች እንደ ከፍተኛ ሙቀት፣ ጨረሮች እና የቫኩም ሁኔታዎች ያሉ የቦታ ልዩ ተግዳሮቶችን ለመቋቋም ጠንካራ ሙከራዎችን እና ማሻሻያዎችን ያደርጋሉ። ለሳይንሳዊ ፍለጋ ልዩ መሳሪያዎች እና ዳሳሾችም የታጠቁ ናቸው።
ምንጮች:
- ናሳ; https://www.nasa.gov/
- SpaceIL https://www.spaceil.com/
- ሉኖኮድ 1: https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1970-095A